Bezirksgericht Bremgarten: Gerichtspräsident rät zur Paartherapie

Bezirksgericht Bremgarten Tätlichkeiten gegen Frau, Kind und Katze? Richter rät Angeklagtem zur Paartherapie und frischer Luft Weil er angeblich gegenüber seiner Partnerin, deren Kind sowie einer Katze Gewalt angewendet habe, stand ein 36-Jähriger vor dem Bezirksgericht Bremgarten. Jedoch folgte er dem Rat des Gerichtspräsidenten und brach die Verhandlung ab. Nun hofft er auf eine Paartherapie. Toni Widmer Jetzt kommentieren 18.07.2022, 05.00 Uhr

Der Angeklagte beteuerte vor dem Bezirksgericht Bremgarten, dass er seine Taten nicht wiederholen werde. Bild: Marc Ribolla

Er wirkte etwas verloren im Bremgarter Gerichtssaal, der 36-jährige Angeklagte. Und auch etwas unwissend, was die Abläufe in einem Strafverfahren angeht. Gerichtspräsident Lukas Trost schien das zu spüren und eröffnete die Verhandlung behutsam und einfühlend.

In leicht verständlichen Worten klärte er den Mann, der ohne Anwalt erschienen war, darüber auf, um was es jetzt eigentlich ginge: «Sie haben von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl erhalten, weil sie beschuldigt werden, tätlich geworden zu sein. Weiter wirft man ihnen vor, eine Katze misshandelt zu haben. Gegen den Strafbefehl haben Sie Einspruch erhoben und Sie erwarten jetzt von mir, dass ich die Angelegenheit neu beurteile.»

Das, erläuterte Trost weiter, könne er tun. Falls er jedoch nicht zu einem Freispruch komme, würden für den Angeklagten zusätzlich zur bedingt ausgesprochenen Geldstrafe von 20 Tagessätzen à 20 Franken, der von der Staatsanwaltschaft verfügten Busse von 700 Franken und der Strafbefehlsgebühr von 800 Franken zusätzliche Kosten aus der Gerichtsverhandlung resultieren.

Strafverfahren verlief in den Augen des Angeklagten nicht fair

«Sie bestreiten die Ihnen zur Last gelegten Tätlichkeiten teilweise und geben die Misshandlung der Katze zu. Ergo scheint ein Freispruch hier vor Gericht eher fraglich. Ich will Sie nicht dazu drängen. Aber wenn Sie Ihren Einspruch zurückziehen, brechen wir die Verhandlung ab und es entstehen Ihnen lediglich minimal höhere Kosten», erklärte Trost.

Daraufhin klagte der Beschuldigte: «Ich habe Einspruch gegen den Strafbefehl eingelegt, weil das Verfahren bisher nicht fair war. Man hat einfach die Version meiner Partnerin und ihrem Sohn – er war zum Tatzeitpunkt 11 Jahre alt – übernommen und mich kaum angehört.»

Dabei sei er damals nur ausgerastet, weil der Junge auf ihn losgegangen sei und ihn mit den Fäusten traktiert habe. Und die meisten der ihm vorgeworfenen Vergehen (Tätlichkeiten, bei denen niemand körperlich zu Schaden gekommen ist) hätten sich eh nicht so zugetragen und seien von seiner Ex-Partnerin frei erfunden worden.

Als ihm Trost noch einmal subtil und nachvollziehbar erklärte, dass es zwar durchaus möglich sei, dass das Gericht ihn von einigen der Anklagepunkte freispreche, am Schluss die Rechnung für ihn aber dennoch kaum aufgehen würde, zog der Mann nach einer längeren Denkpause seine Einsprache zurück. Er meinte:

«Nun gut, dann lassen wir es sein, Sie haben mir ja alles gut erklärt. Aber es bleibt halt doch ein Makel für mich zurück. Am besten wäre es, meine Frau würde ihre Vorwürfe zurückziehen, aber das will sie nicht.»

Gerichtspräsident rät zur Paartherapie und frischer Luft

Der Gerichtspräsident liess den Angeklagten vorerst noch nicht ziehen und erkundigte sich nach dessen Befindlichkeit und dem Stand seiner Beziehung: «Wir sind ja nicht mehr zusammen, aber es läuft seit zwei, drei Monaten ein bisschen besser. Wir können miteinander reden und ich kann wieder etwas Zeit mit den Kindern verbringen.»

Lukas Trost erkundigte sich nach den Möglichkeiten einer Paartherapie. «Ich möchte schon, aber leider will sie nicht», sagte der Angeklagte. «Bleiben Sie dran», riet der Gerichtspräsident. «Aber halten Sie sich unter Kontrolle und achten Sie darauf, dass es nicht mehr zu Wutanfällen kommt. Wenn Sie merken, dass Sie der Jähzorn packt, dann gehen Sie an die frische Luft und atmen Sie tief durch. Sie haben mit ihren Tätlichkeiten zwar niemanden verletzt, aber es war nicht richtig, was Sie getan haben.»

Der Angeklagte hörte aufmerksam zu und sagte am Schluss erleichtert: «Ich bin froh, dass die Sache jetzt abgeschlossen ist. Aber mir ist bewusst, dass ich mich falsch verhalten habe. Ich will es in Zukunft besser machen. So etwas darf nicht mehr passieren.»

