Muri: War ein Freiämter Rentner als Geldwäscher tätig?

Bezirksgericht Muri War er als Geldwäscher tätig? Freiämter Rentner leitete fremdes Geld auf den Balkan weiter Ein bald 84-jähriger Pensionär aus der Region musste sich vor dem Bezirksgericht Muri wegen mehrfacher Geldwäscherei verantworten. Er hatte sein Bankkonto als Zwischenstation für einen ihm Unbekannten zur Verfügung gestellt. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Rentner hat Geld von Unbekannten aus der Schweiz an einen Unbekannten aus dem Balkan geschickt. Dass das Geldwäsche sein könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Susanne Balint

Seit vielen vielen Jahren bietet der bald 84-jährige Rudolf (Name geändert) aus dem Bezirk Muri seine Dienste auf der Webplattform www.rentarentner.ch an. Er hätte sich nie träumen lassen, dass er deswegen einmal als Angeklagter wegen mehrfacher Geldwäscherei vor dem Richter sitzen würde. Doch genau dies war kürzlich der Fall, als Rudolf sich den Fragen von Markus Koch, Gerichtspräsident des Bezirksgerichts Muri, stellen musste.

Wie es dazu gekommen ist, zeigt der Blick in den Strafbefehl, den die kantonale Staatsanwaltschaft ausgestellt und der von Rudolf angefochten wurde. Sie wirft ihm vor, sein Privatkonto als Zwischenstation für erhaltene Geldsummen zur Verfügung gestellt zu haben, die er anschliessend ins Ausland weiter überwiesen hat.

Es handelt sich dabei um eine Summe von rund 2900 Franken, die von insgesamt 19 verschiedenen erhaltenen Zahlungen herrührten. Das Geld stammte aus angeblichen Spielzeug-Verkäufen eines gewissen Thomas Hank auf einer der bekannten Schweizer Internetverkaufsplattformen.

Das Geld floss auf ein mazedonisches Konto

Davon hatte Rudolf aber nach eigenen Aussagen keine Ahnung. «Hank hatte mich via www.rentarentner.ch kontaktiert, weil er Spielzeug verkaufen wollte und ein Bankkonto in der Schweiz brauchte. Er schrieb zwar in relativ schlechtem Deutsch, aber ich sah darin kein Problem», erklärte Rudolf. Der Kontakt zu Hank sei immer nur via E-Mail abgelaufen. Geschickt hatte er das Geld an ein mazedonisches Konto.

Für seine Dienste als Zwischenstation durfte Rudolf jeden Monat 250 Franken für sich behalten. Insgesamt waren dies 500 Franken. Die Fälle spielten sich zwischen Oktober und Dezember 2020 ab. Geliefert hatte der vermeintliche Hank die Spielzeuge seiner Kundschaft aber natürlich nie. Auch als die ersten Kunden die Rückzahlung verlangten, die er im ersten Fall auch veranlasste, schöpfte Rudolf noch keinen Verdacht –, weil ihn Hank mit glaubwürdigen Erklärungen beschwichtigen konnte.

Erstmals skeptisch sei er erst geworden, als er von der Polizei einvernommen worden sei. «Ich bin erschrocken, dass mir Geldwäscherei vorgeworfen wurde, und fiel aus allen Wolken, als der Strafbefehl kam», so der rüstige Freiämter, der im blauen Kurzarmhemd, kurzen Hosen, Socken und Schuhen vor Gericht erschien.

«Sie sehen gar nicht aus wie Geldwäscher»

Rudolf machte in seinen Aussagen vor Richter Koch immer wieder klar, dass er sein Verhalten nicht im Geringsten als Geldwäscherei verstanden habe. Koch erklärte ihm dies ausführlich und meinte auch, dass zwei der von Hank geprellten Kunden als Zivil- und Strafkläger im Gerichtssaal anwesend seien. «Sie sehen gar nicht aus wie Geldwäscher», sagte Rudolf und sorgte damit für einen Moment der Erheiterung im Saal. «Nein, Sie sind ja laut Staatsanwaltschaft der Geldwäscher», gab Richter Koch zurück.

Die Kundschaft hätte Hank ja auch direkt bezahlen können ohne Umweg über ihn, hielt der Richter gegenüber Rudolf fest. «Ich dachte halt, eventuell hat er Mühe mit Bankgeschäften. Ich wollte ihm helfen, vielleicht war ich auch ein wenig naiv», so der Freiämter Rentner. Er habe mit der Kundschaft nie direkten Kontakt gehabt, sondern immer nur mit Hank. «Ich sehe nicht ein, was das mit Geldwäscherei zu tun hat.»

Gemäss der Staatsanwaltschaft hat Rudolf aber in pflichtwidriger Unvorsichtigkeit zumindest in Kauf genommen, dass die an ihn überwiesenen Summen aus deliktischer Herkunft stammen könnten. Sprich: Er hat angesichts der dubiosen Umstände zu wenig nachgeforscht.

Die Staatsanwaltschaft verlangte eine Verurteilung zu einer bedingten Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 140 Franken (total 4200 Franken) und einer Busse von 1000 Franken. Ausserdem sah sich Rudolf einer Ersatzforderung von 500 Franken gegenüber. Seine Verteidigung plädierte mit Ausnahme der Ersatzforderung auf vollumfänglichen Freispruch.

Als Geste zahlt er die fraglichen Gelder zurück

Das sah auch Richter Koch so. Er sprach Rudolf von der Geldwäscherei frei. Der Rentner erhält ausserdem seine Anwaltskosten aus der Staatskasse erstattet, die auch die kompletten Verfahrenskosten trägt. «Ich glaube Ihnen, dass Sie bei dieser Sache nicht im Geringsten glaubten, dass die Gelder aus Delikten stammen könnten. Es ist auch nicht das typische Vorgehen eines Money Mule oder Geldesels. Das sind in der Regel ganz andere Geschichten», begründete der Richter sein Urteil.

Zu Rudolf meinte er abschliessend: «Es wäre eine Geste, wenn sie die fraglichen Gelder den beiden anwesenden Zivilklägern freiwillig zurückzahlen würden. So bleibt die Kirche wenigstens bei Ihnen drei im Dorf.» Ausserhalb des Gerichtssaals tauschten die drei dann auch ihre Kontaktangaben aus. Es ging um je rund 90 Franken. Rudolf war spürbar erleichtert, dass die Sache zumindest vorläufig ein glimpfliches Ende nahm. «Irgendwie waren wir ja alle drei Opfer», meinte er. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann von der Staatsanwaltschaft noch weitergezogen werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen