Unfallflucht nach Auffahrkollision in Boswil – Zeugen gesucht

Boswil Unfallflucht nach Auffahrkollision – Polizei sucht Verursacher Am Dienstag ereignete sich im Morgenverkehr in Boswil eine Auffahrkollision. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern fuhr der Verursacher weg. Auskunftspersonen werden gesucht. 05.07.2022, 09.16 Uhr

Eine 20-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem schwarzen Chevrolet Nubira in Boswil auf der Wohlerstrasse in allgemein Richtung Muri. Kurz vor 7 Uhr musste sie beim Notter-Kreisel kurz abbremsen. Daraufhin fuhr ihr ein unbekannter Golf-Fahrer in Heck.