Bremgarten: Der erste Summer-Splash sorgte für Abkühlung

Bremgarten 270 Meter lang Spass auf einer Wasserrutsche: So toll war der erste Freiämter Summer-Splash Der erste Summer-Splash mit einer 270 Meter langen Wasserrutschbahn lockte von Freitag bis Sonntag viele Besucher in den Bremgarter Ortsteil Hermetschwil-Staffeln. Marc Ribolla 22.08.2021, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Kinder und auch Erwachsene hatten grossen Spass auf der Wasserrutschbahn entlang der Suterhübelstrasse. Marc Ribolla

Die Wassergischt spritzt für einen Moment in die Höhe, der entstandene Sprühnebel verteilt sich in der Luft – und sorgt im Zielbereich für eine willkommene Abkühlung. «Das war cool, komm, wir gehen gleich nochmals hoch», ruft der 14-jährige Lars seinem Kollegen zu.

Die beiden Schüler haben eben die rund 270 Meter lange Wasserrutschbahn an der Suterhübelstrasse in Hermetschwil-Staffeln ausprobiert. Die exklusive Rutsche ist das Highlight des ersten Summer-Splash, der vom Freitag bis gestern Sonntag hunderte Besucher in den Bremgarter Ortsteil lockte.

Nebst der Bahn sorgten rund ein halbes Dutzend Food-Stände, Getränkestände und sommerlich fetzige Musik für eine tolle Stimmung. «Wir sind bis jetzt sehr zufrieden», sagt Silas Müller vom Bremgarter Verein Event-Schmiede, der den Summer-Splash auf die Beine gestellt hat.

Das warme Sommerwetter war am Samstag ideal für eine Rutschpartie. Marc Ribolla

Das Interesse, sich die Wasserrutsche hinunterzustürzen, ist sehr gross. Oben bei der Startrampe bildet sich am Samstagnachmittag – bei idealen, sehr warmen Temperaturen und prachtvollem Sonnenschein – eine Warteschlange von bis zu 30 Metern. Müller erklärt:

«Wie ich gehört habe, beträgt die Wartezeit teilweise über eine Stunde.»

Das ist es aber wert, um nachher auf der Bahn den Plausch zu haben.

Schwierigkeiten bei den einzelnen Übergängen

Die Rutsche haben die Organisatoren auf die Strecke mit ihren zwei grösseren Kurven massanfertigen lassen. Sie besteht aus 14 jeweils 20 Meter langen aufblasbaren Einzelelementen, was teilweise etwas Schwierigkeiten beim Rutschen verursacht.

«Bei den Übergängen lösen sich die draufliegenden Topper manchmal und ziehen die Elemente auseinander. Drum mussten wir zusätzlich vier Leute entlang der Strecke platzieren, die fortlaufend wieder herrichten», spricht Silas Müller eine der Schwierigkeiten beim Premierenevent an. Das OK kann sich auf die Unterstützung von rund 100 Helferinnen und Helfern verlassen.

Teilweise betrug die Wartezeit am Start rund eine Stunde. Marc Ribolla

Weil die grosse Wasserrutsche erst für Personen mit einer Mindestgrösse von 120 cm erlaubt ist, gibts im Zielgelände eine kürzere 20-Meter-Version für die Kleinsten, beaufsichtigt von Mitgliedern der Schwimmschule Wellebrecher in Ottenbach. Auch dort haben die Kinder grossen Spass.

«Unser Ziel war es, ein Dorffest für Kinder und auch Erwachsene zu machen. Das ist uns, glaube ich, gelungen», sagt Summer-Splash-OK-Mitglied Jvan Müller. Die Leute hätten sich gefreut, dass endlich wieder mal ein Fest stattfinden konnte.

Ein Blick auf die Steilwandkurve mit einer Länge von rund 40 Metern. Marc Ribolla

Ein Teil des OK des Bremgarter Vereins Event-Schmiede mit Silas Müller, Florian Keusch und Jvan Müller (von links). Marc Ribolla