Das Jugendorchester Freiamt feiert grosses Jubiläum

Boswil Ein Geburtstagskonzert mit Kostüm und Trickfilm: So feiert das Jugendorchester Freiamt sein grosses Jubiläum Zur Feier seines 25. Geburtstages gibt das Jugendorchester Freiamt eine musikalische Bilderoper in der Alten Kirche Boswil zum Besten. Für Dirigentin Anne-Cécile Gross haben die Jugendlichen trotz coronabedingter Probeherausforderungen Grosses geleistet. Melanie Burgener 10.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Jugendorchester Freiamt bei den Proben zum Jubiläumskonzert «Kra Kra Krabat». zvg

«Ich glaube, die Leute werden ganz vergessen, wo sie sind. Es wird poetisch, unglaublich berührend, einfach Hokuspokus», erzählt Anne-Cécile Gross. Die Begeisterung in der Stimme der Dirigentin lässt erahnen, wie viel Herzblut von ihr und den Jugendlichen des Jugendorchesters Freiamt in den vergangenen Wochen in die Vorbereitungen ihres Jubiläumskonzertes geflossen ist. Denn die Vorführung zum 25. Geburtstag des Jugendorchesters soll etwas ganz Besonderes werden.

Ein Konzert mit Schauspiel und Bildern

Eigentlich wäre für das Jubiläum eine Konzerttournee im vergangenen Dezember geplant gewesen. Die Coronaschutzmassnahmen haben das aber unmöglich gemacht. So finden nun am kommenden Wochenende drei Vorführungen in der Alten Kirche Boswil statt.

Anne-Cécile Gross ist die Dirigentin des Jugendorchesters Freiamt.

ian (24. Mai 2018)

«Darüber bin ich jetzt sehr froh. Es wäre für uns eine grosse Challenge gewesen, die Orte zu wechseln», erklärt Gross. Denn für ihr diesjähriges Projekt mit dem Titel «Kra Kra Krabat» benötigen die Jugendlichen und ihre Dirigentin nebst ihren Instrumenten und Notenblättern auch Requisiten, Drehbücher, Kostüme und einen Videoprojektor. Denn das musikalische Programm wird in diesem Jahr auch mit Bildern und Schauspiel untermalt, wie Gross verrät.

Für diese künstlerische Ergänzung hat Anne-Cécile Gross die Regisseurin und Illustratorin Tine Beutel ins Boot geholt. «Es ist schon seit langem ein Wunsch von mir, die Musik zusammen mit Bildern spielen zu lassen. Als ich die Arbeit von Tine Beutel gesehen habe, hat mich das sehr berührt und ich wusste sofort: Mit ihr will ich arbeiten», sagt Gross. Tine Beutel sei es auch gewesen, die sich für den Titel und die Geschichte «Krabat» nach dem Jugendroman von Otfried Preusser entschieden habe. Beutel erzählt:

«Die Geschichte begleitet mich, seit ich sie in der Schule gelesen habe. Die Themen, die in ihr behandelt werden, faszinieren die Jugendlichen.»

Ein gutes Ergebnis trotz sportlicher Proben

Zusammen mit den Jugendlichen hat Beutel ein Schattenspiel und schauspielerische Darbietungen einstudiert. Sie selbst habe einen Trickfilm zum Programm produziert. Mit dem Endergebnis sei sie sehr zufrieden: «Der Mehraufwand hat sich gelohnt.»

Die Proben hingegen seien für sie ungewohnt gewesen: «Wir probten nur einmal pro Woche. Als Profi hat man normalerweise vor der Aufführung eine ganze Woche Zeit. Aber die Jugendlichen sind gut und waren sehr engagiert. Und das ist das Wichtigste.»

Kinder und Jugendliche vom Jugendorchester Freiamt bei einem coronakonformen Konzert im Dezember 2020 in Boswil. Adrian Meyer

Auch Anne-Cécile Gross freute sich über die Motivation der Jugendlichen. «Ein normales gutes Konzert zu spielen, ist bereits herausfordernd. Jetzt spielen sie ein Theaterstück mit dem musikalischen Niveau eines Orchesters. Eine richtige Bilderoper», erzählt sie stolz.

Und obwohl die Proben sehr sportlich gewesen seien, hätten sich die Jugendlichen Mühe gegeben und sich selbst begeistert mit Vorschlägen in die Produktion eingebracht. So wird beispielsweise der junge Komponist Aramis Barbieri, der im Jugendorchester die Violine spielt, sein eigenes Werk aufführen.

Die Konzerte finden am Freitag und am Samstag, 11. und 12. Juni, jeweils um 19.30 Uhr und am Sonntag, 13. Juni, um 17 Uhr in der Alten Kirche Boswil statt. Der Eintritt ist frei, vor Ort wird es eine Kollekte geben. Tickets können unter ticket@kuenstlerhausboswil.ch reserviert oder vor dem Konzert spontan ergattert werden.