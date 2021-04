Bremgarten 40 Jugendliche an der Sportsnight – die Jugendarbeit ist in Coronazeiten ihr zweites Zuhause Am Samstag konnte unter Schutzmassnahmen die Sportsnight Bremgarten veranstaltet werden. Vielen Jugendlichen geben solche Anlässe Halt. Diesmal waren 40 Jugendliche vor Ort – die AZ war mit dabei. Melanie Burgener 18.04.2021, 18.00 Uhr

Obwohl sie eine Maske tragen müssen, haben die Jugendlichen viel Spass an der Sportsnight der Jugendarbeit Bremgarten. Melanie Burgener

«Den Kopf zurück, den Körper vor. Alles von oben nach unten. Sehr gut, jetzt die Schritte: eins, zwei drei», ruft Anna Tapernoux durch die Halle. Die Tanzlehrerin bringt einer kleinen Gruppe junger Frauen die Tanzbewegung «die Welle» bei. Bereits nach kurzer Zeit haben sie alle Schritte im Griff und können sich gemeinsam zur Musik bewegen. Aus der Halle nebenan tönen lauter Deutsch-Rap und das Prellen von Bällen.

Es ist Samstagabend, 17. April. In Bremgarten findet die Sportsnight der hiesigen Jugendarbeit statt. Ein Anlass, der bei Jugendlichen aus dem Städtchen und aus umliegenden Gemeinden sehr beliebt ist. «Es ist aber vergleichsweise ruhig», erklärt Jugendarbeiterin Nina Greeder. Vor einer Woche seien rund 80, im vergangenen Oktober sogar 97 Jugendliche gekommen. Sie erklärt:

«Momentan sind Ferien, wahrscheinlich sind es deshalb nur 40 Jugendliche.»

Normalerweise lockt die Sportsnight bis zu 90 Jugendliche an. Diesmal waren es ferienbedingt «nur» 40. Melanie Burgener

Sonst wären die Jugendlichen halt ohne Maske draussen

Siebenmal findet dieser Anlass normalerweise in der Wintersaison von Oktober bis März statt. Doch wegen Corona gab es die Sportsnight diesen Winter nur dreimal. Diejenige am vergangenen Samstag war die letzte. Dank eines guten Schutzkonzepts konnte sie trotz Corona durchgeführt werden. «Wir haben eine Obergrenze von 80 Teilnehmenden», erklärt Jugendarbeiter Marino Galli. Und:

«Ich bin überrascht, wie gut es funktioniert und die Massnahmen akzeptiert werden.»

In der Halle hätten sie die Situation im Griff. Ohne diesen Anlass sässen die Jungen einfach in grossen Gruppen und ohne Maske draussen. Denn der soziale Kontakt zu ihren Freunden ist für die jungen Erwachsenen sehr wichtig und hat während des Lockdowns stark gefehlt.

«Ich lebe praktisch hier. Für uns gibt es gar nichts anderes. Sobald wir frei haben, kommen wir in die Jugi», erzählt die 17-jährige Paula. «Ich geniesse es sehr, wieder hier zu sein. Es war mühsam, dass ich wegen Corona meine Freunde kaum gesehen habe.»

Genau wie Paula besuchen auch die Zwillingsschwestern Sarah und Rosi den Jugendtreff Bremgarten seit einigen Jahren – mittlerweile arbeiten sie alle freiwillig als Junior-Coaches bei Anlässen wie der Sportsnight mit.

Vereine präsentieren ihre vielfältigen Angebote

Der 16-jährige Marjan aus Fischbach-Göslikon ist ebenfalls ein regelmässiger Besucher des Jugendtreffs in Bremgarten. «Ich komme immer gerne, es ist perfekt hier. Wir können Fussball spielen oder einfach auf der Matte hängen», sagt er. Seine 15-jährige Kollegin Jessica fügt hinzu: «Es ist wie ein zweites Zuhause.»

Jedes Mal kommt ein regionaler Verein zur Bremgarter Sportsnight. Diesmal gab es einen Tanzkurs. Melanie Burgener

Greeder und Galli organisieren für jede Sportsnight einen Verein, der sein Angebot präsentiert. Am vergangenen Samstag war es ein Tanzkurs, in der Woche zuvor ein Kurs des Volleyballklubs. «Auch der Trampolinverein Waltenschwil kommt in jedem Jahr. Wir probieren, verschiedene Angebote zu präsentieren», erklärt Greeder.

Dass der Anlass so gut besucht wird, bedeutet dem Organisationsteam viel. Nina Greeder verdeutlicht:

«Es kommen Jugendliche, die bereits in der Lehre sind. Für uns ist das ein Zeichen, dass wir gute Betreuungsarbeit geleistet haben.»

Im Gegensatz zur Schulsozialarbeit könnten sie die jungen Erwachsenen so länger begleiten und ihnen auch bei Problemen in der Lehre helfen. Ein Angebot, das dankbar angenommen wird – in Zeiten von Corona umso mehr.

Es gibt nicht nur randalierende Jugendliche

Denn für viele Jugendliche war der Lockdown eine schwierige Zeit. «Wir haben viele Mitteilungen erhalten von jungen Leuten, denen es nicht gut geht», erzähl Marino Galli. Meist sei es um Familiensituationen gegangen, die sich durch die Pandemie verschlechtert hätten, oder um Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche.

Die Jugendlichen haben sichtlich Spass an der Sportsnight in Bremgarten, die diesen Winter coronabedingt nur drei- statt siebenmal durchgeführt werden konnte. Melanie Burgener

In den Medien gehe es vielfach nur um Jugendliche, die während dieser Zeit randalieren und Ärger machen, so Greeder. Ihr ist es wichtig zu betonen, dass es auch viele andere gibt, wie hier in Bremgarten, die froh und dankbar um Anlässe der Jugendarbeit seien und sich anständig verhalten.