Boswil Historische Scheibe mit Steinen zerstört – Vandalen richten Schaden beim Künstlerhaus an Die Odilo-Kapelle beim Künstlerhaus Boswil ist Zielscheibe eines Vandalenakts geworden. Mutwillig wurde das Glas einer der Butzenscheiben mit Steinen beworfen und beschädigt. Marc Ribolla 19.03.2021, 16.11 Uhr

Die zerstörte Scheibe bei der Odilo-Kapelle in Boswil. zvg

Eine unliebsame Entdeckung machten die Verantwortlichen des Künstlerhauses Boswil am Freitagmorgen. Auf Facebook schreiben sie: «Auf die Art von Besuch, die es offenbar gestern Abend bekommen hat, würde es auch in Zukunft gerne verzichten. Die Scheiben der Odilo-Kapelle in Richtung Foyer wurden mutwillig mit Steinen eingeworfen und Tische und Stühle, die gerne genutzt werden dürfen, um die Aussicht zu geniessen, wurden umgeschmissen.»