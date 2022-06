Unfall Nach Fenstersturz: Helikoptereinsatz in Bremgarten Nachdem eine Person aus dem Fenster gestürzt war, wurde in Bremgarten ein Rettungshelikopter aufgeboten. 15.06.2022, 13.29 Uhr

Am Mittwochmittag gab es in Bremgarten im Bereich der Bibenlosstrasse einen Blaulichteinsatz. Eine AZ-Leserin meldete, dass ein Rettungshelikopter auf einer Wiese an der Badenerstrasse gelandet sein. Dies nachdem offenbar eine Person aus einem Fenster gestürzt sei.