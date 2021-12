Bezirksgericht Bremgarten Landwirt spannte für Viehtrieb Schnur über Strasse – Velofahrer stürzt und verletzt sich dabei Ein Freiämter Landwirt musste sich vor dem Bezirksgericht Bremgarten wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung verantworten. Eine Schnur, die er kurzzeitig über die Strasse gespannt hatte, wurde einem Velofahrer zum Verhängnis. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 15.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Velofahrer übersah die Weideschnur, stürzte und zog sich eine Verletzung am Ellbogen zu. libreshot

Seit Jahrzehnten ist Albert (Name geändert) ein begeisterter Velofahrer. Der heute bald 79-Jährige hat schon Zehntausende Kilometer abgespult. Auch an jenem verhängnisvollen schönen Oktober-Tag vor drei Jahren sass er im Sattel und fuhr auf einem schnurgeraden Nebensträsschen in einem Freiämter Dorf. Dann passierte es.

Albert übersah – nach seinen Angaben bei Tempo 25 km/h – eine orange Weideschnur, die quer über die Fahrbahn gespannt war. Er stürzte und zog sich gemäss Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten eine Verletzung am Ellbogen zu.

Verursacher des Unfalls war Landwirt Heinrich (Name geändert). Der heute 71-Jährige wehrte sich gegen den Strafbefehl und den Vorwurf der fahrlässigen einfachen Körperverletzung. Deshalb stand er am Dienstagnachmittag vor dem Bremgarter Bezirksgerichtspräsidenten Peter Thurnherr.

Heinrich war zum Zeitpunkt des Vorfalls damit beschäftigt, einen Viehtrieb mit 50 Kühen und Kälbern von einer Weide auf die benachbarte auszuführen. Zu diesem Zweck spannte er eine blaue und eine orange, rund fünf Millimeter dicke Plastikschnur, über die Strasse und stellte zudem zur Sicherheit sein Quad quer auf den Weg. Weil eine Kuh zurück zu ihrem Kalb ausbüxte, löste er die blaue Schnur, setzte sich auf das Quad und versuchte, die Ausreisserin zurückzutreiben.

«Turnerisch gesagt haben Sie also eine Rolle vorwärts gemacht?»

Für Bauer Heinrich, der mit seinem Anwalt erschien, stand ausser Frage, dass er nichts Falsches gemacht hatte. Die Erinnerungen und Aussagen der beiden Hauptbeteiligten über den Ablauf des Vorfalls widersprachen sich in vielen Belangen.

Richter Thurnherr fragte Albert beispielsweise: «Turnerisch gesagt haben Sie also eine Rolle vorwärts gemacht?» Dieser bejahte und führte zusätzlich aus, dass er auch noch auf den Kopf gefallen sei. Dies sah Heinrich ganz anders: «Er fiel im Zeitlupentempo am Pfahl um, wo die Schnur gespannt war. Er machte keinen ‹Hurrli›.» Auch von einer Verletzung bei Albert wollte er damals nichts gesehen haben.

Heinrichs Verteidiger plädierte auf Freispruch und erklärte, dass seit 30 Jahren nichts passiert sei und die Signalisation des Viehtriebs mehr als der Bundesempfehlung entsprach. «Wäre sie ungenügend, hätte es schon zu Unfällen kommen müssen», so der Verteidiger. Opfer Albert störte sich besonders am Verhalten von Heinrich damals und später. «Das Schlimmste war, dass er mich vor Ort beschimpfte und nie anrief, um sich zu erkundigen, wie es mir geht», so Albert.

«Es ist einzig dem Zufall geschuldet, dass nichts Schlimmeres passiert ist»

Gerichtspräsident Thurnherr hatte kein Ohr für Heinrich. Er verurteilte ihn wegen fahrlässiger einfacher Körperverletzung zu einer bedingten Geldstrafe von 40 Tagessätzen à 50 Fr. mit einer zweijährigen Probezeit und einer Busse von 400 Fr.

«Das Argument des Zeitlupentempos ist eine reine Schutzbehauptung. Es ist einzig dem Zufall geschuldet, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Das ist wie ein Lottosechser für Albert», so Thurnherr. Bei der Strafzumessung berücksichtigte er einerseits das Spannen der Schnur («Das ist lebensgefährlich»), andererseits die fehlende Reue und das fehlende Mitgefühl Heinrichs.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen