Abgewiesener Asylbewerber entgeht knapp Gefängnisstrafe

Bezirksgericht Bremgarten Rayonverbot missachtet: Drei Minuten Bedenkzeit bewahren Afghanen vor einem erneuten Gefängnisaufenthalt Vor dem Bezirksgericht Bremgarten musste sich ein 40-jähriger Afghane verantworten. Er war angeklagt, weil gegen die Verfügung verstiess, den Bezirk Muri nicht zu verlassen. Aufgegabelt wurde er in Wohlen – und im Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Pascal Bruhin 15.07.2021, 05.00 Uhr

Vor dem Bezirksgericht Bremgarten hatte sich der Afghane zu verantworten.

Sandra Ardizzone (2019)

«Sie haben es heute in der Hand», machte Gerichtspräsident Lukas Trost dem Angeklagten gleich zu Beginn der Verhandlung am Bremgarter Bezirksgericht klar. Denn dass überhaupt ein Gerichtsverfahren angesetzt worden war, lag an dessen Einsprache gegen einen Strafbefehl, den der 40-jährige Afghane im April 2021 erhielt.

Er hatte gegen die Verfügung des kantonalen Amts für Migration und Integration (MIKA) verstossen. Hintergrund davon ist, dass der Beschuldigte nach einem erfolglos durchlaufenen Asylverfahren bereits 2014 vom Staatssekretariat für Migration (SEM) weggewiesen wurde. Er hätte die Schweiz verlassen müssen. Nachdem er die Ausreisefrist verstreichen liess, verfügte das MIKA Ende April 2020 die Eingrenzung auf das Gebiet des Bezirks Muri. In einer dortigen Asylunterkunft wohnt der Beschuldigte. Den Bezirk durfte er fortan nicht mehr verlassen.

Staatsanwaltschaft fordert unbedingte Geldstrafe

Mindestens zweimal hat er dies jedoch getan. So wurde er am 1. Januar 2021 in Wohlen und am 2. März 2021 im Shoppingcenter Spreitenbach aufgegriffen. «Missachtung der Eingrenzung», so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft Muri-Bremgarten. Diese forderte eine unbedingte Geldstrafe von 60 Tagessätzen à 30 Franken, total also 1800 Franken.

Bestreiten konnte der Beschuldigte den Vorwurf vor Gericht nicht. Dass er ausserhalb des Bezirks Muri angehalten wurde, ist eine Tatsache. Ebenso, dass der Gerichtspräsident ihn dafür würde verurteilen müssen. Eindringlich empfahl er dem Angeklagten deshalb, seine Einsprache zurückzuziehen. Trost mahnte:

«Ein Gerichtsverfahren kostet viel mehr als dieser Strafbefehl.»

Und ob tatsächlich eine tiefere Strafe resultieren würde, sei fraglich. Der Gerichtspräsident führte aus: «So viele Gründe, Sie gnädig anzufassen, sehe ich nicht.» Sachbeschädigung, Gewalt und Drohung gegen Beamte, Körperverletzung: Insgesamt sechs Vorstrafen füllen den Strafregisterauszug des Afghanen. Dreimal sass er schon im Gefängnis, zuletzt für 20 Monate.

Angeklagter ist sich keiner Schuld bewusst

«Ich habe nichts falsch gemacht. Und doch sitze ich heute hier», beteuerte der Beschuldigte mehrmals in gebrochenem Deutsch und hielt an seiner Einsprache fest. Er habe diese gemacht, um eine tiefere Strafe zu erhalten. Seit elf Jahren lebt der Afghane in der Schweiz. «Sie wissen, dass es in der Schweiz Regeln gibt?», fragte ihn der Gerichtspräsident. Der Beschuldigte, der ohne Anwalt vor Gericht erschien, wich aus.

Zum ersten Vorfall am 1. Januar, bei dem er in Wohlen anlässlich einer Verkehrskontrolle auf dem Beifahrersitz eines Kollegen aufgegriffen wurde, sagte er nur:

«Ich wusste nicht, dass das so schlimm ist. Wegen einmal einkaufen, sitze ich jetzt wirklich hier.»

Er habe nichts mehr zu Essen gehabt und sei deshalb mit dem Kollegen nach Wohlen, also «verbotenerweise» über die Bezirksgrenze hinaus, gefahren. Dass es auch im Bezirk Muri Tankstellenshops gibt, die an Feiertagen geöffnet sind, kam nicht zur Sprache.

Beschuldigter will Dokumente zum SEM gebracht haben

«Sie sind 40 Jahre alt, verhalten sich aber wie ein kleiner Schuljunge», erwiderte Lukas Trost. «Sie sind erwachsen, könnten ein Vorbild sein. Das sind sie aber nicht.» So sah sich der Beschuldigte auch beim zweiten Vorfall, als er im Shoppi Tivoli aufgefunden wurde, in der Opferrolle.

Er habe dem SEM wichtige Dokumente vorbeibringen müssen. Die Frage, wieso er dies im Spreitenbacher Shoppingcenter zu tun gedacht hatte, blieb unbeantwortet.

«Man hat Sie erwischt und jetzt gibt es eine Strafe. Überrascht Sie das?», fragte der Gerichtspräsident den Beschuldigten. Er führte aus:

«Wenn ich hier ein Urteil fälle, muss ich eine Strafe finden, die bei Ihnen wirkt.»

Möglich sei dabei eine Gefängnisstrafe von bis zu drei Jahren. Eine Geldstrafe dürfe er ihm nur auferlegen, wenn er diese auch zu bezahlen vermochte. Der Mindesttagessatz beträgt dabei laut Rechtsprechung des Bundesgerichts 10 Franken. Bei rund 50 Franken, die der abgewiesene Asylbewerber wöchentlich zur Verfügung bekommt, eine aussichtslose Geschichte.

Nach Bedenkzeit zieht er die Einsprache doch zurück

«Ich will nicht ins Gefängnis. Alles andere ist mir egal», reagierte der Beschuldigte auf die angekündigte Haftstrafe. Kurzerhand machte ihm der Gerichtspräsident einen Vorschlag: «Ich gebe Ihnen drei Minuten vor der Tür. Sie können sich nochmals überlegen, ob sie die Einsprache nicht doch zurückziehen wollen.» Laut hörte man den Beschuldigten daraufhin durch die geschlossene Tür hindurch mit seinem Betreuer debattieren.

Wenig später kehrten die beiden zurück in den Gerichtssaal. Der Beschuldigte verkündete kleinlaut, dass er seine Einsprache jetzt doch zurückziehe. Gerichtspräsident Trost hielt nüchtern fest:

«Das ist ein guter Entscheid. Das hätte ich Ihnen geraten, wenn Sie ein Freund von mir wären.»

Das Verfahren ging damit also ohne Urteilsspruch zu Ende, es gilt das Urteil des Strafbefehls. Ob und wie der Beschuldigte nun aber die 1800 Franken Geldstrafe und die Strafbefehlsgebühr von 900 Franken bezahlen will oder kann, bleibt allerdings fraglich.