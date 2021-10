Bremgarten: Opfer drohte Staatsanwältin mit Selbstjustiz

Bezirksgericht Bremgarten Weil sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung einstellen wollte – Opfer drohte der Staatsanwältin mit Selbstjustiz Ein 63-jähriger Freiämter war mit einem Entscheid einer Staatsanwältin im Kanton St.Gallen nicht einverstanden. In einem Telefongespräch beschwerte er sich – und musste sich nun vor dem Bezirksgericht Bremgarten wegen Drohung und versuchter Nötigung verantworten. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 12.10.2021, 05.00 Uhr

Das Bremgarter Rathaus mit dem Bezirksgericht. Marc Ribolla

Die Geschichte nahm an einem Samstagabend Ende April 2014 ihren Lauf. Vor einem Club in Zürich kam es zu einem Zwischenfall mit schlimmen Folgen. Der damals 56-jährige Roland wurde – nach seiner Aussage – von Türsteher Michael (beide Namen geändert) von hinten mit einem Karatetritt grundlos niedergeschlagen und auch mit weiteren Schlägen und Tritten gegen den Kopf eingedeckt.

Mit viel Glück blieb Roland vor schweren Verletzungen verschont und stellte damals Strafanzeige wegen Körperverletzung. Das Verfahren wurde von Zürich an die Staatsanwaltschaft St.Gallen übergeben, weil gegen Michael an dessen Wohnort bereits ein Strafverfahren in einer anderen Sache lief.

Das Verfahren zum Zürcher Vorfall wurde im Sommer 2019, mehr als fünf Jahre später, eingestellt. Diese Tatsache ist der Auslöser, weshalb sich Roland kürzlich im Bezirksgericht Bremgarten vor Gerichtspräsident Peter Thurnherr sitzend wiederfand.

Wenn sie nichts mache, werde er selber für Gerechtigkeit sorgen

Der Freiämter Roland hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eingelegt. Dort drin wird ihm Drohung und versuchte Nötigung vorgeworfen. Einerseits gegen Michael, andererseits gegen die mit dem Fall beauftragt gewesene St.Galler Staatsanwältin.

Roland soll gemäss Strafbefehl in einem Telefongespräch im April 2019 von seinem Freiämter Wohnort aus mit der Staatsanwältin erklärt haben, dass er die in Aussicht gestellte Einstellung des Strafverfahrens nicht akzeptieren werde. Wenn sie nichts gegen den Täter (also Michael) machen werde, «werde er selber auf seine eigene Art für Gerechtigkeit sorgen, das könne er garantieren», heisst es im Strafbefehl.

Ausserdem soll er im gleichen Gespräch dem Türsteher «mit Handlungen gegen Leib und Leben» gedroht haben. Gleich zu Beginn der Verhandlung wie auch in seinem letzten Wort stellte Roland klar:

«Ich bin das Opfer und nicht der Täter. Rund fünf Jahre ging in der Sache nichts. Ich kann nicht nachvollziehen, dass ich nun hier sitze.»

Weiter verweigerte er jegliche Aussage. In seinem folgenden rund halbstündigen Plädoyer zerpflückte Rolands Anwalt die Anschuldigungen gegen seinen Mandanten. «Die Staatsanwältin glänzte mit fünf Jahren Untätigkeit», so der Anwalt. Die Grundlage für die Anklage sei einzig eine Aktennotiz des Telefongesprächs.

Da die Staatsanwältin lange krank gewesen sei, sei es nicht zu einer Einvernahme gekommen. Nun habe sie im Juni 2021 einen Bericht verfasst, der viel schärfer klinge als die damalige Aktennotiz. Rolands Anwalt argumentierte:

«Ein solcher schriftlicher Bericht kann nie dieselbe Aussagekraft haben, wie eine Zeugeneinvernahme.»

Die Staatsanwältin hätte ein Strafverfahren gleich nach dem ominösen Telefonat eröffnen müssen, was sie nicht getan habe. Erst der Rechtsvertreter des Türstehers habe dies viel später getan, als er die Aktennotiz gesehen habe.

Der Anwalt kritisierte weiter, dass es ein «kolossaler Fehler» gewesen sei, den Türsteher nicht zu befragen. «Ob er mit der Drohung in Angst und Schrecken versetzt worden ist, ist offen», hielt der Advokat fest. Denn von dieser habe er erst via mehrerer Zwischenstationen erfahren. Einen direkten Kontakt zwischen Roland und Michael gab es nie. Der Anwalt plädierte auf doppelten Freispruch.

Staatsanwältin müsse mit solchen Telefonaten umgehen können

Diesem Antrag entsprach Richter Thurnherr und sprach Roland von den Vorwürfen frei. «Eine lange und leidige Geschichte endet heute hier in Bremgarten», sagte er. Bezüglich der Drohung sei nirgends erwähnt, dass eine solche irgendwann gegenüber Michael direkt passiert sei. Zudem sei in der Aktennotiz erwähnt, dass Roland noch während des Telefons mit der Staatsanwältin davon Abstand genommen habe.

Thurnherr meinte aber auch: «Ich gehe davon aus, dass Sie aufgebracht waren und eventuell unflätige Dinge gesagt haben. Dafür gibt es aber die Möglichkeit einer Ordnungsbusse.» Diese wurde jedoch nie ausgesprochen. «Als Staatsanwältin ist man sich solcher Telefonate wohl gewohnt und muss damit umgehen können», schloss Thurnherr. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.