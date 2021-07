In Bünzen wird für Referendum gegen Fusion mit Boswil gesammelt

Boswil/Bünzen Fusion ist kein Selbstläufer: Bünzer ergreifen das Referendum An den beiden «Gmeinden» genehmigten die Stimmberechtigten von Boswil und Bünzen einen Kredit zur Prüfung der Fusion der beiden Dörfern. Dagegen hat eine private Gruppierung in Bünzen ein Referendum lanciert, das kurz vor dem Abschluss steht. Marc Ribolla 10.07.2021, 05.00 Uhr

Die Ortstafel von Bünzen aus Sicht von Boswil. Marc Ribolla

Seit rund einem Jahr liebäugeln die beiden Gemeinderäte von Boswil und Bünzen mit einem Zusammenschluss der beiden Gemeinden. Eine Bevölkerungsumfrage in den Orten machte im Frühling deutlich, dass eine Fusion mehrheitlich begrüsst würde.

Der Prozess dazu wurde deshalb mit einer Kreditvorlage zur «vertieften Prüfung eines Zusammenschlusses der Gemeinden Boswil und Bünzen» an den jeweiligen Gemeindeversammlungen im Juni gestartet. Der Betrag betrug jeweils 105'000 Franken, wurde aber kurzfristig noch um 10'000 Franken erhöht.

Breit abgestütztes Komitee mit 14 Personen

Während in Boswil das Verdikt mit 41 Ja zu 37 Nein knapp ausfiel, stimmten in Bünzen 40 Anwesende Ja und 24 Nein. Gegen den letzteren Entscheid haben daraufhin Private das Referendum ergriffen. Zu den treibenden Kräften gehören Stefan Hafen und seine Frau Ramona Kuhn sowie deren Schwiegereltern, die alle in Bünzen verwurzelt sind.

Stefan Hafen vom Bünzer Referendumskomitee. Marc Ribolla

Er sagt: «Wir haben in den Tagen nach der Gmeind im Dorf bei Gesprächen gespürt, dass wir nicht allein da stehen. Wir wollten das Referendum auch nicht allein ergreifen.» Sie fanden weitere Mitstreiter, die ein breit abgestütztes Referendumskomitee bilden. Insgesamt 14 Personen von politisch links bis rechts und einer breiten Altersspanne.

Damit das Referendum zu Stande kommt, benötigt die Interessensgemeinschaft die Unterschrift von einem Fünftel der Bünzer Stimmberechtigten, also 156 Personen. Die Frist läuft noch bis kommenden Montag, 12. Juli. Stefan Hafen ist sehr zuversichtlich, dass dies klappt. Eine Auswertung der bisher erhaltenen Bögen deutet stark darauf hin. Hafen sagt:

«Wir haben uns alle stark engagiert, sind in den Quartieren abendeweise von Haustür zu Haustür gegangen. Der Aufwand ist gross, aber das war es uns wert.»

Mindestens den Bahnhof Boswil-Bünzen teilen sich die Dörfer bereits. Marc Ribolla

Doch weshalb möchten sie schon die vertiefte Prüfung einer Fusion verhindern? Für Hafen sprechen einerseits die Kosten dagegen, andererseits findet er, dass ein Zusammenschluss auf allen Ebenen keinen Sinn macht und die Gemeinden ihre Eigenständigkeit behalten sollten. Möglich und prüfbar wären zusätzliche Kooperationen mit Boswil oder anderen umliegenden Gemeinden.

Ein Hauptargument sei auch, dass über ein solch wichtiges Projekt nicht nur die paar Dutzend Anwesenden an der Gemeindeversammlung, sondern dass ganze Dorf abstimmen solle. Bünzen umfasst heute knapp über 1100 Einwohner, in Boswil sind es deren 2900.

Urnenabstimmung dürfte wohl am 26. September stattfinden

Mit dem voraussichtlichen Zustandekommen des Referendums verzögert sich der vorgesehene Zeitplan. Die Arbeit der Projektierungsgruppe kann erst aufgenommen werden, wenn der Beschluss rechtskräftig ist. Die Urnenabstimmung dazu dürfte am 26. September stattfinden. Gleichzeitig mit den kommunalen Erneuerungswahlen der Gemeinderäte.

Die Suche nach neuen dringend gesuchten Mitgliedern für den Bünzer Gemeinderat gestaltet sich aber schwierig. Eine Fusion mit Boswil könnte dieses Problem später lösen. Wäre es deshalb nicht opportun, dass sich Mitglieder des Referendumskomitees aufstellen lassen, wenn sie sich schon gegen ein Zusammengehen wehren? Stefan Hafen meint dazu: «Die Besetzung des Gemeinderats geht prinzipiell alle Bünzerinnen und Bünzer etwas an.» Er wisse auch, dass es sich mehrere Personen überlegen würden. Noch bleibt etwas Zeit.