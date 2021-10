Marc Storace mit Violinen im «Chillout» in Boswil

Boswil Der Krokus-Sänger und die Violinen: Marc Storace kam für ein sehr intimes Konzert ins «Chillout» Zum ersten Mal seit Corona konnte der «Löwen/Chillout»-Wirt Pitsch Wyrsch wieder einen ganz grossen Namen aus der Schweizer Musikszene auf seine Boswiler Bühne lotsen. Krokus-Sänger Marc Storace kam mit seiner Band Acoustical Mountain, begleitet von vier fantastischen Streicherinnen. Die AZ war dabei. Andrea Weibel Jetzt kommentieren 25.10.2021, 17.37 Uhr

Im «Chillout» Boswil: Marc Storace sorgte mit seiner Band Acoustical Mountain und den Livestrings für Stimmung. Ueli Frey - 3 songs no flash

Er hat schon Stadien in der Schweiz und weit darum herum gefüllt: Marc Storace, Frontmann der Schweizer Rocker Krokus, ist die grossen Bühnen gewohnt. Dass er aber auch mit weit weniger Publikum viel Spass haben kann, bewies er am Sonntagabend in Boswil. Es waren laut Wirt knapp über 100 Leute im «Chillout». Doch den Band-Shirts nach zu urteilen, war das Publikum definitiv nicht nur wegen des Biers am Sonntagabend gekommen.

Vom ersten Ton an machten die acht Musikerinnen und Musiker auf der Bühne deutlich, dass sie sich wirklich auf diesen Abend gefreut hatten. Es war das erste Mal, dass sie nach Corona wieder zusammen auftreten konnten. Storace und Claudio Matteo, Gitarrist der ebenso bekannten Schweizer Rockband China, sorgten für Stimmung. Sie kannten den ein oder anderen Fan im Publikum persönlich, vor allem aber den Wirt Pitsch, denn beide sind schon früher im «Chillout» aufgetreten. «Marc Storace und Claudio Matteo sind ja fast schon Stammgäste im ‹Löwen› Boswil. Ab und zu trifft man sie bei uns an», erklärte der Wirt.

Krokus-Sänger Marc Storace hatte offensichtlich Spass im «Löwen/Chillout» in Boswil. Hier posiert er mit dem Küchenteam und Wirt Pitsch Wyrsch (zweiter von rechts). zvg

Und sie störten sich überhaupt nicht, dass nicht mehr Leute gekommen waren. Matteo sagte gut gelaunt: «Versteht mich nicht falsch, aber uns ist es eigentlich egal, wie viele Leute da sind und auch, dass wir nur noch am Sonntagabend spielen konnten, weil Pitschs Konzertliste schon wieder voll war. Wir wollen einfach endlich wieder live spielen.»

Auch klassische Musikerinnen können rocken

Sie spielten Coverhits, die von Led Zeppelin über AC/DC und die Rolling Stones bis zu The Police und Ben E. King reichten. Aber auch zwei eigene Songs steuerten Acoustical Mountain bei. Bei all dem hat Storace das Publikum natürlich durch seine unverkennbare Röhre mitgerissen. Und auch Matteo versteht sein Handwerk an der Gitarre.

Wer allerdings noch viel öfter ins Rampenlicht gehört hätte, wären eindeutig die vier Streicherinnen von den Livestrings gewesen. Unter der Leitung von Violinistin Barbara Kubli und Cellistin Chantal Steiner unterstrichen sie die Rocksongs nicht nur, sondern gaben ihnen zusätzlich Tiefe. Sie hätten gern etwas lauter sein dürfen – ohne natürlich Storace zu konkurrenzieren.

Auch Eurydice Devergranne an der Viola hatte sichtlich Spass. Am schönsten war es aber, der zweiten Violinistin Susanne Dubach zuzuschauen. Sie zeigte, dass auch Profimusikerinnen mit klassischer Ausbildung richtig rocken können. Steiner erzählt auf Anfrage: «Es ist ganz etwas anderes, als klassische Musik zu spielen. Für ein Quartett braucht es Noten.» Die haben sie schon, aber dann müssten sich die Musiker natürlich noch an diese Noten halten:

«Die Rocker spielen manchmal spontan einen Refrain mehr oder was ihnen sonst noch einfällt. Da müssen wir improvisieren.»

In der klassischen Musik komme das kaum je vor. «Aber unterdessen konnten wir schon mit musikalischen Grössen wie Rod Stewart spielen, da haben wir das Improvisieren nach und nach gelernt. Unterdessen macht es uns grossen Spass», freut sich Steiner.

Zum Schluss kam Pitschs Lieblingslied

Den Spass haben sie spielend leicht auf das Publikum übertragen. Immer mehr Leute standen von ihren Bänken und Barhockern auf, klatschten und tanzten mit. «Zum Schluss spielen wir noch Pitschs Lieblingslied. Ja, wir kennen ihn unterdessen gut», sagte Matteo, bevor er grinsend die ersten Töne von «Highway to hell» anstimmte. Dabei sang nicht nur der Wirt, der nun ganz vorne im Publikum feierte, lautstark mit, sondern auch der ganze Rest der Anwesenden. Das hatten sie spätestens bei der episch langen Version von «So lonely» von The Police gelernt, wo Storace alle zum Mitgrölen animierte.

Marc Storace und Wirt Pitsch Wyrsch schätzen gegenseitig die lockere Art. zvg

Als Bettmümpfeli spielten die acht Musikerinnen und Musiker Ben E. Kings Hymne «Stand by me», bei der die Livestrings wenigstens einmal richtig in Szene gesetzt wurden. «Die Herren hätten ein wenig mehr Gentlemen sein dürfen und den Streicherinnen auch einmal ein Solo überlassen können», fand eine Zuhörerin. Doch das war auch schon das Einzige, was es zu bemängeln gab an dem Konzert. Im Grunde war es einfach nur schön, nach all den Einschränkungen wieder einmal echte, handgemachte Livemusik zu geniessen. Oder in den Worten von Pitsch Wyrsch: «Es war für alle ein unvergesslich schöner Sonntagabend.»