46-Jähriger musste wegen Geldwäscherei vors Bezirksgericht Muri

Bezirksgericht Muri Trotz Warnungen seiner Bank fiel er auf einen Internetbetrüger rein – jetzt sprechen die Zeuginnen Im Februar musste ein 46-jähriger Deutscher wegen mehrfacher Geldwäscherei vor dem Bezirksgericht Muri antanzen. Weil der Gerichtspräsident dessen Behauptungen zuerst überprüfen wollte, ging die Verhandlung nun in die zweite Runde. Diesmal mit zwei Zeuginnen, deren Aussagen der Angeklagte jedoch leugnete. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 29.04.2022, 05.00 Uhr

Ein 46-jähriger Deutscher musste sich zum zweiten Mal dem Bezirksgericht Muri stellen. Symbolbild: Marc Ribolla

Es war bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass Olaf (Name geändert) vor dem Bezirksgericht Muri erscheinen musste. Gerichtspräsident Markus Koch konnte in der Verhandlung im vergangenen Februar noch kein Urteil fällen. Anhand von Aussagen weiterer Personen wollte er zuerst herausfinden, ob die Behauptungen des Angeklagten stimmen.

So sassen diesmal zwei Zeuginnen mit im Gerichtssaal. Die beiden Bankangestellten gehörten zu den ersten, denen im Sommer 2020 die Ungereimtheiten auf dem Bankkonto des Beschuldigten aufgefallen sind. Ein paar Monate später wurde der 46-jährige Olaf der mehrfachen Geldwäscherei angeklagt.

Die Deliktsumme betrug rund 30’000 Franken. Diese waren von 24 Personen aus ganz Europa auf das Konto des Deutschen einbezahlt worden. Und er hat sie weitergeleitet. Der damals im Oberfreiamt Wohnhafte wollte diese Anschuldigungen aber nicht auf sich sitzen lassen und focht den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten an.

Er habe sich an einem Tiefpunkt befunden, als er selbst Opfer eines Betrügers geworden sei, beteuerte der Beschuldigte. Er habe sich in Amir aus der Türkei verliebt, den er über eine Datingapp kennen gelernt hat. Dieser habe ihm das Blaue vom Himmel herunter versprochen – sowohl auf romantischer als auch auf finanzieller Ebene.

Den Bankangestellten fiel der Betrug sofort auf

Darum ging es: Amir vermietete scheinbar Wohnungen in Zürich an ausländische Studierende. Olaf sollte in Amirs Auftrag die Kaution und die erste Miete der Studierenden verwalten. Das Problem: Die vermieteten Wohnungen gibt es gar nicht.

Dass bei der Sache etwas nicht stimmen konnte, fiel einer Angestellten von Olafs Bank mit Sitz im Oberfreiamt sofort auf, als sie den Beschuldigten am Schalter bediente. «Er erzählte mir, eine ihm unbekannte Person hätte ihm 800 Franken auf sein Konto überwiesen», sagte die Zeugin diese Woche vor Gericht aus.

Als sie ihn darauf angesprochen habe, weshalb er seine Kontodaten wildfremden Menschen preisgebe, sei Olaf ausgewichen. «Plötzlich sagte er, das Geld gehöre jemandem, der sein Portemonnaie verloren habe, und dass er ihm die Summe nun überweisen müsse», erinnerte sie sich.

Die Zeugin habe ihren Kunden darauf hingewiesen, dass dieser Fall nach Geldwäscherei aussehe, und habe die Sicherheitsbeauftragte der Bank dazu geholt. Auch diese zweite Zeugin habe ihm gesagt, dass das ein Betrug sein könnte und er sich bei der Polizei melden sollte.

«Dieses Gespräch am Bankschalter hat nicht stattgefunden»

Doch auf diese Warnungen wollte der Beschuldigte nicht hören. In den darauffolgenden Monaten seien fortlaufend Zahlungen auf Olafs Konto eingegangen. «Er wollte auch eine Firma für Immobilienbetreuung gründen. Die Kontoeröffnung dafür hat stattgefunden», erzählte die erste Zeugin.

Ernst wurde es, als die ersten Studierenden ihr Geld zurückforderten und die Mutterbank der Geschäftsstelle im Oberfreiamt einen Betrugsverdacht äusserte. Kontaktaufnahmen mit dem Angeklagten seien von da an schwierig gewesen. «Ich habe ihn mehrmals angerufen und nicht erreichen können. Und wenn wir telefoniert haben und ich ihn auf die Rückforderungsanträge ansprach, wich er immer aus», sagte die zweite Zeugin.

Olaf hingegen sagte vor Gericht aus, dass ihn die Aussagen der beiden Frauen sehr überraschten. «Dieses erste Gespräch am Bankschalter hat nicht stattgefunden.» Er sei zu einer anderen Zeit am Bankschalter gewesen und nicht von der Zeugin, sondern von einem Mann bedient worden.

Zeugin Nummer zwei, die Sicherheitsbeauftragte, hätte ihn damals im Vorbeigehen aus Witz auf Geldwäscherei aufmerksam gemacht. Olaf erzählte: «Ich hätte erwartet, dass mich der Chef der Bank zu einem Gespräch einlädt und mich vor den Konsequenzen warnt.»

Schuldig, aber mit vermindertem Strafmass gebüsst

Diese Vorfälle, der Tod seiner Mutter und auch, dass Amir plötzlich nicht mehr auffindbar gewesen sei, hätten ihm zugesetzt. Olaf ist seit November arbeitsunfähig. «Ich befinde mich in psychologischer Behandlung. Trotzdem war ich immer kooperativ. Es tut mir leid für alle Geschädigten. Sie haben wie ich der Täterschaft vertraut», sagte er.

Diese Argumente scheinen das Zünglein an der Waage gewesen zu sein. Markus Koch liess Gnade walten. Er sprach den Angeklagten zwar der mehrfachen Geldwäscherei schuldig – immerhin stimmten die Aussagen der Zeuginnen mit seinen Aktennotizen überein.

Jedoch verminderte Koch die beantragte Strafe der 90 Tagessätze von 150 auf 130 Franken bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren. Die Stempel von Olafs Firma wurden eingezogen und werden vernichtet.

«Sie haben nicht mit direktem Vorsatz gehandelt», fasste Koch das Urteil zusammen. «Weil Sie sich Hoffnungen auf eine Beziehung gemacht haben, die ihnen im Leben Halt gibt, haben sie die Warnleuchten nicht beachtet.»

