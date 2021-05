Bezirk Bremgarten Der Kinder- und Erwachsenenschutzdienst schrumpft - treten weitere Gemeinden aus, wird es kritisch Die Abgeordnetenversammlung des Kinder- und Erwachsenenschutzdienstes (KESD) des Bezirks Bremgarten stimmt dem Abgang Villmergens und Berikons zu. Die Reduktion der Verbandsmitglieder hat Auswirkungen auf die übrigen Gemeinden. Marc Ribolla 07.05.2021, 05.00 Uhr

Die Abgeordnetenversammlung des KESD Bezirk Bremgarten im Restaurant Hans und Heidi in Wohlen. Marc Ribolla

Der Kindes- und Erwachsenenschutzdienst des Bezirks Bremgarten (KESD) wird per Ende 2022 definitiv um zwei Mitgliedsgemeinden schrumpfen. Die Abgeordnetenversammlung bestätigte am Mittwochabend, was Villmergen und Berikon vergangenen Herbst an ihren Gemeindeversammlungen durch die Stimmbürger genehmigte.

Dass dem Austritt der beiden Gemeinden keine Steine in den Weg gelegt werden würden, war schon im Vorfeld der Abgeordnetenversammlung absehbar. Dementsprechend klar war dann auch die Abstimmung. Mit 66 Ja-Stimmen, keinen Nein-Stimmen und zwei Enthaltungsstimmen von Eggenwil wurde der Austritt besiegelt. Damit umfasst der KESD Bezirk Bremgarten in Zukunft noch 15 Gemeinden.

«Villmergen ist weiter an regionaler Zusammenarbeit interessiert»

Villmergens Gemeindeammann Ueli Lütolf richtete zuvor das Wort an die Gemeindevertreter. Es wäre komisch, wenn eine Gemeinde nicht mehr aus einem Verband austreten könne. Er betonte aber auch: «Ich möchte klarstellen, dass Villmergen weiterhin an einer regionalen Zusammenarbeit interessiert ist und so auch die Solidarität unter den Gemeinden pflegen möchte. In anderen Gemeindeverbänden hat man eine Vertrauensbasis, die uns beim KESD fehlt.»

Jahresrechnung und Zahlen des KESD 2020 Im Jahr 2020 verrechnete der KESD des Bezirks Bremgarten rund 29'157 Arbeitsstunden für 1026 geführte Massnahmen. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Gesamtaufwand von 4,07 Millionen rund 90'000 Franken unter Budget. Bei der Mandatsführung, deren Aufwand bei 3,15 Mio. Franken lag, betrugen die durchschnittlichen Kosten für eine Arbeitsstunde 104 Franken. Im Bereich Beratung&Abklärung wurde der prognostizierte Stundenansatz von 150 Franken für freiwillige Beratungen mit 136 Franken deutlich unterschritten.

Als einziger Gemeindevertreter nebst Lütolf wandte sich Eggenwils Michael Stoll in einem Votum an die Versammlung. Er erklärte: «Wir nehmen den Austrittswillen zur Kenntnis, und ich verstehe auch die vorherige Villmerger Wortmeldung. Wir finden es aber schade. Gerade auch, weil man bei anderen Dingen wie zum Beispiel der Spitex in der regionalen Zusammenarbeit andere Wege geht.» Er fände, eine politische Diskussion diesbezüglich angebracht. Zu debattieren gab es allerdings nichts.

Der KESD des Bezirks Bremgarten hat seine Geschäftsstelle in Wohlen. Marc Ribolla

Ueli Lütolf ergriff nach der Abstimmung das Wort nochmals: «Ich bedanke mich für den Entscheid und wünsche dem KESD alles Gute für die weitere Arbeit.» Sowohl Villmergen wie auch Berikon planen einen eigenen Dienst aufzubauen.

Treten noch weitere Gemeinden aus, wird es kritisch

Die baldige Reduktion der Mitglieder wird Auswirkungen auf die anderen Gemeinden haben, die sich ab dem Budget 2023 und der Rechnung 2023 niederschlagen werden. Für den KESD-Vorstand sei der Weiterbestand des Verbands zwar noch nicht gefährdet. Präsident Arsène Perroud erklärte aber:

«Bei weiteren Austritten von grösseren Gemeinden mit vielen Fallzahlen könnte es in Zukunft kritisch werden.»

Dann würde die Effizienz darunter leiden. Fakt ist, dass die restlichen 15 Gemeinden mit zusätzlichen finanziellen Kosten rechnen müssen. Der Vorstand geht in einer ersten Schätzung davon aus, dass der Ansatz pro Arbeitsstunde um drei bis vier Prozent steigen wird.

Mitglieder des KESD Bezirks Bremgarten ab 2023 Bremgarten, Büttikon, Dottikon, Eggenwil, Fischbach-Göslikon, Hägglingen, Jonen, Niederwil, Sarmenstorf, Tägerig, Uezwil, Unterlunkhofen, Widen, Wohlen, Zufikon.

Die Zahl der Mandate sinkt nun ohne Villmergen und Berikon um rund 170 auf etwa 840, die Beratungen und Abklärungen nehmen voraussichtlich um etwa einen Viertel ab.

Folgen hat der Austritt durch den Wegfall der Mandate auch auf die KESD-Mitarbeitenden. Im Bereich Mandatsführung fallen knapp 4800 rapportierte Arbeitsstunden weg. Die Arbeitspensen müssen deshalb um etwa dreieinhalb Stellen reduziert werden.