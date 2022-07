58-Jähriger schickt Kinderporno-Clip über Facebook an Kollege

Bezirksgericht Bremgarten Mann leitete Kinderporno-Clip über Facebook weiter und sagt: «Es war ein Versehen» – Aargauer Richter sieht das anders Der Angeklagte beteuerte, den Inhalt des Films nicht gekannt zu haben, bevor er die Sequenz mit kinderpornografischem Inhalt über Facebook verbreitet hat. Dennoch wurde er vor dem Bezirksgericht Bremgarten schuldig gesprochen. Toni Widmer Jetzt kommentieren 21.07.2022, 15.56 Uhr

Ein 58-Jähriger aus einem südlichen EU-Land musste sich für die Verbreitung von pornografischem Filmmaterial vor dem Bezirksgericht Bremgarten verantworten. Bild: Marc Ribolla

Es war nur ein kurzes Filmchen, aber es zeigte sexuelle Handlungen, in die ein Kind einbezogen war. Der Mann hatte es via Facebook von einem Kollegen erhalten und an einen anderen Kollegen weitergeschickt. «Ich war mir nicht bewusst, dass es da um Pornografie ging, ich habe den Inhalt des Filmchens gar nicht richtig erfasst», beteuerte der 58-Jährige vor dem Bezirksgericht Bremgarten.

Laut Anklageschrift ist der Angeklagte, der aus einem südlichen EU-Land stammt und erst seit knapp zehn Jahren in der Schweiz lebt, weder einschlägig vorbestraft noch wird ihm der regelmässige Konsum von Kinderpornografie vorgeworfen. Es ging vor Gericht einzig um die kurze Sequenz, die er erhalten und weitergeschickt hatte.

Bedingte Geldstrafe, 1000 Franken Busse und Landesverweis

Doch aus der Anklageschrift ging auch hervor, wie massiv die Auswirkungen sein können, wenn man es im Umgang mit Posts im Internet an der nötigen Aufmerksamkeit und Sensibilität fehlen lässt: Die Staatsanwaltschaft beantragte für den Angeklagten eine (bedingte) Geldstrafe von 150 Tagessätzen à 170 Franken, eine Busse von 1000 Franken und einen auf fünf Jahre befristeten Landesverweis. Zudem, forderte die Anklagebehörde, sollten dem Angeklagten die Kosten des Strafverfahrens überbürdet werden.

«Wie kann man ein solches Video aus Versehen weiterschicken?», fragte Gerichtspräsident Lukas Trost in der Verhandlung, bekam aber keine einleuchtende Erklärung. Es sei halt einfach passiert. Was er da versendet habe, hätte er erst bemerkt, als ihn sein Kollege angerufen und gefragt hätte: «Was schickst du mir da für Zeugs?»

Der Gerichtspräsident hakte nach: «Wieso schicken Sie Dateien weiter, von denen sie behaupten, den Inhalt nicht verstanden zu haben beziehungsweise nicht realisiert zu haben, dass es um Kinderpornografie geht?» Der Angeklagte wusste darauf keine Antwort.

Verteidiger ist überzeugt: «Verbreitung harter Pornografie ist nicht erwiesen»

Diese versuchte der Verteidiger in seinem sachlichen Plädoyer zu geben: «Mein Mandat hat diese Videosequenz nicht bewusst versandt. Es war vielmehr ein Versehen», erklärte er. Der subjektive Tatbestand der Verbreitung harter Pornografie sei keinesfalls erwiesen.

Auf Facebook, erklärte der Anwalt weiter, würden ab und an Dinge passieren, die man nicht nachvollziehen könne. Es sei durchaus möglich, dass das besagte Video gar nicht von seinem Mandanten versandt worden sei, sondern von einem Hacker in dessen Namen.

Der Anwalt plädierte auf Freispruch, liess aber mit seinem Eventualantrag, bei einer allfälligen Verurteilung auf den Landesverweis klar erkennen, wovor sich sein Mandant am meisten fürchtete: «Das Schuldpotenzial in diesem Fall, ist – wenn überhaupt vorhanden – sehr tief. Schon deshalb wäre ein Landesverweis nicht angebracht. Zudem handelt es sich hier um einen Härtefall. Mein Mandant hat sich in der Schweiz gut integriert. Er spricht leidlich Deutsch, hat einen guten Job und lebt mit seiner Familie in gesicherten finanziellen Verhältnissen. Ein Landesverweis wäre unverhältnismässig.»

Für den Gerichtspräsidenten ist der Angeklagte zweifelsfrei schuldig

Lukas Trost sah das in seinem Urteil anders: «Laut unserem Strafgesetz zieht auch die Verbreitung dieses kurzen und vergleichsweise nicht sehr gravierenden Filmchens zwingend einen Landesverweis nach sich.» Und, fuhr der Gerichtspräsident weiter, auch ein Härtefall würde hier nicht vorliegen.

Dennoch verzichte er trotz Schuldspruch auf einen Landesverweis: «Laut einem Abkommen mit der EU können EU-Bürger nur dann nach Hause geschickt werden, wenn sie Delikte begehen, durch welche die Sicherheit unseres Landes gefährdet wird», erläuterte Trost. Er müsse sich auf diese Vereinbarung berufen, sagte er und hielt an den Angeklagten gewandt fest: «Würden Sie nicht aus einem EU-Land stammen, könnte und würde ich den Landesverweis aussprechen.»

Aus dem Urteil war dennoch ersichtlich, dass Lukas Trost den Fall nicht ganz so hoch hing, wie die Staatsanwaltschaft. Er reduzierte die bedingte Geldstrafe um über zwei Drittel auf 50 Tagessätze à 150 Franken und halbierte die Busse auf 500 Franken. Die Verfahrenskosten muss der Angeklagte jedoch übernehmen.

Für das Gericht, erklärte der Präsident in der Urteilsbegründung, sei die Schuld des Angeklagten zweifelsfrei erwiesen: «Niemand schickt unbesehen etwas weiter, das er über Social Media erhalten hat. Man schickt etwas nur dann weiter, wenn man es spannend findet.»

