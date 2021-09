Boswil: Simon Koch vertritt die Schweiz an den Euro Skills 2021

Boswil Schon als Kind wollte er Stromer werden: Dieser junge Freiämter hat an den Euro Skills Grosses vor Elektroinstallateur Simon Koch, 23, vertritt die Schweiz bei den Euro Skills in Graz Ende Monat. Der Boswiler ist einer von nur zwei Aargauern im 17-köpfigen Schweizer Team an der Berufs-EM. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 09.09.2021, 19.27 Uhr

Elektroinstallateur Simon Koch freut sich auf die Teilnahme an den Euro Skills. Chris Iseli

Aller guten Dinge sind drei. Das trifft im Falle von Simon Koch den Nagel auf den Kopf. Denn im dritten Anlauf klappt es für den 23-jährigen Boswiler Elektroinstallateur doch noch mit der Teilnahme an den Euro Skills in Graz.

Koch vertritt die Schweiz an der dortigen Berufseuropameisterschaft vom 22. bis 26. September. Er ist neben dem Windischer Mario Liechti (Elektroniker) einer von nur zwei Aargauern im Team. Wegen der Pandemie musste der Anlass zweimal verschoben werden. «Zuerst sollten die Euro Skills im Herbst 2020 stattfinden, ehe sie auf Januar 2021 und dann auf unbestimmte Zeit verlegt wurden», erklärt Koch.

Am Anfang nahm er die erste Verschiebung noch einigermassen locker hin. «Doch als es hiess, der Wettkampf sei auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, wurde ich etwas skeptischer», blickt der junge Berufsmann zurück. Doch nun steht dem Abenteuer nichts mehr im Weg.

Verdient hat sich Simon Koch den Startplatz im 17-köpfigen Schweizer Euro-Skills-Team mit einem dritten Platz an den Swiss Skills 2018. Seither steckt er mental in der Vorbereitung auf die EM. In der vergangenen Woche trainierte der Elektroinstallateur in Horgen bei der Firma Feller. Koch erklärt:

«Momentan arbeite ich nur noch an den Feinheiten. Das Haupttraining war schon auf Januar 2021 ausgelegt.»

Simon Koch arbeitet bei Bütler Elektro in Muri. Chris Iseli

Dazwischen habe er längere Zeit pausiert, weil man das Wettkampfniveau nicht über eine derart lange Dauer halten könne. Seine Aufgabe an den Euro Skills ist es, eine elektrische Installation zu montieren und zu programmieren. Dazu haben die Teilnehmenden 13 Stunden Zeit für die Installation und vier Stunden fürs Programmieren, verteilt auf zweieinhalb Wettkampftage.

15 Trainingswochen in den letzten eineinhalb Jahren

Alle Elektriker bekommen die gleiche Aufgabe gestellt, sodass am Ende eigentlich alle Anlagen das Gleiche können sollten. Koch veranschaulicht es so: «Es ist ähnlich wie an einer Lehrabschlussprüfung. Nur mit grösserem Schwierigkeitsgrad, weniger Zeit und weniger Fehlertoleranz.»

Euro Skills 2021 in Graz Bei der Europameisterschaft der Berufe (Euro Skills 2021) messen sich in Graz rund 400 junge, fertig ausgebildete Fachkräfte aus rund 30 Ländern miteinander. In knapp 45 unterschiedlichen Berufen geht es um Medaillen. Die Teilnehmenden müssen ausgelernt sein oder Absolventen einer berufsbildenden höheren Schule. Das Maximalalter beträgt 2021 ausnahmsweise höchstens 26 Jahre (normal 25 Jahre). Die Euro Skills finden vom 22. bis 26. September statt. Die Wettbewerbsfläche im Skills Village beträgt 70'000 m2. Alle weiteren Infos gibt es auf www.euroskills2021.com.

Der Aufwand für die Teilnahme an der Berufs-EM ist gross. Total 15 Trainingswochen hat Simon Koch in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren investiert. «Mein Arbeitgeber, Bütler Elektro in Muri, unterstützt mich sehr grosszügig und stellt mir viel Arbeitszeit zur Verfügung», sagt er.

Bei Bütler Elektro hat er bereits von 2014 bis 2018 die Ausbildung zum Elektroinstallateur absolviert. Schon als Kind habe er gewusst, dass er einmal Stromer werden möchte.

Simon Koch am Werk beim Aufbau einer Elektroinstallation. zvg

In den Trainingseinheiten bekommt Koch immer wieder auch Tipps von ehemaligen Schweizer Weltmeistern, die ihn besuchen. Zudem stellt ihm Swiss Skills mit Adrian Sommer einen Coach zur Seite, der sich um vieles abseits des Wettkampfs kümmert, zum Beispiel ums Administrative oder um die Materialbeschaffung. Letzteres ist eminent wichtig. Koch erklärt:

«Denn, wenn man das Material nicht kennt, ist es praktisch nicht möglich, gut zu arbeiten.»

Und darauf kommt es an. Welche Aufgabe ihn in Graz an den Euro Skills genau erwartet, erfährt er erst am Tag vor dem Wettkampf.

Weniger Konkurrenten wegen der Pandemie

Im Gegensatz zu früheren Austragungen ist das Teilnehmerfeld heuer ausgedünnt. Einige Nationen verzichten wegen der Pandemie auf eine Teilnahme. Koch geht davon aus, dass nur rund sechs bis sieben Starter in seiner Kategorie Elektroinstallation dabei sind.

«Mein Ziel ist, möglichst weit vorne zu landen. Ich freue mich, endlich zeigen zu können, wofür ich trainiert habe», sagt er. Unterstützt wird er in Graz von seiner Familie, seiner Freundin, dem Chef und einigen Bekannten. Nach den Euro Skills hat Simon Koch übrigens schon ein nächstes Ziel vor Augen. Er beginnt diesen Monat eine Weiterbildung im Elektrobereich an der Fachhochschule.