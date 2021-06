Wer in der Überbauung Am Ufer in Bremgarten sein Auto auf einen Besucher-Parkplatz stellt, muss eine Besucher-Parkkarte im Fahrzeug hinterlegen. Sonst droht eine Umtriebsentschädigung von 80 Franken. Die AZ hats erlebt. Der Parkdienst verteidigt aber seine Gebühren.

Dominic Kobelt 03.06.2021, 05.00 Uhr