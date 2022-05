Brandstifter von Wohler Wilstrasse wurde zu Therapie verdonnert

Bezirksgericht Bremgarten Er legte einen Brand im siebten Stock in Wohlen: 50-jähriger Alkoholiker erhält allerletzte Chance Vor dem Bremgarter Bezirksgericht stand ein 50-jähriger Mann, der im Januar 2021 ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wohlen gelegt hat. Die Frage war: Wollte er jemanden damit töten? Der suchtkranke Mann bestritt die Tat nicht, beteuerte aber, dass er bloss ein Zeichen setzen wollte. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 14.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Bremgarter Bezirksgericht musste sich ein 50-Jähriger verantworten, der ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus gelegt hat. Sandra Ardizzone (6. Juni 2019)

Was beabsichtigte Kurt (alle Namen geändert) mit dem Feuer, das er am späten Nachmittag Ende Januar 2021 im Treppenhaus an der Wilstrasse in Wohlen gelegt hat? Wollte er seinen Kollegen Marek damit wirklich nur erschrecken oder ihn gar in Lebensgefahr bringen? Seiner damaligen Freundin schrieb er kurz nach der Tat: «Mit Hurrensohn spiele ich bis zum Tot.»

Kurt erschien in Fussfesseln und in Begleitung zweier Kantonspolizisten vor dem Bremgarter Gesamtgericht unter der Leitung von Lukas Trost. Wie aus der Befragung hervorging, ist Kurt seit Jahren schwer alkoholabhängig und hat in der Vergangenheit schon erfolglos mehrere Entzüge absolviert. Zudem wurde er 2015 und 2018 mit Alkohol am Steuer und ohne gültigen Führerausweis erwischt.

Wollte er ihn umbringen? Oder wirklich bloss erschrecken?

Vor die Schranken des Bezirksgerichts brachte ihn nun ein lange schwelender Streit mit Marek. Dieser soll ihn immer wieder gehänselt und gefoppt haben wegen seiner Ex-Freundin.

Ende Januar 2021 wurden dem zweifachen Vater die Hänseleien zu viel. Er wollte ein Zeichen setzen und seinem Freund einen gehörigen Schrecken einjagen. Er habe den ganzen Tag Bier und Schnaps getrunken, erzählt er. An Details des verhängnisvollen Tages erinnere er sich nicht mehr.

Im nahe gelegenen Tankstellenshop kaufte er einen Kanister und füllte diesen mit Benzin. Er betonte während der Befragung mehrmals:

«Ich wollte nicht, dass jemand zu Schaden kommt, ich wollte Marek lediglich Angst einjagen.»

Seine Ex-Freundin liess er per Kurznachricht wissen: «Er hat grosse Fehler gemacht und für das gibt es höchst straffe.»

Er möchte wieder ein geregeltes Leben führen

Im siebten Stock des Wohnhauses an der Wilstrasse angekommen, verteilte er das Benzin auf den Fussboden und ein Schuhgestell und setzte alles in Brand. Der entstehende Rauch schreckte die drei Anwohnenden auf. Marek, der vor Gericht als Privatkläger auftrat, schilderte eindrücklich, wie ihn das Feuer vor seiner Haustüre in seine Kindheit in Polen zurückversetzt habe, wo er aus seinem brennenden Elternhaus flüchten musste.

In einem Mehrfamilienhaus in Wohlen wurde im Januar 2021 ein Brand gelegt. Kantonspolizei AG (Januar 2021)

Während des Brandes konnten die Anwohnenden ihre Wohnungen nicht verlassen, sie mussten ausharren, bis das Feuer gelöscht war. Es ist dem schnellen und beherzten Eingreifen eines im Wohnhaus lebenden Feuerwehrmannes zu verdanken, dass das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der Schaden hielt sich in Grenzen.

Kurt wurde noch am selben Tag festgenommen und in Untersuchungshaft gesetzt. Wenige Zeit später trat er den stationären Entzug an, brach diesen aber wieder ab. Er erzählte: «Ich hatte Probleme mit jemandem aus meiner Wohngruppe und wollte einfach nur noch weg.»

Derzeit befindet er sich in Untersuchungshaft, er äusserte aber den Wunsch, wieder in einen stationären Aufenthalt zu wechseln. «Ich will irgendwann wieder ein geregeltes Leben führen und als Fassadenbauer arbeiten», kommentierte er.

Eine allerletzte Chance für Kurt

Der Staatsanwalt stellte den Antrag auf vier Jahre Freiheitsstrafe, ausgesetzt zu Gunsten einer stationären Therapie. Der Angeklagte beschönige und verharmlose seine Tat, befand er. Er stellte es dem Gericht aber frei, zu beurteilen, ob es sich um eine qualifizierte versuchte oder einfache Brandstiftung handelt. Seiner Meinung nach wiege das Verschulden aber schwer.

Kurts Pflichtverteidiger war anderer Meinung. Das Feuer habe während maximal vier Minuten gebrannt, es habe deshalb nie Gefahr für Leib und Leben bestanden. Strafmildernd komme hinzu, dass kurz nach seiner Festnahme eine Blutalkoholkonzentration von 3 Promille gemessen wurde.

Das Verdikt war einstimmig: Kurt wurde der qualifizierten Brandstiftung schuldig gesprochen und zu einer Freiheitsstrafe von 2,5 Jahren verurteilt. Er habe ein Feuer entfacht, das er nicht unter Kontrolle halten konnte, und damit die Bewohnenden des Mehrfamilienhauses in Gefahr gebracht.

Selbst wenn er bloss ein Zeichen habe setzen wollen, so habe er Schrecken bei den Bewohnenden ausgelöst. Die Strafe wird zu Gunsten einer stationären Massnahme ausgesetzt. Lukas Trost warnte ihn:

«Dieser Entscheid ist ganz knapp gefallen. Wenn Sie die stationäre Massnahme erneut abbrechen, dann haben Sie Ihre Chancen vertan.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen