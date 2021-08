Muri - Junge Liebe endet nach einem «Schwedenkuss» vor Gericht

Bezirksgericht Muri Zwischen Eifersucht und Hörigkeit: Wie diese junge Liebe nach einem «Schwedenkuss» im Gefängnis endete Das Bezirksgericht Muri hatte sich diese Woche mit einem 21-jährigen Straftäter zu beschäftigen. Er soll seine Freundin in einer kurzen, aber intensiven Beziehung mehrmals geschlagen haben. Auch gegen Bewährungsauflagen soll er verstossen haben. Pascal Bruhin 14.08.2021, 05.00 Uhr

Der Gerichtssaal befindet sich im Dachgeschoss des Ostflügels des Klosters Muri. Marc Ribolla

«Ich weiss nicht, wie lange die heutige Verhandlung dauern wird», macht Gerichtspräsidentin Simone Baumgartner gleich zu Beginn klar. «Wir befinden uns noch mitten im Beweisverfahren.» Viereinhalb Stunden sind für den Prozess am Bezirksgericht Muri angesetzt. Das sollte nicht reichen.

In Hand- und Fussfesseln wird der 21-jährige Noah (Name geändert) von zwei Kantonspolizisten vorgeführt. Seit 205 Tagen befindet er sich in Untersuchungshaft. Seit jenem Tag im Januar 2021, an dem die Beziehung zu seiner Freundin Ronja (Name ebenfalls geändert) komplett eskalierte. Begleitet wird er vor Gericht von seiner Mutter und deren Ehemann.

Die Vorwürfe gegen Noah wiegen schwer. Nötigung in fünf Fällen, Drohung, mehrfache Missachtung von Bewährungshilfe oder Weisungen sowie mehrfache Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz wirft ihm die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten vor.

Die Anklagepunkte Mehrfache Nötigung, Art. 181 StGB Wer jemanden durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nachteile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfreiheit nötigt, etwas zu tun, zu unterlassen oder zu dulden, wird mit Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Drohung, Art. 180 Abs. 1 StGB Wer jemanden durch schwere Drohung in Schrecken oder Angst ver­setzt, wird, auf Antrag, mit Frei­heitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. Mehrfache Missachtung von Bewährungshilfe oder Weisungen, Art. 295 StGB Wer sich der vom Gericht oder den Vollzugsbehörden angeordneten Bewährungshilfe entzieht oder die vom Gericht oder den Vollzugsbehörden erteilten Weisungen missachtet, wird mit Busse bestraft. Mehrfache Übertretungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Art. 19a Ziff. 1 BetmG Wer unbefugt Betäubungsmittel vorsätzlich konsumiert oder wer zum eigenen Konsum eine Widerhandlung im Sinne von Artikel 19 begeht, wird mit Busse bestraft. Quellen: Anklageschrift, Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), Betäubungsmittelgesetz (BetmG)

Es ist nicht das erste Mal, dass Noah vor Gericht steht. Mit seinen jungen Jahren ist er schon sechsfach vorbestraft, zuletzt sass er für zwei Jahre im Gefängnis. Im Oktober 2020 wurde er acht Tage vor Ende der eigentlichen Haftzeit unter Auflagen bedingt entlassen. Wenige Tage später lernte er die gleichaltrige Ronja kennen. Die beiden gingen eine Beziehung ein. Keine gute, wie sich herausstellen sollte. «Es sind zwei Menschen aneinandergeraten, die niemals hätten zusammenkommen dürfen», wird Noahs Strafverteidiger später im Plädoyer sagen.

Eifersucht führte bald zu Handgreiflichkeiten

Denn Noahs Eifersucht sorgte schon bald für Probleme. Er warf Ronja immer wieder vor, dass sie ihn betrügen würde. Es kam zu verbalen Spannungen, dann zu tätlichen Auseinandersetzungen. In ihrer kurzen Beziehung soll Noah laut Anklage seine Freundin einmal gewürgt, mehrfach herumgestossen und angespuckt, einmal ins Gesicht geschlagen sowie mit dem Gesicht auf das Bett gedrückt haben.

Zudem habe er sie wiederholt verbal massiv unter Druck gesetzt und damit gefügig gemacht. So drohte er ihr etwa, er erschiesse sie und ihre ganze Familie, wenn sie nicht ehrlich zu ihm sei.

«Da siehst du, zu was du mich treibst»,

soll er zu Ronja gesagt haben, nachdem er sie im Dezember 2020 am Hals gepackt und mit einem Messer bedroht hatte. Dennoch blieb Ronja bei ihm.

Nur wenige Tage später eskalierte ein weiterer Streit, als das Paar abends im Zug von Dietikon nach Wohlen unterwegs war. Als eine Freundin Ronja anrief, wurde Noah wütend. Er dachte, es sei ein Mann am Telefon. Wütend stieg er aus dem Zug. Ronja folgte ihm. Unvermittelt habe Noah dann mit seinem Kopf gegen ihren gestossen, ihr einen «Schwedenkuss» verabreicht. Sie erlitt eine Schädelprellung und eine Rissquetschwunde am Nasenrücken. Im Kantonsspital Aarau gab Ronja dann an, die Treppe hinuntergefallen zu sein und sich dabei die Verletzungen zugezogen zu haben. Wieder kehrte sie zu Noah zurück.

Er drohte mit Veröffentlichung von Sexvideo

Auch als Noah mit der Veröffentlichung eines gemeinsamen Sexvideos, das wiederum unter Druck des Beschuldigten entstanden sein soll, drohte, hielt sie zu ihm. Sie solle die Wahrheit sagen, ob sie ihn mit anderen Männern betrogen habe oder nicht, forderte er. Von Hörigkeit, bedingungsloser Unterwürfigkeit spricht die Staatsanwaltschaft – am Prozess nimmt sie nicht teil – in der Anklageschrift. Noah habe Ronja mit seinen Handlungen derart unter Druck gesetzt, dass sie «ungewollt ihren freien Willen dem Willen des Beschuldigten unterordnete und nur noch so funktionierte, wie es dem Beschuldigten passte».

Einen ganz anderen Eindruck vom Opfer hat hingegen die Verteidigung. «Wir dürfen uns nicht hinters Licht führen lassen», sagt Strafverteidiger Jürg Krumm, der für die Kanzlei des Zürcher Milieuanwalts Valentin Landmann arbeitet. Er führt aus:

«In Tat und Wahrheit ist sie jemand, der kalkuliert, der höchst manipulativ agiert. Das habe ich selten so erlebt.»

Die Aussagen des vermeintlichen Opfers seien mit grosser Vorsicht zu geniessen, zumal es für die angeblichen Taten weder Zeugen noch Beweise gäbe. «Mein Mandant ist die Spielfigur des Opfers, nicht umgekehrt», ist sich der Anwalt sicher. Ronja habe die Taten erfunden, weil sie mit der Beziehungssituation nicht zufrieden war.

Opfer zog sämtliche Strafanträge zurück

Dazu passe, dass Ronja zuletzt alle Strafanträge zurückgezogen habe, nachdem sie die Taten in der Zweitaussage noch weiter ausgeschmückt hatte. Dass sie nun vor Gericht wieder auf ihre Erstangaben zurückkäme, sei nachvollziehbar, zumal gegen sie ein Verfahren wegen falscher Anschuldigung läuft.

«Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, als darauf zurückzukommen», so der Anwalt. Er fordert für Noah in den Anklagepunkten der Nötigung und der Drohung einen Freispruch sowie eine Entschädigung für die zu Unrecht erlittene Untersuchungshaft.

Für die weiteren, von Noah nicht bestrittenen Anklagepunkten sieht er eine Busse von maximal 1000 Franken als angemessen. Noah hatte bereits am Tag der Haftentlassung Alkohol und Drogen konsumiert, was gegen die Auflage der Totalabstinenz während der Probezeit verstösst. Zudem hat er mehrere Therapietermine, Abstinenzkontrollen und Bewährungshilfegespräche nicht wahrgenommen. Die Staatsanwaltschaft ihrerseits beantragt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 12 Monaten sowie eine Busse von 2000 Franken.

Gerichtspräsidentin glaubt dem Opfer

Dass Ronja ihre Aussagen «wie ein Fähnlein im Wind» geändert hat, stellt auch Gerichtspräsidentin Baumgartner in ihrer Urteilsbegründung fest, die sie nach zweistündiger Beratung um 20.15 Uhr eröffnete. Dennoch glaubt sie ihren Angaben aus der Erstausgabe, die Ronja vor Gericht mehrheitlich bestätigte. «Ich gehe grundsätzlich von diesem Tatbestand aus», sagt sie. Trotz dem Rückzug der Strafanträge wirke die Erstaussage natürlich. Sie erklärt sich den Rückzug mit einer emotionalen Überforderung.

Dieser hat allerdings Auswirkungen auf das Strafmass. Denn eine Nötigung sieht sie nur in zwei der fünf angeklagten Fälle als erwiesen. Sie sagt aber:

«Für mich gab es genügend nötigende Momente in dieser problematischen und toxischen Beziehung.»

Sie verurteilt Noah zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sieben Monaten, die acht Tage der widerrufenen Freiheitsstrafe darin eingeschlossen, und einer Busse von 2200 Franken. Da die Untersuchungshaft jedoch angerechnet wird, ist Noah schon nächste Woche wieder auf freiem Fuss.