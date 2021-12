Büchi, Brem, Budmiger, Huber: 4 Grossräte übers erste Amtsjahr

Brem, Büchi, Budmiger, Huber So erlebten die vier Freiämter Grossrats-Neulinge ihr erstes Amtsjahr – «Ich schaue die Vorlagen jetzt mit anderen Augen an» Seit Anfang Jahr gehören Rita Brem-Ingold (Die Mitte), Roland Büchi (SVP), Hans-Peter Budmiger (GLP) und Lukas Huber (GLP) zu den Vertretern des Freiamts im Grossen Rat in Aarau. Für die AZ erzählen sie, was ihnen am Ratsbetrieb speziell aufgefallen ist und wie sie ihre Sitznachbarn erleben. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Der Grosse Rat tagt bei einer Sitzung im August in Aarau nach der Rückkehr aus der Umweltarena in Spreitenbach. Chris Iseli (24.8.2021)

Der 5. Januar diesen Jahres war für vier der insgesamt 23 Freiämter Grossräte aus den Bezirken Bremgarten und Muri ein ganz spezieller Tag. Damals wurden sie als neugewählte Mitglieder in die Pflicht genommen.

Allerdings begann die 52. Legislaturperiode seit 1803 für die Neuen Rita Brem-Ingold (Die Mitte, Oberwil-Lieli), Roland Büchi (SVP, Wohlen), Hans-Peter Budmiger (GLP, Muri) und Lukas Huber (GLP, Berikon) nicht im Grossratsgebäude in Aarau, sondern wegen der Coronapandemie in der Umweltarena in Spreitenbach. Erst im Laufe des Jahres zog der Grosse Rat mit seinen 140 Mitgliedern zurück nach Aarau um.

Bis vergangenen Dienstag absolvierte der Grosse Rat heuer 25 Sitzungen. Für die AZ blicken Brem-Ingold, Büchi, Budmiger und Huber auf ihr Premieren-Amtsjahr zurück.

Rita Brem-Ingold (Oberwil-Lieli, Die Mitte). zvg

Was ist Ihnen am Ratsbetrieb besonders aufgefallen? Haben Sie Ihn so erwartet?

Ich war positiv überrascht, erwartete ich doch einen raueren Ton in den Debatten. Die gut geleiteten Sitzungen durch Grossratspräsident Pascal Furer (SVP) und das bestens geführte Ratsbüro haben sicher dazu beigetragen. Über das zeitliche Engagement habe ich mich bereits vor der Kandidatur informiert und meine berufliche Tätigkeit entsprechend angepasst.

Wie aktiv waren Sie mit Voten, Vorstössen oder Kommissionsarbeit?

Ich arbeite gerne im Team, daher beteiligte ich mich vor allem bei Fraktionsvorstössen und brachte mich in die Debatte zum Finanzplan ein. Ich bin Mitglied der EBK, der Einbürgerungskommission, hier ist der zeitliche Aufwand planbar, da online von zu Hause aus gearbeitet werden kann und wenige Sitzungen anfallen.

Wie sind Sie persönlich mit Ihrem Grossratsjahr zufrieden?

Ich bin zufrieden. Dass meine ersten Grossratssitzungen in Spreitenbach stattfanden, Schutzmassnahmen eingehalten werden und getestet werden musste, war für mich kein Problem. Besonders freut mich, dass die Steuergesetzrevision auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Schliesslich ist diese Vorlage auch das «Kind der Mitte».

Welches sind Ihre Sitznachbarn? Und wie ist das Verhältnis zu ihnen?

Zu meiner Rechten sitzt Roland Kuster, Stadtammann von Wettingen und zu meiner Linken, Edith Saner, letztjährige Grossratspräsidentin. Sie haben mich «unter die Fittiche» genommen und stehen mir immer mit Rat und Tat zur Seite. In der Fraktion schätze ich die grosse Kollegialität und den freundschaftlichen Umgang sehr.

Was sind Ihre Wünsche oder Ziele für das nächste Grossratsjahr 2022?

Ich wünsche mir, dass Covid irgendeinmal nicht mehr den Ratsbetrieb, die Voten und Debatten bestimmt. 2022 will ich meine Meinung vermehrt einbringen, da ich mich inzwischen gut vernetzen konnte, wird das auch gelingen. Und ich möchte vermehrt hinhören, was die Leute in unserem Bezirk beschäftigt und die Anliegen und Wünsche im Grossen Rat vertreten.

Roland Büchi (Wohlen, SVP). zvg

Was ist Ihnen am Ratsbetrieb besonders aufgefallen? Haben Sie Ihn so erwartet?

Besonders aufgefallen ist mir vor allem die Professionalität im Rat. Die straffe, aber auch kollegiale Führung des Ratspräsidenten und auch unserer Fraktionspräsidentin. Im Grossen und Ganzen habe ich das so erwartet. Es ist nicht viel anders als im Einwohnerrat, einfach etwas grösser. Das zeitliche Engagement ist sicher grösser als im Einwohnerrat. Es ist aber auch davon abhängig, in welcher Kommission man sitzt. Ich bin in der Einbürgerungskommission, dort hält sich der Aufwand noch in Grenzen. Zudem bin ich auch noch in der Arbeitsgruppe BKS (Bildung, Kultur und Sport), hier ist der Aufwand um einiges grösser. Zudem sollte man sich immer über die weiteren Geschäfte, die im Grossen Rat anstehen, informieren. Hier besteht ganz klar eine Holschuld.

Wie aktiv waren Sie mit Voten, Vorstössen oder Kommissionsarbeit?

Ich hielt bereits einmal ein Votum, als die Einbürgerungen traktandiert waren. Das erste Mal im Grossen Rat vor so vielen Leuten zu sprechen, ist schon speziell. Den grössten Anteil in der BKS-Kommission nimmt sicher die Schule ein. Hier werden sehr komplexe Themen behandelt und auch wichtige Entscheidungen für die Zukunft gefällt. Es ist nicht immer ganz einfach für einen Neuling, wenn man vorher nicht viel mit der Schule zu tun hatte. Ich wurde aber als «Neuer» sehr gut in dieser Arbeitsgruppe aufgenommen und werde bestens informiert.

Wie sind Sie persönlich mit Ihrem Grossratsjahr zufrieden?

Ich persönlich bin mit meinem Grossratsjahr sehr zufrieden. Ich habe viel dazugelernt und bin immer noch am Lernen. Ich habe jetzt mehr Hintergrundwissen, kenne die Zusammenhänge besser und schaue die Vorlagen mit anderen Augen an.

Welches sind Ihre Sitznachbarn? Und wie ist das Verhältnis zu ihnen?

Meine beiden Sitznachbarn sind auch aus dem Bezirk Bremgarten. Der eine ist Walter Stierli aus Fischbach-Göslikon und der andere ist Mario Gratwohl aus Niederwil. Also nicht nur Sitznachbarn, sondern quasi auch Gemeindenachbarn. Wir kennen uns schon länger, nicht erst aus dem Grossen Rat. Das Verhältnis zu den beiden ist sehr gut wie auch zu allen anderen Kolleginnen und Kollegen in unserer Fraktion.

Was sind Ihre Wünsche oder Ziele für das nächste Grossratsjahr 2022?

Für das Grossratsjahr 2022 wünsche ich mir, dass das gute Verhältnis in der Fraktion und auch im Grossen Rat so weiterbesteht und keine Sitzungen wegen Corona abgesagt werden müssen. Vor allem aber wünsche ich allen Ratskolleginnen und Kollegen, Gesundheit und einen guten Rutsch ins 2022.

Hampi Budmiger (Muri, GLP). zvg

Was ist Ihnen am Ratsbetrieb besonders aufgefallen? Haben Sie Ihn so erwartet?

Vieles war etwa so, wie ich es erwartet habe. Dass aber zum Beispiel Voten am Rednerpult nur für die Galerie sind und viele Grossräte gar nicht zuhören, ist trotzdem eigenartig und gewöhnungsbedürftig. Der zeitliche Aufwand ist deutlich grösser als erwartet. Vor allem wegen dem, was neben den ordentlichen Sitzungen läuft wie z.B. Kommissions-, Fraktions- und Parteiarbeit.

Wie aktiv waren Sie mit Voten, Vorstössen oder Kommissionsarbeit?

Ich darf für die GLP in der spannenden und wichtigen Kommission GSW (Gesundheit und Sozialwesen) mitarbeiten. Da ich dort der einzige Vertreter unserer Fraktion bin, darf ich mich zwangsläufig immer wieder aktiv einbringen und Mehrheiten herbeiführen. Die Themen, welche in der Kommission behandelt werden, vertrete ich auch in der Öffentlichkeit oder im Grossen Rat für die GLP. Ausserdem hat mein Vorstoss zum Medikamentenverkauf von Ärzten grosses Echo und viele Diskussionen ausgelöst. Leider ohne meine Idee abschliessend durchzubringen. Aber ich habe das Thema und somit auch unsere Partei definitiv in Stellung gebracht für kommendes Jahr.

Wie sind Sie persönlich mit Ihrem Grossratsjahr zufrieden?

Ich bin so einigermassen zufrieden. Ich fühle mich angekommen, die Arbeit macht Spass und die GLP ist eine coole Truppe mit viel Power. Leider konnte ich meinen Vorstoss zur Stärkung der Grundversorgung nicht zum schnellen Durchbruch bringen, somit kann es kein super Jahr gewesen sein. Ich habe das Thema aber gesetzt und für das kommende Jahr in Stellung gebracht. Insgesamt konnten wir als Partei aber oft die Mehrheit zu Gunsten von einer ökologischen Ausrichtung unseres Kantons kippen. Das freut uns sehr und motiviert für die Zukunft.

Welches sind Ihre Sitznachbarn? Und wie ist das Verhältnis zu ihnen?

Man sitzt mit den Parteikollegen zusammen und deshalb funktioniert das natürlich gut. Auf der einen Seite ist der Brugger Markus Lang, ich profitiere gerne von seiner Erfahrung aus verschiedensten politischen Funktionen, seinem Wissen im Bildungsbereich und lachen kann man auch gut mit ihm. Auf der anderen Seite sitzt Lukas «Luk» Huber aus Berikon. Ein smarter und äusserst sympathischer Typ. Er hat sich in kurzer Zeit zu einem Meinungsmacher in und über die Fraktionsgrenze hinaus etabliert. Ich schätze seine klaren, faktenbasierten, überlegten und besonnenen Aussagen sehr. Wir verstehen uns ausgezeichnet und ich darf hoffentlich noch ein Weile neben ihm sitzen und politisieren.

Was sind Ihre Wünsche oder Ziele für das nächste Grossratsjahr 2022?

Ich möchte die GGpl, die Gesundheitspolitische Gesamtplanung, ein ganz zentrales Thema im Grossen Rat im kommenden Jahr, und für die Kommission GSW insbesondere, auf einen guten Weg bringen. Ich möchte mich und meine Partei aktiv einbringen und Mehrheiten schaffen. Ich hoffe in diesem Zusammenhang die medizinische Grundversorgung nachhaltig zu stärken, nicht nur in den Zentren sondern ausdrücklich auch in den Regionen wie dem Freiamt. Persönlich habe ich noch das Ziel meine Agenda etwas besser im Griff zu haben – aber das wünschen sich ja alle engagierten Leute.

Lukas Huber (Berikon, GLP). zvg

Was ist Ihnen am Ratsbetrieb besonders aufgefallen? Haben Sie Ihn so erwartet?

Eine positive Überraschung war und ist der persönliche und unkomplizierte Umgang mit den Ratskolleginnen und Ratskollegen über alle Fraktionsgrenzen hinweg. Auch wenn in der Sache zuweilen hart diskutiert wird, so ist die Arbeit im Rat und in den Kommission stets von Respekt geprägt. Auch der direkte Austausch mit den Regierungsräten ist wertvoll und erleichtert die Arbeit enorm. Von besonderer Bedeutung ist die Arbeit der Parlamentsdienste. Sie ermöglichen auch in diesen schwierigen Zeiten einen reibungslosen Ratsbetrieb.

Wie aktiv waren Sie mit Voten, Vorstössen oder Kommissionsarbeit?

Meine Stärken liegen in Diskussionen und der Überzeugungsarbeit unter Ausschluss der Öffentlichkeit und weniger in medial inszenierten Posen. Die Meinungen werden in den Kommissionen und den Fraktionen gemacht und nicht auf Facebook und Twitter. Ich habe in meinem ersten Jahr deshalb in den laufenden Sachgeschäften meiner Kommission (AVW, Allgemeine Verwaltung) und in der Fraktion meine Spuren hinterlassen. Wenn man das erste Ratsjahr in Zahlen zusammenfassen müsste: In rund 400 Stunden (20%-Pensum) habe ich tonnenweise Akten studiert, an 14 Kommissions- und 25 Ratssitzungen teilgenommen, 3 Vorstösse (mit-)eingereicht und im Grossen Rat ein gutes Dutzend Voten abgegeben. Nicht bezifferbar sind all die vielen wertvollen Begegnungen und Gespräche.

Wie sind Sie persönlich mit Ihrem Grossratsjahr zufrieden?

Ich durfte in diesem ersten Jahr enorm von der Erfahrung und vom Wissen meiner Fraktionskolleginnen und Fraktionskollegen profitieren. Gefreut hat mich, dass sich immer wieder Menschen mit Anliegen, Sorgen oder konkreten Anregungen direkt bei mir melden. Diese Gespräche sind wertvoll. Und wenn man ein Anliegen dann direkt in die politische Diskussion tragen kann, ist das umso schöner. Dafür sind wir schliesslich gewählt. Gerne hätte ich noch mehr eigene politische Vorhaben eingebracht und vorangetrieben. In meinem Computer wartet noch eine ganze Liste von Ideen und ich hoffe, im nächsten Jahr viele Kolleginnen und Kollegen dafür gewinnen zu können.

Welches sind Ihre Sitznachbarn? Und wie ist das Verhältnis zu ihnen?

Ich sitze mitten im «Freiämter-Block» zwischen Dominik Peter und Hampi Budmiger. Vor genau zwei Jahren trafen wir drei erstmals an einem GLP-Treffen zusammen, als Hampi und ich unabhängig voneinander erstmals grünliberale Luft schnupperten. Dass wir rund ein Jahr später bereits alle nebeneinander im Rat sitzen, war damals kaum vorhersehbar. Ich schätze beide sowohl menschlich als auch politisch ausserordentlich und es ist schön, neben Menschen mit Herz und Haltung im Parlament sitzen zu dürfen.

Was sind Ihre Wünsche oder Ziele für das nächste Grossratsjahr 2022?

Für uns alle hoffe ich, dass es uns im nächsten Jahr gelingt, die gesellschaftlichen und politischen Gräben wieder etwas zu schliessen, die sich in letzter Zeit aufgetan haben. Für unsere Partei wünsche ich mir, dass wir auch künftig regelmässig Mehrheiten für nachhaltige und zukunftsträchtige Entscheide schaffen. Persönlich freue ich mich, auch im nächsten Jahr die Bürgerinnen und Bürger unseres Bezirks in Aarau vertreten und mich für sie und unseren Kanton einsetzen zu dürfen.

