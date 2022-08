Bremgarten: Der «Art Walk» zeigt Werke von 50 Kunstschaffenden

Bremgarten 50 Kunstschaffende stellen an 60 Standorten ihre Werke aus – der «Art Walk» bringt im September eine neue Qualität Das OK Art Walk geht einen neuen Weg. Im Kunstmonat September legt es seinen Fokus speziell auf die Aussenräume der Bremgarter Ober- und Unterstadt. Vom 2. bis 30 September begegnet das Publikum der Kunst so spontan wie nie zuvor. 27.08.2022, 05.00 Uhr

Das OK Art Walk 2022. Oben von links: Biggi Winteler (Präsidentin), René Walker, Lis Glavas. Unten von links: Rahel Hermann, Simone Meier, Karin Schaufelbühl. zvg

Plätze, Gassen und öffentliche Gebäude werden mit Skulpturen, Bildern und Installationen in Szene gesetzt. Dem Überraschungseffekt können sich Passantinnen und Passanten nicht entziehen. Das ist der Bremgarter «Art Walk», der Kunstmonat findet vom 2. bis 30. September zum sechsten Mal statt. Erstmals wieder seit 2019. Gleichzeitig findet Kunst wie früher auch in Geschäften der Altstadt und in anderen Gebäuden vorübergehend eine Heimat.

Zum wiederholten Mal stellt die reformierte Kirchgemeinde ihre Kirche an der Zugerstrasse für Ausstellungen zur Verfügung. Jetzt ist es dem OK gelungen, auch die katholische Kirchgemeinde für sein Herzensprojekt zu gewinnen.

Eine Installation in der Stadtkirche, Kunst auf dem Kirchenareal und in der Pfarrgasse bilden in der Unterstadt einen attraktiven Schwerpunkt. Zahlreiche weitere Künstlerauftritte geben der Unterstadt im gesamten Rundgang einen Stellenwert, wie ihn die Oberstadt bisher hatte und weiterhin haben wird.

50 Kunstschaffende stellen an 60 Standorten aus

Simon Berger hat seit seinem ersten Auftritt auf dem «Art Walk» Bremgarten seine internationale Karriere ausgebaut. Seine Glaskunst ist einzigartig. zvg

Über 50 Kunstschaffende präsentieren ihre Werke an 60 Standorten in Aussen- und Innenräumen. Für ein künstlerisches Highlight sorgt Simon Berger. Seit seinem ersten Auftritt im Bremgarter Kunstmonat September hat er seine Karriere international erfolgreich weiterverfolgt. Mit seiner erneuten Teilnahme unterstreicht er seine Verbundenheit mit der ausserordentlichen Kunstförderung, die der «Art Walk» im Freiamt leistet. Seine «Glas-Zertrümmerungskunst» ist in der reformierten Kirche zu bestaunen.

Der professionell aufwendig gestaltete Katalog zum «Art Walk»-Rundgang ist ein Markenzeichen dieses Kunstevents. Hinzu kommt ein Flyer mit Informationen zum Rahmenprogramm.

Katalog und Flyer sind gratis erhältlich in den Läden der Altstadt, in Restaurants, im Rathaus und in den AVA-Reisezentren Bremgarten und Berikon. Auf www.artwalk-bremgarten steht digital zudem alles zur Verfügung. (az)