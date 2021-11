Schulpflegepräsident Corsiglia sieht ein viertes Schulzentrum

Bilanz Vor seinem Abgang prognostiziert Schulpflegepräsident Corsiglia ein viertes Schulzentrum für Wohlen Ein letztes Mal kommt Schulpflegepräsident Franco Corsiglia im Jahresbericht der Schule Wohlen zu Wort. Dabei zieht er Bilanz und wagt einen Blick in die Zukunft. Ein viertes Schulzentrum werde früher oder später notwendig, prognostiziert er. Nathalie Wolgensinger 03.11.2021, 05.00 Uhr

Noch bis Ende Jahr im Amt: der Wohler Schulpflegepräsident

Franco Corsiglia. Fabio Baranzini (27.9.20)

Corona dominiert den Jahresbericht der Schule Wohlen. Im März 2020 musste die Wohler Schule von einem Tag auf den anderen vom Präsenz- auf den Fernunterricht wechseln. Man habe dank der guten Zusammenarbeit aller Beteiligten die Zeit der Schulschliessung einigermassen erträglich über die Zeit gebracht, so Corsiglia in seinem Jahresbericht. Unter den mangelnden sozialen Kontakten hätten sowohl die Kinder und Jugendlichen gelitten, aber auch die Lehrpersonen.

Corona beschäftigt die Schule weiterhin und verlange von allen viel Einsatz, Verständnis und Flexibilität, blickt er in die Zukunft, die ohne die Schulpflege auskommt. Diese wird per Ende Jahr Amt aufgelöst, dann geht die Verantwortung an die Gemeinde über.

Die nahe Zukunft, so ist Corsiglia überzeugt, bringe Wohlen wohl ein viertes Schulzentrum. Das Wachstum der Gemeinde lege diese Vermutung zumindest nahe.

Die Zahl der Beschwerden nahm wieder zu

Aufhorchen lässt Corsiglias Feststellung, dass bei der Schulpflege einmal mehr eine Vielzahl von Beschwerden und Rekursen einging. Die meisten betrafen die Zuteilungen der Schulzentren oder waren promotionstechnischer Art. Er fordert, dass künftig wieder die räumlichen Angebote und nicht die individuellen Bedürfnisse der Eltern im Zentrum stehen sollten.

Die Mehrheit der 2300 Schülerinnen und Schüler verhalte sich positiv, stellt er weiter fest. Die Zahl der unter sozialen Beeinträchtigungen oder Lernbehinderungen leidenden Schülerinnen und Schüler nehme aber stetig zu. Und gleichzeitig fehle es an fachlich ausgewiesenen Lehrpersonen, die mit diesen Herausforderungen umgehen können.

Für jedes Schulkind ein eigenes Tablet

Die Einführung des Lehrplans 21 sei reibungslos erfolgt, stellt Rolf Stadler, Präsident der Schulleitungskonferenz, in seinem Bericht fest. Er hält fest: «Die Schulleitungen begrüssten den neu entstandenen Handlungsspielraum in einigen Bereichen und konnten so den einen oder anderen Vorteil für die Schülerinnen und Schüler herbeiführen.» Wichtiger Bestandteil des Lehrplans 21 sind die IT-Geräte für Schüler- und Lehrerschaft. Ab dem 5. Schuljahr erhalten Kinder ein persönliches Gerät, das sie bis zum Abschluss behalten dürfen.

Ende des Jahres geht die 156-jährige Geschichte der Schulpflege zu Ende. Die strategischen Führungsaufgaben übernimmt der Gemeinderat. Corsiglia wünscht sich, dass diese Überführung gelingt und erinnert den Gemeinderat zugleich daran, dass er eine Unternehmung mit 400 Mitarbeitenden, denen bis anhin fünf gewählte Personen vorstanden, übernimmt.