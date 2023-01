Bezirksgericht Bremgarten Er ging mit einer Flasche auf seinen Kontrahenten los: Schlägerei vor Freiämter Bar führt zu einem Landesverweis Eine filmreife Schlägerei spielte sich im vergangenen November vor einer Bar im Freiamt ab. Dem Angeklagten vor dem Bremgarter Bezirksgericht wurde vorgeworfen, dass er mit einer Verkehrstafel und einer Glasflasche auf seine Kontrahenten losgegangen sei. Ihm drohen sieben Jahre Landesverweis. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 30.01.2023, 11.30 Uhr

Unter dem Vorsitz von Gerichtspräsident Peter Thurnherr wurde ein Mazedonier des Landes verwiesen wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung. Marc Ribolla (13.9.2022)

Da sass er nun und wusste nicht, wie ihm geschah: Liridon (alle Namen geändert) bedauerte sehr, dass er im Januar des vergangenen Jahres seinem Landsmann Dragan zu Hilfe eilte. Das trug ihm einen harten Schlag ein, der ihn bewusstlos zu Boden fallen liess und eine Wunde am Kopf zur Folge hatte. Noch viel schlimmer wog aber, dass er nun als Angeklagter vor Gericht sass und ihm 12 Monate bedingter Freiheitsentzug, 1000 Franken Busse und 7 Jahre Landesverweis drohten.

Dragan, der eigentliche Auslöser dieser Misere, erschien vor Gericht, weil er Einspruch gegen seinen Strafbefehl erhob. Der 34-Jährige war wie erwähnt der Auslöser der heftigen Schlägerei, die sich vor einer Freiämter Bar zutrug. In dieser Bar traf er Esma, die ihm gefiel und die er um ihre Kontaktdaten auf den sozialen Medien bat. Später habe er sie angeschrieben, erzählte er dem Bremgarter Gerichtspräsident Peter Thurnherr. Esma liess den 34-jährigen Familienvater aber im Regen stehen.

Das liess Dragan keine Ruhe. Eine Woche später traf er Esma wieder in der Bar. Er nutzte die Gunst der Stunde und folgte ihr auf die Toilette. Dort sprach er sie nicht nur an, sondern hielt sie auch am Arm fest. Das verängstigte Esma und sie suchte deshalb Hilfe bei Bojan und Zlatan. Die beiden Bulgaren zettelten nicht lange und gaben Dragan unmissverständlich zu verstehen, dass er damit aufhören soll. Dabei kam es zu einer kleinen Rangelei, die aber von einem Aussenstehenden geschlichtet wurde.

Die Sache wie Männer regeln

Der Burgfrieden hielt nicht lange an. Liridon und Dragan traten an den Tisch der beiden Bulgaren und forderten sie auf, «die Sache wie Männer zu regeln». Die beiden Bulgaren gaben zu Protokoll, dass Liridon damit drohte, seine Pistole zu holen und alle zu erschiessen, sollte die Geschichte weiter ausarten. Liridon hingegen behauptet, er hätte die Landsleute aufgefordert, keinen Aufstand wegen Esma zu machen.

Einig waren sich die Streithähne darin, dass Dragan anschliessend die Bar verliess. Dragan behauptet, er sei vom Inhaber vor die Türe gestellt worden. Die Staatsanwaltschaft schildert den Vorfall anders: Er habe von sich aus die Bar verlassen und von aussen ans Fenster geklopft und die Bulgaren aufgefordert, nach draussen zu kommen. Diese liessen sich nicht zweimal bitten und folgten ihm vor die Türe.

Das wiederum schreckte Liridon auf: Er eilte Dragan zu Hilfe und versuchte die beiden Kontrahenten in Schach zu halten. Das sei aber völlig aus dem Ruder gelaufen, erzählte er vor Gericht. Er hätte einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen und sei dann bewusstlos zu Boden gegangen.

Die Anklageschrift schildert den Raufhandel anders. Laut dieser war es Liridon, der mit einer Flasche auf Bojan losging und diesen am Kopf verletzte. Bojan trug eine Beule am Kopf und eine 7 Zentimeter lange Schnittverletzung an der Schulter davon. Zlatan traf es nicht minder hart. Liridon behändigte sich einer Baustellenabschrankung, an deren Ende eine Verkehrstafel angebracht war und ging damit auf ihn los.

Zlatan konnte den Angriff jedoch abwehren und trug eine Schwellung am Unterarm davon. Auch Liridon handelte sich eine Verletzung ein: Er musste eine 4 Zentimeter lange Risswunde am Kopf nähen lassen und bekam ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert.

Liridon wird des Landes verwiesen

Die Staatsanwaltschaft wirft Liridon in der Anklageschrift mehrfache versuchte schwere Körperverletzung vor. In der Befragung durch Gerichtspräsident Peter Thurnherr wies der 57-Jährige jegliche Tatbeteiligung von sich, sein Anwalt forderte einen Freispruch.

Der Nordmazedonier bestand auf seiner Version, dass er durch einen Schlag zu Boden ging und ausser Gefecht gesetzt wurde. Der Vater von erwachsenen Kindern lebt seit 2012 in der Schweiz und ist zum zweiten Mal mit einer Landsfrau verheiratet. Er habe sich vor wenigen Monaten selbstständig gemacht mit einer Firma, die sich auf Fenstermontage spezialisierte, erzählte er. Er könne jedoch nur in einem Teilzeitpensum arbeiten, wegen einer Handverletzung. Zuvor arbeitete er als Koch in einem Freiämter Restaurant.

Für Peter Thurnherr war der Fall eindeutig: Er verurteilte ihn wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung, Drohung und Raufhandels zu einer bedingten einjährigen Freiheitsstrafe, einer Busse von 180 Tagessätzen à 80 Franken und einer Busse von 3600 Franken. Für Thurnherr waren die Aussagen der beiden Opfer nachvollziehbar und in sich schlüssig.

Er sprach eine siebenjährige Landesverweisung gegen Liridon aus. Schwere Körperverletzung ist eine sogenannte Katalogtat, die automatisch einen Landesverweis nach sich zieht. Es handle sich bei Liridon nicht um einen Härtefall, so Thurnherr, er pflege Beziehungen in seinem Heimatland, wo er auch Ferien verbringe. Eine Ausschaffung sei deshalb zumutbar. Dragans Einspruch gegen den Strafbefehl wies der Richter ab. Er wurde des Raufhandels verurteilt und erhielt eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagen à 50 Franken und eine Busse von 1800 Franken. Ausserdem muss er die Hälfte der Verfahrenskosten bezahlen.

