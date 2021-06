Boswil «Ich kann einfach nicht Nein sagen» – Benedikt Stalder blickt zurück auf ein bewegtes Leben im Dienste seines Dorfes Der 81-jährige Sarmenstorfer hat mehr als die Hälfte seines Lebens in Boswil verbracht. Ehrenbürger ist er schon. Nun will ihn der Kulturverein gar zum Ehrenpräsidenten küren. Mit der AZ blickt der ehemalige Gemeinderat zurück – und voraus. Pascal Bruhin 05.06.2021, 05.00 Uhr

Der Boswiler Lokalhistoriker Benedikt Stalder empfing die Aargauer Zeitung in seinem Wohnzimmer. Alex Spichale

Kaum jemand kennt die Geschichte und die Menschen von und aus Boswil so gut wie er. Und das, obwohl er eigentlich «e frömde Fötzel» ist, wie er selber gerne schmunzelnd von sich sagt. Der gebürtige Sarmenstorfer Benedikt Stalder hat seine Wohngemeinde in den letzten Jahrzehnten geprägt wie kaum ein anderer. 2013 wurde der ehemalige Gemeinderat dafür schon zum Ehrenbürger der Freiämter Gemeinde erkoren. Nun will ihn der Kulturverein Boswil, den es ohne ihn nicht geben würde, gar zum Ehrenpräsidenten machen.

Armin Notter überredete ihn, nach Boswil zu ziehen

Dass Benedikt Stalder überhaupt 1969 nach Boswil gezogen ist, ist einem – im Nachhinein glücklichen – Zufall zu verdanken. Nach der Hochzeit wohnten Ehefrau Beatrice und er nämlich in Suhr. «Meine Frau ist Bauerntochter, ich Bäckerssohn. Wir haben immer von einem Einfamilienhaus auf dem Land geträumt», blickt Stalder zurück. Seine Lehre zum Maschinenmechaniker hatte Stalder zuvor gemeinsam mit Armin Notter, dem späteren Gründer der Notterkran AG in Boswil, gemacht. Dieser überredet Stadler, nach Boswil zu ziehen und für ihn zu arbeiten. «Chom doch of Bosmel cho wohne, de besch gli Gmeindrot», habe dieser zu ihm gesagt.

Und so kam es denn auch. Stalder meint schmunzelnd:

«Offenbar bin ich im Dorf aufgefallen.»

Schon bei seiner dritten Teilnahme an einer Gemeindeversammlung in Boswil machte er mit einem Votum auf sich aufmerksam. «Es ging um einen Projektierungskredit für ein geplantes Quartierschulhaus im Chrümble», entsinnt sich der ehemalige Präsident der CVP Suhr. «Ich habe dann gesagt, dass aus meiner Erfahrung so ein Schulhaus erst bei mehr als 5000 Einwohnern spruchreif wird.» Damals, etwa 1972, hatte Boswil gerade einmal 1800 Einwohner. Die Boswiler Stimmbürger folgten seinem Ruf und lehnten den Kredit ab. Und Stalder war plötzlich dorfbekannt.

Benedikt Stalder erzählt, wie er in Boswil bekannt wurde. Alex Spichale

Wenig später fragte ihn der Gemeindeammann persönlich, ob er nicht einer Kommission beitreten wolle. 1974 wurde er dann in den Gemeinderat gewählt, in dem er bis 1986 sass. Stalder sagt fast schon etwas bescheiden:

«Wenn mich jemand etwas fragt, kann ich einfach nicht Nein sagen.»

Auch seine anderen «Ämtli» hat der heute 81-Jährige nie von sich aus gesucht. Vielmehr wurden sie an ihn herangetragen. So etwa beim Freiämter Weg. Für den neuen Verein Erlebnis Freiamt sollte er nur für Boswil zwei Wegtafeln gestalten. «Am Schluss habe ich 52 der 55 Tafeln des Freiämter Wegs gemacht», sagt Stalder lachend. «Wie gesagt, ich kann einfach nicht Nein sagen.»

Über 20 Jahre lang war Stalder daraufhin für die Pflege und Betreuung der Informationstafeln am Freiämter Weg zuständig. Ebenfalls war er Stiftungsrat der Stiftung Alte Kirche Boswil, Präsident der Säuglingsfürsorge und Präsident der Amtsvormundschaft.

Von der Fasnacht waren die Bosmeler nicht begeistert

«Ich habe erlebt, dass es ein ganz anderes Leben ist in Boswil als in Sarmenstorf», sagt Stalder. Dass in Boswil die Fasnacht im Gegensatz zu Sarmenstorf praktisch keine Bedeutung hatte, stiess beim begeisterten Trompeter und Flügelhornspieler auf Unverständnis. «Ich bin dann in die Garage gegangen und habe selber Masken gebastelt», schildert er. «Und nach und nach fanden auch die Bosmeler Gefallen an der Fasnacht.» Nur zweieinhalb Jahre nach seinem Zuzug wurde Stalder Präsident der Musikgesellschaft Boswil. Er reflektiert:

«Das hat sicher auch zu meiner Integration beigetragen.»

Er ist überzeugt: «Wenn es einem wirtschaftlich und gesundheitlich gut geht, kann man auch etwas für die Gemeinschaft machen.» Mit 35 Jahren, während seiner Zeit im Gemeinderat, liess sich Stalder zum Sozialarbeiter weiterbilden. Als «Alkoholfürsorger» amtete er daraufhin in den Bezirken Muri und Bremgarten. «Es war eine sehr interessante Zeit.. Aber die Arbeit mit den Alkoholsüchtigen wurde in der Gesellschaft damals wenig geachtet.»

Als erster Betriebsleiter baute er die Wohler Integra-Stiftung auf

1983 wurde Stalder zum ersten Betriebsleiter der Wohler Integra-Stiftung. Er war massgeblich am Aufbau der Organisation beteiligt. Eine vergleichbare Institution gab es im Freiamt damals nicht. Er erklärt:

«Mir war es sehr wichtig, in der Gesellschaft das Verständnis zu fördern, dass auch beeinträchtigte Menschen arbeiten können und wollen.»

Er führt aus: «Es war schwierig, überhaupt Aufträge zu bekommen, da man es diesen Menschen nicht zutraute.» Sein grosses Netzwerk half ihm dabei, dennoch Aufträge zu aquirieren. Bis zur Pensionierung 2003 leitete er die Integra mit viel Engagement. «Es war eine wundervolle Zeit», resümiert er.

Flurnamen und Bürgergeschlechter haben es ihm besonders angetan

Als Dorfchronist Viktor Müller 1975 verstarb, übernahm Stalder auch dessen Sitz und Funktion in der Kommission Geschichte Boswil. Die 1961 ins Leben gerufene Kommission hatte unter anderem das Ziel, eine umfassende Dorfgeschichte verfassen zu lassen. Mit der Veröffentlichung «Boswil – Freiamt Im Spiegel der Vergangenheit» vom Historiker Franz Kretz war dieses Ziel 1991 erreicht.

Zwischenzeitlich entstand auch die Kommission Alt Boswyl, die vor allem alte Fotos und Gegenstände aus dem Leben der Boswiler Bevölkerung sammelte. Aus den beiden Kommission wurde 2004 unter der Leitung von Stalder der Kulturverein Boswil. Stalder war bis 2010 Präsident und von 2016 bis letztes Jahr Kassier des Vereins. 2011 veröffentlichte er das Boswiler Flurnamenbuch «Lumpetäsche und Gruchshölzli», gefolgt von «Bürgergeschlechter und Zunamen von Boswil» im 2020.

Als Stalder erfuhr, dass er nun an der schriftlichen Generalversammlung des Vereins zum Ehrenpräsidenten gewählt werden soll, hat ihn das sehr bewegt: «Es hat mich ehrlich gesagt fast ‹möge›. Das ehrt mich sehr.» Es sei für ihn fast noch ein bisschen wertvoller als die Ernennung zum Ehrenbürger von Boswil. Denn er sagt:

«Eigentlich hätten sie meine Frau ebenfalls zur Ehrenbürgerin machen sollen. Denn sie sass zu Hause mit den Kindern, sodass ich all die ‹Ämtli› überhaupt wahrnehmen konnte.»