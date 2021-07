Schmetterlingskind: Mit 1300 Burpees will ihr ihre Tante helfen

Boswil Schmetterlingskind: Mit 1300 «Burpees» kämpft diese Freiämterin für ihre kranke Nichte Die kleine Dominique ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Sie ist ein Schmetterlingskind, leidet an einem seltenen Gendefekt. Um ihr und ihren Eltern zu helfen, will ihre Tante Kate am Samstag ihren eigenen sportlichen Rekord brechen. Pascal Bruhin 02.07.2021, 05.00 Uhr

Die kleine Dominique (8 Monate) ist ein Schmetterlingskind. Mutter Fabienne muss sie sehr sanft halten, um sie nicht zu verletzen. Hinter ihnen stehen Onkel Reto und seine Frau Kate. Pascal Bruhin

Noch keine acht Monate ist sie auf der Welt, und schon bald muss sie sie wohl wieder verlassen. Die kleine Dominque ist ein sogenanntes Schmetterlingskind. Epidermiolysis Bullosa, wie die seltene Erbkrankheit im Fachjargon heisst, sorgt dafür, dass jede Berührung ihrer Haut, sei sie noch so sachte, unweigerlich zu einer Verletzung führt.

Mit leuchtenden, kugelrunden Augen blickt die kleine Dominique etwas scheu aber doch neugierig von den Armen ihrer Mutter Fabienne herunter. Unter ihrem kleinen Näschen liegt Schorf, auch an den Öhrchen. An den rosigen Wangen zeugen Narben von älteren Verletzungen. Beim Atmen röchelt sie hörbar. Mutter Fabienne (die Familie möchte nicht mit Nachnamen erwähnt werden) sagt:

«Wir haben gehofft, dass es nicht die schwerste Variante ist. Leider war dem nicht so.»

Dabei verliefen Schwangerschaft und Geburt völlig normal. Nach der Geburt zeigte sich jedoch, dass etwas nicht stimmte. Dominique hatte offene Wunden an den Händen, am zweiten Tag bildeten sich Blasen. «Die Ärzte vermuteten zuerst, dass es sich um eine Herpes-Infektion handelt.»

Dominique leidet an der schwersten der vier Varianten

An einem Montag wurde die kleine Dominique geboren, noch in derselben Woche stand die traurige Diagnose fest: schwere generalisierte junktionale Epidermolysis Bullosa, die schwerste der vier bekannten Hauptformen der Krankheit. Nur alle sieben bis neun Jahre wird in der Schweiz ein Kind damit geboren. Entsprechend wenig erforscht ist die Krankheit, eine Aussicht auf Heilung gibt es nicht.

Was ist Epidermolysis Bullosa? Bei Epidermolysis Bullosa (kurz EB) handelt es sich um eine angeborene, derzeit unheilbare Hauterkrankung. Je nach Form und Schweregrad ist EB mit starken Einschränkungen verbunden. Aufgrund eines Gendefekts wird ein bestimmtes Kollagen vom Körper gar nicht oder nur mangelhaft gebildet. Dies hat zur Folge, dass die einzelnen Hautschichten nicht richtig zusammenhalten. Die Haut von Menschen mit EB ist sehr verletzlich, und schon geringste mechanische Belastungen führen zur Blasenbildung und grossen, schmerzhaften Wunden. Vielfach wird vergessen, dass nicht nur die äussere Hülle des Menschen von Haut umgeben ist: Bei EB sind häufig auch die Schleimhäute oder andere Organe betroffen. So können schmerzhafte Wunden in den Augen, im Mund, in der Speiseröhre oder im Magen-Darm-Trakt auftreten. Die Krankheit ist selten, nur jedes 17'000. Kind wird mit diesem Gendefekt geboren. In der Schweiz leben rund 200 Menschen mit Epidermolysis Bullosa. Betroffene werden sinnbildlich als «Schmetterlingskinder» bezeichnet, weil ihre Haut so verletzlich ist wie die Flügel eines Schmetterlings. Weitere Informationen unter www.schmetterlingskinder.ch

Die Diagnose war ein Schock für das junge Ehepaar. Dass Fabienne und ihr Ehemann Sandro beide Träger des entsprechenden Gendefekts sind, konnte niemand vermuten. Zumal die bald dreijährige Schwester von Dominique völlig gesund ist.

Mutter kümmert sich rund um die Uhr um Dominique

Seit ihrer Geburt verletzt sich Dominique täglich neu. Täglich müssen ihre Wunden versorgt werden. Täglich kriegt sie Schmerzmittel und Antibiotika. In der Nacht wird sie mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt. Die Betreuung von Dominique ist ein Rund-um-die-Uhr-Job. Fabienne hat deshalb seit der Geburt eine Auszeit von ihrer Arbeit genommen, um sich um ihre Tochter zu kümmern.

Alle zwei Tage kommt die Spitex vorbei, einmal wöchentlich wird Dominique in sterilisiertem Wasser gebadet. Zeit für sich und die ältere Tochter bleibt Fabienne dabei wenig. Aber sie sagt:

«Wir müssen jeden Moment mit Dominique geniessen, den wir haben.»

Denn bei den schweren Formen der Krankheit ist die Lebenserwartung auf wenige Monate beschränkt, betroffene Kinder werden meist nicht älter als zwei Jahre.

Tante halfen Burpees – nun will sie Dominique damit unterstützen

Kate berührt das Schicksal ihrer Nichte sehr. Die 41-jährige gebürtige Amerikanerin wohnt mit Ehemann Reto, dem Bruder von Dominiques Vater, und den drei Kindern nur wenige Meter von Dominique und ihren Eltern entfernt. Sie will der Kleinen und ihrer Familie unbedingt helfen: «Es ist unglaublich, was sie alles für ihr Kind tun», sagt sie.

Kate bereitet sich im heimischen Garten auf ihre «Burpee-Mile» am Samstag vor. Pascal Bruhin

«Schon ein gesundes Kind macht viel Arbeit, ein krankes Kind noch viel, viel mehr.» Direkt bei der Betreuung ihrer Nichte kann sie nicht helfen, die Verletzungsgefahr wäre zu gross. Sie meint jedoch schmunzelnd:

«Ich kann ihr nicht beim Baden helfen, aber was ich wirklich machen kann, sind viele Burpees.»

Burpees, eine amerikanische Trendsportart, die die drei Übungen Liegestütze, Kniebeuge und Strecksprung kombiniert, sind Kates Leidenschaft. Täglich übt sie diese Sportart im heimischen Garten aus. Schon ihr selbst hat die sportliche Aktivität nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Alexander aus einer schweren Depression geholfen. Nun will sie mit den Burpees auch Dominique helfen. Und zwar in Form einer sogenannten Burpee-Mile.

So trainiert Kate für die Burpee-Mile. Pascal Bruhin

Am Samstag will sie ihren eigenen Rekord brechen

Diesen Samstag um 17 Uhr will Kate auf der Hundert-Meter-Bahn auf dem Gelände der Schule in Boswil das Experiment wagen und eine Meile, also 1600 Meter, Burpees machen. Dabei will sie Spenden sammeln für Dominique und ihre Eltern, aber auch andere betroffene Familien. «Ich habe ausgerechnet, dass ich für diese Strecke rund 1300 Burpees machen muss», sagt Kate. Geschafft hat sie bislang 1000 Meter und 750 Burpees am Stück. Es wird also auch ein persönlicher Rekord für sie sein, den sie am Samstag für ihre Nichte schlagen will. Sie wird zu kämpfen haben. Aber schliesslich tut sie es für ihre Nichte Dominique, und die ist eine wahre Kämpferin.

Weitere Informationen zu Kates «Burbee-Mile-Challange» für ihre kleine Nichte Dominique gibt es auf Facebook.