Boswil will die geplante Fusion mit Bünzen abbrechen

Boswil-Bünzen «Wir sehen keinen Sinn dahinter, weiterhin Geld zu investieren»: Boswil will die Fusionsverhandlungen mit Bünzen abbrechen Die Gemeinde Boswil würde eine Fusion mit Bünzen nach wie vor befürworten. Doch nach dem jüngst das Zusammenlegen der beiden Werkhöfe gescheitert ist, beantragt Boswil nun den Abbruch des Projektes. Die Verantwortlichen von Bünzen finden das legitim. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 05.05.2022, 17.55 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Boswils Vizeammann Jakob Dolder, Gemeindeammann Michael Weber und Gemeindeschreiber Roger Rehmann (von links) bedauern den Fusionsabbruch mit Bünzen, sehen aber keine andere Lösung. Melanie Burgener

«Der Gemeinderat Boswil wird an der nächsten Gemeindeversammlung den Abbruch der Fusionsanalyse mit Bünzen beantragen.» Was Gemeindeammann Michael Weber am Donnerstagmorgen verkündete, ist deutlich. Dennoch werden seine Worte wohl auf vielen Gesichtern ein Fragezeichen hinterlassen.

Seit vier Jahren diskutieren Boswil und Bünzen über einen möglichen Zusammenschluss. Gemeinsam haben sie Bevölkerungsumfragen und Infoveranstaltungen durchgeführt, die Einwohnenden über den notwendigen Planungskredit abstimmen lassen und eine Analyse ins Rollen gebracht. Kurz: Es wurden viele Ressourcen in dieses Projekt gesteckt.

Dass nun das abrupte Ende droht, und dann auch noch seitens Boswil, überrascht. War es doch bisher eher die Opposition aus Bünzen, die laut wurde. «Wir sind der Meinung, dass alle Gemeinderäte an einem Strick ziehen müssen», begann der Boswiler Vizeammann Jakob Dolder zu erklären. «Und Bünzens Herz scheint für eine eigenständige Gemeinde zu schlagen.»

Aus diesem Grund sehe der Gemeinderat Boswil keinen Sinn dahinter, Steuergelder von insgesamt 230'000 Franken – jede Gemeinde bewilligte einen Planungskredit von 115'000 Franken – in eine umfassende Analyse zu investieren, wenn Bünzen diese schlussendlich verwerfe. Nach den neusten Ereignissen müsse man in Boswil davon ausgehen, dass es genau auf ein solches Szenario hinauslaufen werde.

Trotz klarer Analyse: Bünzen will Bauamt weiterhin selbst führen

Als eine mögliche erste Zusammenarbeit liessen die beiden Gemeinderäte – Bünzen damals noch in alter Konstellation – im vergangenen Jahr die Zusammenlegung des Bünzer Bauamts und des Boswiler Werkhofes überprüfen. Denn ein Hauptargument für eine Fusion ist der Mangel an Behördenmitglieder und Verwaltungspersonal. Besonders Bünzen war in den vergangenen Jahren davon betroffen. Erst in letzter Minute fanden sich Kandidierende für den aktuellen Gemeinderat.

Eine Fusion würde dem entgegenwirken. «Der einzige Bauamtsmitarbeiter von Bünzen wurde Ende März pensioniert», sagte Michael Weber. «Zusammen mit Bünzen haben wir deshalb entschieden, als Testobjekt vor der geplanten Fusion eine Zusammenlegung des Werkhofs und des Bauamts zu prüfen», ergänzte er.

Der Analysebericht ergab, dass ein gemeinsamer Werkhof sinnvoll wäre. «Der neue Bünzer Gemeinderat hat uns daraufhin einen Protokollauszug ihrer internen Besprechung des Berichtes zugestellt», so Weber. Diesem sei zu entnehmen, dass man zwar dankbar um Hilfe sei, bis ein neuer Mitarbeiter gefunden sei. «Doch danach will Bünzen das Bauamt wieder eigenständig führen», so Weber.

«Diese Entscheidung war keineswegs emotional getrieben»

Dieser Entschluss überraschte die Boswiler. «Wenn Bünzen bereits bei der Zusammenlegung des Bauamts die Analyse ignoriert, wie wird es dann bei jener für die Fusion sein?», fragt sich Weber.

Bünzens Gemeindeammann Marcel Riesen betont auf Anfrage: «Die Entscheidung, das Bauamt weiterhin eigenständig zu führen, war keineswegs emotional getrieben.» Der gemeinsame Werkhof hätte gefordert, dass mindestens ein Fünfjahresvertrag hätte aufgesetzt werden müssen, schreibt er weiter.

«Dies hätte dazu geführt, dass die Zelte in Bünzen abgebrochen worden wären. Wenn dann der Zusammenschluss nicht zu Stande kommen würde, wäre es für Bünzen schwierig, das Bauamt wieder neu aufzubauen.» Faktisch wäre man dazu gezwungen, diesen Bereich gemeinsam weiterzuführen, fügt er an.

Boswil hat zur erneuten Abstimmung geraten

Man habe Bünzen geraten, die Fusionsanalyse noch einmal vor die Gemeindeversammlung zu bringen, um sicherzustellen, dass man das Projekt nach wie vor weiterziehen wolle, so Weber.

Der Gemeinderat Bünzen hat sich jedoch dagegen entschieden. «Bünzen hat bereits zweimal über den Kredit für die vertieften Abklärungen abgestimmt – beim Kreditantrag sowie bei der Referendumsabstimmung. Es gibt keine neuen Erkenntnisse, die ein anderes Resultat erwarten lassen», sagt Riesen.

Aus diesem Grund sehe sich Boswil nun gezwungen, diesen Schritt selbst zu tun, so Weber. «Wir sind nach wie vor der Meinung, dass eine Fusion sinnvoll wäre. Und wenn das Volk das weiterhin wünscht, werden wir das auch verfolgen. Aber sonst sehen wir keinen Sinn dahinter, weiterhin Geld und vor allem Zeit zu investieren.»

Beide Entscheidungen werden als legitim angesehen

Marcel Riesen sagt zum bevorstehenden Abbruch des Fusionsvorhabens: «Beide Gemeinden funktionieren aktuell selbstständig und es gibt keinen Druck zu fusionieren.» Der Umstand des Personenmangels im Gemeinderat habe sich unterdessen geändert. So sei es legitim zu überdenken, ob das Geld für die vertieften Abklärungen eingespart werden könnte.

Boswil wiederum könne diesen Wunsch nach Eigenständigkeit verstehen, so Vizeammann Jakob Dolder. Sollte es zum Abbruch kommen, bedeute das nicht, dass die beiden Gemeinden nicht weiterhin zusammenarbeiten.

«Die Feuerwehr und das Steueramt führen wir bereits gemeinsam, und das funktioniert gut», sagt Weber. Es werde auch noch weitere Bereiche geben, in denen sich Boswil und Bünzen unterstützen. Dem stimmt auch Marcel Riesen zu. Man sei zudem auch nicht böse aufeinander, so Dolder. «Wir freuen uns auf jedes Bier, das wir weiterhin zusammen trinken werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen