Bezirksgericht Bremgarten - Österreicher droht Landesverweis

Bezirksgericht Bremgarten Ist er ein knallharter Betrüger oder hat das Betreibungsamt geschlampt? Ein 51-jähriger Österreicher musste sich vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten. Er soll Einnahmen verschwiegen haben, um sie vor der Pfändung zu retten. Doch auch das Betreibungsamt machte offenbar Fehler. Pascal Bruhin 05.08.2021, 18.30 Uhr

Vor dem Bremgarter Bezirksgericht musste sich der 51-jährige Österreicher verantworten. Sandra Ardizzone (2019)

Ist er ein knallharter Betrüger oder hat das Betreibungsamt geschlampt? Über diese – und andere – Fragen hatte Gerichtspräsidentin Deborah Keller kürzlich am Bezirksgericht Bremgarten zu befinden. Beschuldigter war der 51-jährige Michael (Name geändert).

Des mehrfachen betrügerischen Konkurses und Pfändungsbetrugs, mehrfachen Ungehorsams gegen amtliche Verfügungen, der Vernachlässigung der Unterhaltspflichten und der Widerhandlung gegen das Bundesgesetz über den Schutz vor Gefährdungen durch nichtionisierende Strahlung und Schall hatte ihn die Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten angeklagt. Dem gebürtigen Österreicher drohte nicht nur eine unbedingte Freiheitsstrafe, sondern auch ein Landesverweis.

Drei verbotene Laserpointer lagen in der Schublade

Zunächst zum letzten Anklagepunkt. So spektakulär dieser auch klingt, so banal stellte er sich in der Verhandlung heraus. Bei einer Hausdurchsuchung im Dezember 2020 fand die Polizei drei Laserpointer mit der Aufschrift «Class III». Seit dem 1. Juni 2020 ist der Besitz von Laserpointern der Klasse 3 in der Schweiz verboten. Es seien Werbegeschenke gewesen, die seit Jahren in der Schublade liegen, würde Michael später in der Verhandlung glaubhaft dazu sagen. Doch weshalb kam es überhaupt zu der Hausdurchsuchung, an deren Ende Michael gar festgenommen wurde?

Michael hat Geldprobleme. Der gelernte Elektromonteur schlägt sich mit Gelegenheitsjobs eines Personalbüros irgendwie durch. Regelmässig ist er Gast auf dem Betreibungsamt Mutschellen-Kelleramt. Mehrere Pfändungsurkunden tragen seinen Namen. Dem Betreibungsamt soll er jeweils angegeben haben, er sei «arbeits- und mittellos und auf Stellensuche». Er habe lediglich wenige Nebenjobs, die kaum Einnahmen abwerfen würden. Das belegen mindestens vier Pfändungsprotokolle.

Über 60'000 Franken soll er verheimlicht haben

In Tat und Wahrheit soll er jedoch immer wieder zwischendurch gearbeitet haben. Die Einnahmen daraus habe er dem Betreibungsamt verheimlicht. Vor Gericht sagte Michael dazu:

«Ich wusste nie, ob ich nächste Woche noch einen Job habe.»

Deshalb habe er einen monatlichen Durchschnittslohn angegeben. 1800 Franken würde er etwa pro Monat verdienen. Laut Bankauszügen waren es dann aber doch viel mehr.

Insgesamt über 60'000 Franken an Mehreinnahmen soll Michael zwischen April 2019 und Oktober 2020 dem Betreibungsamt nicht deklariert haben. Statt seine Verlustscheine in Höhe von rund 47'500 Franken abzustottern, habe er sich mit dem Geld ein schönes Leben gemacht. Diese Rechnung geht allerdings nicht ganz auf, glaubt man Michaels Strafverteidiger Raphael Haltiner.

Betreibungsamt machte offenbar Fehler

Das vom Betreibungsamt berechnete Existenzminimum sei mit 1300 Franken nämlich viel zu tief, so Haltiner. Die pfändbare Quote entsprechend viel zu hoch. Zumal Michael davon seine Miete, die Krankenkasse und den Unterhalt für seinen unehelichen Sohn bezahlen müsse. Seiner Kalkulation nach wäre ein Existenzminium von 3400 Franken angemessen. Doch nicht nur dieser Fehler des Betreibungsamts stiess dem Verteidiger sauer auf.

Denn auch die vier vorliegenden Pfändungsprotokolle würden Ungereimtheiten aufweisen. So sei jedes Mal das gleiche ausgefüllte Formular verwendet worden, nur jeweils die Daten und angeblichen Angaben des Beschuldigten nachträglich handschriftlich abgeändert worden. Haltiner sagte:

«Ich bin befremdet über die dilettantischen Protokolle dieses Betreibungsamts.»

Die Protokolle seien entsprechend als Beweismittel nicht zulässig.

Verteidigung fordert kompletten Freispruch

Doch auch die Staatsanwaltschaft, die nicht am Prozess teilnahm, bekam im zweistündigen Plädoyer des Strafverteidigers ihr Fett weg. So sei etwa der Anklagepunkt der vernachlässigten Unterhaltspflicht aus der Anklage zu entfernen gewesen. Es ging um einen einzigen Monat, den Micheal nicht an die Mutter seines mittlerweile volljährigen Sohnes überwiesen haben soll. Bankunterlagen bewiesen das Gegenteil. Letztlich forderte Haltiner für seinen Mandanten in allen Anklagepunkten einen Freispruch.

Die Staatsanwaltschaft hingegen verlangte eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten und eine Busse von 500 Franken. Zudem sei der vorbestrafte Österreicher für fünf Jahre des Landes zu verweisen. Wie würde das Urteil von Gerichtspräsidentin Keller lauten? Dafür blieb nach dem 45-seitigen Plädoyer des Verteidigers keine Zeit mehr.

Ein Schuldspruch, aber kein Landesverweis

Das Urteil wurde einige Tage später schriftlich zugestellt. Die Gerichtspräsidentin befindet den Angeklagten darin schuldig des Pfändungsbetrugs in drei Fällen. Er wird dafür zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt. In den anderen Anklagepunkten wird er freigesprochen und von einem Landesverweis wird abgesehen. Zwei Drittel der Verfahrenskosten von rund 12'500 Franken trägt der Beschuldigte, den Rest die Staatskasse.