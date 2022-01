Pankraz Hildbrand: Der Freiämter Söldner, der die Türken bezwang

Boswil «Gefangen, verbrennt und niedergemacht»: Die Geschichte des Freiämter Söldners, der die Türken bezwang Pankraz Hildbrand (1618–1648) aus Boswil war Söldner. Er nahm am Dreissigjährigen Krieg teil – und überlebte ihn. Als Rittmeister und reicher Mann kam er aus Schlachten in Deutschland, Rumänien und vermutlich vielen Orten dazwischen zurück. So erhielt er den Titel «Held, der die Türken bezwang». Jörg Baumann Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Die Grabplatte des Rittmeisters Pankraz Hildbrand, ehemals vor dem St.Conrad-Altar, jetzt an der Westseite der St.Odilokapelle in Boswil. Melanie Burgener

Zwischen 1500 und 1850 lassen sich in den Toten- und Fertigungsbüchern der Gemeinde Boswil gegen hundert Männer finden, die eindeutig als Söldner im Dienst verschiedener Kriegsherren standen. Es scheinen aber mehr als hundert gewesen zu sein. Einer überragt alle anderen: Pankraz Hildbrand, der 1611 in Boswil geboren wurde.

Er zog bereits als Zwanzigjähriger in den Söldnerdienst im Heer des österreichischen Habsburger-Kaisers Friedrich II. Er kehrte 1667 als hochdekorierter Rittmeister und Held, der die Türken bezwungen hatte, heim ins Freiamt. Im Alter von 58 Jahren starb er am 28. August 1669 in Bremgarten.

Er war begeistert von seinem Namenspatron, dem heiligen Pankraz

Pankraz Hildbrand soll im Kampf gegen die Protestanten seinem Namenspatron Pankraz nachgeeifert haben, dem die erste Pfarrkirche von Boswil, die heute als Alte Kirche bekannt ist, gewidmet ist. Das schreibt der Historiker Franz Kretz in der Dorfgeschichte von Boswil.

Pankraz Hildbrand trat nur wenig vorbereitet in den Dreissigjährigen Krieg (1618–1648) ein. Dieser wütete auf dem Gebiet des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, das Deutschland, Österreich, die Schweiz, die Niederlande und Teile von Italien, Slowenien, Tschechien und Polen umfasste, und forderte je nach Quelle zwischen drei und neun Millionen Tote. Die Eidgenossenschaft verhielt sich offiziell neutral, trat 1648, nach Kriegsschluss, aus dem Heiligen Römischen Reich aus und wurde als unabhängiges Land anerkannt.

Die Grabplatte an der Fassade der Boswiler St.Odilokapelle. Melanie Burgener

Wahrscheinlich im bayerischen Schwabenstädtchen Lindau am Bodensee erlebte Hildbrand seine Ausbildung zum Musketier an einem leichten Infanteriegewehr mit Luntenschloss. Schon bald kam er in Kampfkontakt mit den durch Thüringen und Franken bis nach Mainz vorgedrungenen Schweden.

Pankraz Hildbrand dürfte an der grossen Schlacht bei Lützen in der Nähe von Leipzig teilgenommen haben, in der die Schweden zwar siegten, aber ihren König Gustav II. Adolf verloren. Beim Niederreissen eines alten Rossstalles fand man 1864 in Muri (nicht in Boswil) unter verschiedenem Zeug das vermoderte Holzgestell eines Sattels mit einem unkenntlichen Wappen und der eingebrannten Inschrift «Svenska Ridary (Schwedische Reiterei) 1632», dazu ein Stück einer türkischen Säbelklinge. Das könnten Beutestücke von Pankraz Hildbrand gewesen sein, welche den Weg in die Heimat gefunden haben.

Ein steiler Aufstieg, dann wurde er verletzt, kämpfte aber weiter

Während der letzten Phase des Dreissigjährigen Krieges begann der Aufstieg von Pankraz Hildbrand. Vorerst zum Leutnant. So konnte der Boswiler Krieger, da er nun einen höheren Sold bezog, erstmals erspartes Geld nach Hause schicken. Er ersuchte den Murianer Abt Bonaventura I. Honegger, das Geld treuhänderisch zu verwalten und zu seinem Vatererbe zu legen. Pankraz Hildbrand, der mit dem Kloster Muri stets in brieflichem Kontakt stand, erreichte schliesslich auf der militärischen Karriereleiter seinen Höhepunkt im Grad des Rittmeisters, als Hauptmann der Kavallerie.

Hildbrands Grabplatte in einer Aufnahme des Boswiler Kunstmalers Richard Nüscheler (1877–1950). zvg

Ende Oktober 1660 – er war nun 49 Jahre alt – erreichte ihn die Nachricht, dass sein Bruder Jakob, Vater von sieben Kindern, gestorben sei. Pankraz sorgte sich darum, ob die Witwe den Haushalt beisammenhalten könne oder ob die Kinder verteilt werden müssten. Er stellte deshalb in Aussicht, dass er im Frühjahr 1661 heimkommen und nach dem Rechten sehen werde. So weit kam es aber nicht.

Hildbrand erging es zu dieser Zeit schlecht. Bei einem Gefecht gegen die Schweden bei Stettin hatten ihn drei Kugeln getroffen. Die Wunden des Schwerverletzten wollten einfach nicht heilen. Doch statt sich zu schonen, stürzte er sich in den Krieg gegen die Türken.

Am 19. August 1664 liess er Abt Aegidius von Waldkirch die Kriegstat melden, die ihm auf der Grabplatte den Ehrentitel «Heros Turcos», also «Held, der die Türken bezwang», eintrug. Ende Mai 1664 hatte er, wie es heisst, mit seinem Regiment das heute in Rumänien liegende Grosswardein «mit Sturm überrumpelt und die Türken darin gefangen, verbrennt und niedergemacht».

Dem Abt von Muri vermachte er seine Reitstiefel

Am 3. Juli 1667 nahm der Rittmeister seinen Abschied vom Söldnerdienst. Der kaiserliche Generalwachtmeister Franz Freiherr von Schneidau stellte ihm eine Abschiedsurkunde aus, die vor Lob nur so triefte. Pankraz Hildbrand war wohlhabend geworden. Er stiftete noch zu Lebzeiten zum Neubau der Alten Kirche den St.Conrad-Altar, neben dem er nach seinem Tod, 1669, begraben wurde. Einen ansehnlichen Teil seines Vermögens erhielt das Kloster Muri zuhanden der Kirche Boswil.

Dem Abt von Muri vermachte er seine Reitstiefel, die «eroberten» Feldzeichen und die Offiziersschärpe. 1671 zahlte der Abt den Verwandten den letzten Teil des Erbes aus. Kinder hatte der Rittmeister keine – wenigstens keine, von denen man etwas weiss.

