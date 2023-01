Bereut der Einbrecher aus Rumänien seine Taten wirklich?

Bezirksgericht Bremgarten Bereut der rumänische Einbrecher seine Taten wirklich? Das Opfer kann darüber nur lachen Ein Einbrecher aus Rumänien stand vor dem Bezirksgericht in Bremgarten. Er brach unter anderem in Zufikon in ein Einfamilienhaus und musste sich nun dafür verantworten. Als Gast im Gerichtssaal war ein Geschädigter zugegen, der den Angeklagten von Angesicht zu Angesicht sehen wollte. Nathalie Wolgensinger Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Vor dem Bremgarter Bezirksgericht stand ein Einbrecher aus Rumänien, der sich an wenig bis gar nichts mehr erinnern konnte. Sandra Ardizzone (6. Juni 2019)

Bogdan (Name geändert), ein 24-jähriger muskulöser Rumäne sitzt kleinlaut vor Gerichtspräsidentin Corinne Moser. Zwei Einbrüche werden dem Familienvater zur Last gelegt. Im Gerichtssaal ebenfalls anwesend ist ein Geschädigter aus dem Kanton Thurgau. Er erwischte Bogdan im Juni des letzten Jahres auf frischer Tat. Während der Gerichtspause erzählt der Geschädigte, dass er nach Bremgarten gereist sei, um Bogdan bei Tageslicht und länger als bloss 5 Sekunden zu sehen.

Bogdan wurde drei Tage nach dem Einbruch im Kanton Thurgau festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Die Aargauer Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen zwei Einbrüchen an. Denn ein zweiter Einbruch, im Juni 2021 in Zufikon, konnte ihm ebenfalls nachgewiesen werden.

Seit September des vergangenen Jahres befindet er sich im vorzeitigen Strafvollzug in der Justizvollzugsanstalt in Lenzburg. Er stimmte einem abgekürzten Verfahren zu, dass eine Freiheitsstrafe von 12 Monaten und einen Landesverweis von 7 Jahren vorschlägt.

Das Fenster aufgewuchtet und den Schwammhalter abgerissen

Gerichtspräsidentin Corinne Moser fragte Bogdan, ob er mit diesem Einigungsvorschlag einverstanden sei. Der gedrungene Mann nickte mit dem Kopf und liess durch seinen Übersetzer ausrichten: «Ich werde nie mehr hierher kommen. Ich will nur noch heim zu meiner Frau und meinen beiden Kindern.»

Bei seinem ersten Einbruch in Zufikon erbeutete Bogdan 700 Franken Bargeld aus einem Portemonnaie und Schmuck in Wert von rund 14'000 Franken. Ins Haus gelangte er durch ein schräg gestelltes Küchenfenster. Dabei ging eine Schwammhalterung zu Bruch, die im Strafbefehl mit einem Schadenswert von 10 Franken aufgeführt wurde. Bogdan durchsuchte sämtliche Zimmer des Hauses und stiess im Schlafzimmer auf den erwähnten Schmuck.

Anhand der vorgefundenen Spuren schloss die Polizei, dass er anschliessend die Liegenschaft durch die Haustüre verliess. Corinne Moser wollte von ihm wissen, ob er sich noch an die Einbrüche erinnern könne. Er habe sich leider den Kopf angestossen nach dem Einbruch im Juni 2021 in Zufikon und könne sich deshalb an keine Einzelheiten mehr erinnern, gab er zu Protokoll. Er fügte hinzu:

«Ich kam hierher, um Geld zu verdienen, ich fand aber keine Arbeit. Mich muss der Teufel geritten haben, dass ich das getan habe.»

Bogdan wurde auf frischer Tat ertappt

Ein gutes Jahr später, im Juli 2022, klingelte er kurz nach 10 Uhr morgens an der Türe eines Einfamilienhauses im Kanton Thurgau. Als niemand aufschloss, ging er um das Haus, hob einen Rollladen eines Zimmerfensters hoch, entfernte das dahinterliegende Mückengitter und brach das Fenster auf. Dabei verursachte er einen Schaden in der Höhe von rund 1'500 Franken. Der Hauseigentümer wurde durch den Lärm aufgeschreckt und überraschte Bogdan auf frischer Tat. Dieser machte auf dem Absatz kehrt und konnte entwischen.

Corinne Moser fragte Bogdan, ob er den Geschädigten erkenne, der hinter ihm sitze. Bogdan blickte kurz über seine Schulter und schüttelte den Kopf. Überhaupt war Bogdan nicht sehr gesprächig. Als ihn die Gerichtspräsidentin aber fragte, ob er mit den Untersuchungskosten von 1'300 Franken einverstanden sei, kam zum ersten Mal Leben in den athletischen Mann.

Er verdiene ja zur Zeit nichts und wisse nicht, wie er das finanzieren solle, wandte er erregt ein. Sein Anwalt gab ihm jedoch unmissverständlich zu verstehen, dass er diesen Vorschlag gutheissen solle.

Gerichtspräsidentin Corinne Moser brauchte nicht lange, bis sie das Urteil verkündete. Sie war mit dem Einigungsvorschlag ebenfalls einverstanden. Bogdan gab sie mit auf den Weg:

«Denken Sie daran, dass ihre Einbrüche den geschädigten Hausbesitzenden lange in Erinnerung bleiben. Ich hoffe, Sie werden so etwas nie wieder tun.»

Sie schloss mit der Hoffnung, dass Bogdan künftig auf ehrliche Art und Weise für seine Familie sorge. Bogdan beteuerte: «Ich werde so etwas nie mehr wieder tun!» Dies wiederum entlockte dem Hauseigentümer aus dem Thurgau ein trockenes Lachen.

