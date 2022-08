Ableger eines Empfehlungsnetzwerkes in Boswil gegründet

Am 22. August gründen Unternehmende aus dem Freiamt einen Ableger des weltweit tätigen Empfehlungsunternehmens BNI. Die Mitglieder treffen sich einmal in der Woche in Boswil, um ihr Netzwerk auszubauen und von gegenseitigen Empfehlungen zu profitieren.

Nathalie Wolgensinger 13.08.2022, 05.00 Uhr