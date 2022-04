Bezirksgericht Bremgarten: Mann belästigte Ex-Freundin sexuell

Bezirksgericht Bremgarten «Ich wollte sie zurückgewinnen» – Mann belästigte Freiämter Ex-Freundin sexuell und beschädigte mehrfach ihre Autoreifen Das Bezirksgericht Bremgarten verurteilte einen Aargauer wegen sexueller Belästigung und Sachbeschädigung. Der 40-Jährige konnte die Trennung von seiner Freundin nicht verkraften. Marc Ribolla Jetzt kommentieren 22.04.2022, 18.00 Uhr

Eine Freiämterin wurde von ihrem Ex-Freund gestalkt und belästigt. fotolia

«Sie hat es über mehrere Wochen mit Whatsapp-Nachrichten immer wieder klargemacht. Was ist daran so schwierig zu verstehen?» – Gerichtspräsident Peter Thurnherr stellte die Frage ziemlich am Anfang der Befragung des angeklagten Michael (Name geändert). Der 40-Jährige aus dem Kanton Aargau musste sich vor dem Bezirksgericht Bremgarten mehreren Anklagepunkten (Sachbeschädigung, Nötigung, sexuelle Belästigung) stellen.

Im Zentrum der Geschichte steht Michaels Verhältnis und die Trennung von seiner damaligen Freundin Petra (Name geändert), die noch nicht zusammen wohnten. Die mehrmonatige Beziehung ging Anfang November 2020 in die Brüche. Was danach folgte, beantwortete Michael auf Richter Thurnherrs eingangs erwähnte Frage so:

«Ich konnte es nicht akzeptieren und wollte sie zurückgewinnen. Die Trennung war schwierig. Ich hatte einen Moment daran zu beissen.»

Aalen, Nägel und Schrauben unter dem Reifen

In den Tagen und Wochen danach fuhr Michael, nach eigener Aussage, drei bis fünf Mal pro Woche an der Liegenschaft von Petra in einem Freiämter Dorf vorbei. Weil er herausfinden wollte, wer bei ihrem Wagen die Reifen beschädigt hat.

Denn zwischen dem 22. Oktober 2020 und 5. April 2021 wurde bei Petras Wagen gemäss Anklageschrift bei zehn Vorfällen ein Pneu mit Aalen, Schrauben oder Nägeln beschädigt, was zu einem Platten führte. Einmal entdeckte Petra zudem eine Gabel unter einem Pneu, bevor sie wegfuhr und verhinderte so einen Schaden. Auch die Reifen am Fahrzeug einer Kollegin von Petra und von ihrer Mutter wurden teilweise beschädigt.

Michael habe ihr immer angeboten, bei der Behebung der Reifenschäden zu helfen. «Ich war wohl etwas naiv. Aber nach dem vierten oder fünften Mal war es mir klar, dass ich nicht einfach Pech hatte», sagte Petra.

Brief mit sexuellen Passagen überbracht

Zu einer unliebsamen persönlichen Begegnung kam es weiter im Dezember 2020, als Petra Michael abends bei der Heimkehr von der Arbeit im Dunkeln mit Mütze und Schutzmaske draussen begegnete. Dies war der auslösende Moment, in dem sie bei der Polizei Anzeige erstattete. «Ich stand nächtelang auf dem Balkon, hatte immer das Gefühl, er sei hier. Ich konnte nicht schlafen», sagte Petra vor Gericht.

Der Angeklagte kontaktierte Petra nach der Trennung im November 2020 auch täglich via Whatsapp und versuchte sie umzustimmen. Und er legte ihr Ende jenes Monats einen mehrseitigen Brief mit explizit vulgären und sexuellen Passagen wie «Namal mini Finger tüüf i dich stecke» in den Briefkasten, den Petra belästigend empfand. Die Emotionen über das Erlebte überkamen sie auch jetzt bei der Gerichtsverhandlung wieder.

«Er wollte mich um jeden Preis zurück, er konnte nicht abschliessen», versuchte Petra das Verhalten ihres Ex-Freundes zu beschreiben. Weshalb er den Brief überhaupt in ihren Briefkasten legte, konnte Michael nicht schlüssig erklären. «Es war nie gedacht, dass sie den Brief je zu lesen bekommt. Mein Therapeut meinte, ich solle meine Gedanken aufschreiben, um die Emotionen zu verarbeiten», sagte er dem Richter.

Mütze und Jacke bei Hausdurchsuchung gefunden

Nicht zu seinem Vorteil war unter anderem auch die Tatsache, dass auf der Gabel unter dem Reifen auch DNA-Spuren von ihm gefunden worden waren. Zudem wurde Petras Liegenschaft polizeilich observiert und ein Foto geschossen, auf dem sie den Angeklagten anhand der Jacke und der Mütze identifizieren konnte. Diese Gegenstände seien auch anlässlich einer Hausdurchsuchung bei Michael gefunden worden, erklärte Petras Anwältin. Ihre Klientin sei richtig terrorisiert gewesen.

Michaels Anwältin verlangte in ihrem Plädoyer in allen Anklagepunkten einen Freispruch. Bezüglich des Vorwurfes der sexuellen Belästigung hielt sie beispielsweise fest: «Er bestreitet es zwar nicht, aber der Vorsatz war nicht belästigend. Der Brief war eine Therapie. Schon während der Beziehung wurden zudem Whatsapp-Nachrichten mit sexuellem Inhalt ausgetauscht.»

In seinem Schlusswort bereute Michael, der im April 2021 eine Nacht in Haft verbrachte, sein Verhalten. «Es war falsch, dass ich in den ersten Wochen immer wieder Kontakt suchte.» Und zur vorgeworfenen Sachbeschädigung mit den Reifen:

«Ich stehe dazu und kann mit gutem Gewissen sagen, dass ich unschuldig bin.»

Freispruch vom Vorwurf der Nötigung

Die Staatsanwaltschaft forderte in der Anklage für Michael eine bedingte Freiheitsstrafe von zehn Monaten sowie eine Busse von 3000 Franken. Richter Thurnherr eröffnete das Urteil den beteiligten Parteien nach einigen Tagen schriftlich. Er sprach Michael vom Vorwurf der Nötigung und in vier Fällen der Sachbeschädigung frei. Es handelt sich um jene Reifenvorfälle, die noch vor der Trennung passierten. Dort gab es nicht genügend Indizien, dass Michael der Täter gewesen ist.

Zu einem Schuldspruch kam Thurnherr hingegen bei der sexuellen Belästigung und den restlichen Sachbeschädigungen seit dem Trennungszeitpunkt. Er verurteilte Michael zu einer bedingten Geldstrafe von 180 Tagessätzen à 50 Franken (9000 Franken) mit einer Probezeit von drei Jahren sowie einer Busse von 1800 Franken. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

