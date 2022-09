Pfeffersprayattacke: Freiämterin beschuldigt Polizei vor Gericht

Nachdem die Polizei einen vom Jugendheim geflüchteten jungen Mann in ihrer Wohnung abholen wollte, soll sich die Freiämterin mit Gewalt gegen die Beamten gewehrt haben. So lautet jedenfalls der Strafbefehl. Doch was die 42-Jährige vor dem Bezirksgericht Bremgarten erzählt, tönt ganz anders.

Melanie Burgener Jetzt kommentieren 20.09.2022, 16.00 Uhr