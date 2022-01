Konzertreihe des Aargauer Jugend-Sinfonieorchester findet statt

Boswil Das Aargauer Jugend-Sinfonieorchester führt seine Konzertreihe trotz einschneidenden Massnahmen durch Am Wochenende startet die Wintertournee des Jugend-Sinfonieorchesters Aargau. In der Probewoche in der Alten Kirche Boswil wird unter strengen Coronaauflagen bis tief in die Nacht hinein geblasen, gezupft und gestrichen. Alessia Fontana Jetzt kommentieren 06.01.2022, 19.30 Uhr

Für die Probewoche des Aargauer Jugend-Sinfonieorchesters in der Alten Kirche in Boswil gelten strenge Auflagen. Doch das ist es ihnen und Dirigent Hugo Bollschweiler (Mitte) wert. zvg/Paul Stender

Es ist Mitternacht in Boswil. Noch immer hört man Instrumentenklänge aus der Alten Kirche, als ob es kein Morgen gäbe. 58 junge Musikerinnen und Musiker proben mehrere Stunden täglich und kriegen noch immer nicht genug vom Musizieren. «Es löst Glücksgefühle in mir aus, wenn ich das Orchester nach der zweiten Probe bereits so spielen höre», sagt Stefanie Braun, Projektleiterin der Konzertreihe, voller Stolz am zweiten Tag der Probewoche.

Die Glücksfunken sollen am Sonntag, 9. Januar, in der Alten Kirche in Boswil ebenfalls überspringen, wenn das Konzert mit Paul Dukas Fanfare «pour précéder La Péri» eröffnet wird. So wurde das Konzertprogramm denn auch rund um das Thema «Glück» zusammengestellt, was mit der momentanen Coronalage jede und jeder wohl mehr denn je gebrauchen kann.

Schon am zweiten Tag der Probewoche klingt im Jugend-Sinfonieorchester alles, wie es sollte. Alessia Fontana

Strenge Auflagen – für die Konzerte sei es das aber wert

Auch für die definitive Erlaubnis der Konzerte benötigte es ein kleines Quäntchen Glück. Nach etlichen Telefonaten mit dem Kanton, dem Erstellen von diversen Schutzkonzepten und dem Abwarten der landesweiten Bestimmungen konnte die Probewoche am 3. Januar erfolgreich gestartet werden. Alles hat ja bekanntlich seinen Preis, so auch die Durchführung der Probewoche und der Konzertreihe.

So gelten für die Jugendlichen strenge Auflagen, damit ihre Probewoche überhaupt durchgeführt werden kann. Vor Antritt der Woche mussten sie einen Antigentest vorweisen. Besuche von Freunden oder Angehörigen während der Probewoche sind untersagt. Gleiches gilt für das Verlassen des Lagerhauses, da es sich um ein geschlossenes Lager handelt. An den Konzerten gilt 2G: Die Besuchenden müssen also geimpft oder genesen sein.

Nichts kann sie aus der Ruhe bringen: Mit höchster Konzentration werden die einzelnen Stücke gespielt. Im Vordergrund Konzertmeisterin Ravena Carvalho, neben ihr Andreas Lakner. zvg/Paul Stender

Es scheinen harte Massnahmen zu sein. Dafür können die Konzerte aber stattfinden. Nachdem die Wintertournee letztes Jahr abgesagt wurde, versucht man dieses Jahr alles, um dies zu verhindern. «Jedes Telefonat und jeder Mehraufwand war es so was von wert», ist Braun überzeugt. Sie hat gemeinsam mit dem Dirigenten Hugo Bollschweiler drei verschiedene Auftrittsversionen ausgetüftelt mit einer kleinen, mittleren und grossen Besetzung. Nun wird die Konzertreihe am Wochenende mit der mittleren Besetzung gestartet.

Die Leidenschaft zur Musik verbindet

Bei den jungen Talenten des Aargauer Jugend-Sinfonieorchesters, die zwischen 15 und 26 Jahre alt sind, herrscht monatelange Vorfreude auf diese intensiven Wochen, die zweimal jährlich stattfinden. Braun sagt dazu:

«Es fördert das Zwischenmenschliche und ist ein Ort der Begegnung, wo sich die Jugendlichen weiterentwickeln.»

Helena Cairns (links) und Sandra Hirter reisen voller Vorfreude zur Probewoche an. Die Musikerinnen und Musiker richten sich im Künstlerhaus Boswil ein. zvg/Paul Stender

Viele unterschiedliche Persönlichkeiten treffen aufeinander, die alle eine Gemeinsamkeit haben: die Leidenschaft zur Musik. Es entstehen langjährige Freundschaften, Paare finden sich und kleine Musikensembles werden gebildet, weiss die Leiterin aus Erfahrung. «Es ist jedes Jahr schön zu sehen, dass wir den Rahmen von etwas Grossem schaffen, worin alles möglich ist», erklärt Braun, versunken in Gedanken an vergangene Probewochen.

Konzertreihe «Glück» des Aargauer Jugend-Sinfonieorchesters: Samstag, 8. Januar, 17 Uhr, Sankt Jakob Zürich; Sonntag, 9. Januar, 11 Uhr, Alte Kirche Boswil; Freitag, 14. Januar, 19.30 Uhr, Friedenskirche Olten; Sonntag, 16. Januar, 17 Uhr, KuK Aarau. Mehr Infos und Tickets unter www.kuenstlerhausboswil.ch.

