Einblick in die Zivilschutzanlage Boswil: 330 Leute haben Platz

Boswil Ein exklusiver Einblick in das Innenleben der Boswiler Zivilschutzanlage: Im Kriegsfall kämen hier 330 Personen unter Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine machen sich viele Menschen Gedanken um ihre Unterbringung im Falle eines Krieges. Das bekommen auch die Verantwortlichen der Zivilschutzorganisation Freiamt zu spüren. Sie erhielten in den vergangenen Wochen 1000 Anrufe. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 11.04.2022, 17.01 Uhr

Michael Stocker in einem der Schutzräume, in denen Zivilpersonen im Kriegsfall untergebracht würden. Chris Iseli

Dass Michael Stocker, der Kommandant und Stellenleiter der Zivilschutzorganisation Freiamt, nicht in Uniform durch die Boswiler Anlage führt, hat seinen guten Grund. Er erzählt: «Die Leute sind ängstlicher geworden. Wenn wir mit unseren beschrifteten Fahrzeugen vor einer Zivilschutzanlage parkieren, dann können wir sicher sein, dass wir bald schon die ersten besorgten Anrufe erhalten.» Die Anrufenden befürchten, dass die Anlage für den Ernstfall bereitgestellt wird.

Auch an diesem Morgen, als er der AZ einen Einblick in die Boswiler Kommando- und Bereitstellungsanlage gibt, macht er dies in Pulli und Jeans. Über eine leicht abschüssige Rampe, zwischen Schule und Gemeindehaus gelegen, führt er die Besuchenden in die Zivilschutzanlage, die im Kriegsfall Unterkunft für 205 Zivilpersonen und 130 Zivilschutzangehörige bietet.

Nur schon der Gedanke sorgt für Hühnerhaut

Das Gittertor ist angelehnt, weniger Meter dahinter steht die erste von unzähligen dicken Betontüren. Ein etwa drei Meter langer Gang erstreckt sich bis zur nächsten Türe. Stocker erklärt: «In dieser Schleuse wird die Luft gespült, das verhindert, dass Verunreinigungen in die Anlage geraten.» Schon nur der Gedanke, dass dieses Szenario je eintreffen könnte, jagt einem Hühnerhaut ein.

Durch einen langen Gang geht es in einen quadratischen Raum, in dem eine grüne Maschine steht. Peter Steinmann, der stellvertretende Kommandant, erklärt: «Das ist das Notstromaggregat. Es wird mit Diesel betrieben.» Sollte der Strom ausfallen, würde die Maschine in Betrieb genommen.

Durch einen breiten Gang erreicht man den Aufenthaltsraum, der für das Personal des Zivilschutzes vorgesehen ist. Er grenzt an die Küche. Dort wird an diesem Morgen bereits fleissig gearbeitet. Zwei Köche bereiten das Mittagessen für die Angehörigen des Wiederholungskurses vor. Nüdeli mit Gehacktem und ein Salat stehen auf dem Menuplan des Holzertrupps. Die Angehörigen dieser Einheit üben für den Einsatz und helfen die letzten Auswirkungen des stürmischen Sommers zu beseitigen.

Die Küche der Zivilschutzanlage ist in Betrieb, es gibt Nüdeli mit Gehacktem. Chris Iseli

Vom Aufenthaltsraum führt ein breiter Gang in die Schutzräume mit den Etagenbetten. Auf den Holzplatten liegen dünne Matratzen. Der Rücken schmerzt einem nur schon beim Hinsehen. Wahrlich, diese Unterkunft ist kein Luxus. Stocker kommentiert:

«Wir alle hoffen, dass wir diese Unterkunft nie brauchen werden. Sie ist aber sofort betriebs- und bezugsbereit.»

Ohne Tageslicht gerät man aus dem Rhythmus

Viel Platz steht nicht zur Verfügung. Wenn jeder der rund 300 Personen, die in der Anlage untergebracht werden können, einen Koffer mitbringt, wird es sehr eng. Stocker weiss, wie es sich anfühlt, mehrere Tage in der Anlage zu leben und zu arbeiten. Er sagt: «Ohne Tageslicht gerät man aus dem Rhythmus und hat bald keine Ahnung mehr, ob es Tag oder Nacht ist.»

Körperpflege unter einfachen Bedingungen: Auch das ist möglich. Chris Iseli

Ebenfalls eine Herausforderung sei es, mehrere Tage auf begrenztem Raum mit einer Gruppe von Menschen zu verbringen, beschreibt er und kommentiert:

«Ich bin jeweils froh, wenn ich wieder raus kann an die frische Luft.»

Als Kommandant und Stellenleiter der Zivilschutzorganisation Freiamt, der insgesamt 24 Gemeinden im Freiamt und dem Kelleramt angehören, ist Stocker auch Anlaufstelle für die Bevölkerung. Und in dieser Funktion hat er sich während der vergangenen Wochen so manches anhören müssen. Rund 1000 Personen meldeten sich bei ihm und seinen Mitarbeitenden. Er erzählt: «Die meisten wollten wissen, wo sie im Kriegsfall untergebracht werden.»

Die Aargauer Zivilschutzorganisationen erteilen darüber keine Auskunft. Daran hält sich Stocker. Er sagt: «Im Kanton Aargau stehen genügend Schutzplätze für alle zur Verfügung. Die Bekanntgabe der definitiven Zuteilung erfolgt auf Anweisung des Bundes, wenn es die Lage erfordert. Die Zuweisungsplanung wird stets aktualisiert. Darin fliessen auch Veränderungen wie Geburten, Todesfälle oder Zu- und Wegzüge mit ein.»

Keinen Platz für Haustiere in den Unterkünften

Nicht wenige der Anrufenden nutzten die Gelegenheit, um für ihre Haustiere einen Platz in einer Unterkunft anzumelden. Stocker sagt: «Das geht natürlich nicht. Es gab einige, die das partout nicht akzeptierten und uns dies auch deutlich zu verstehen gaben.»

Vielleicht würde ein Rundgang durch die unterirdische Anlage zu einem Meinungsumschwung bei den tierliebenden Frauen und Männern führen?

Nathalie Wolgensinger

