Interaktive Karte Die Freiämter zieht es an den Lindenberg: Zwei kleine Gemeinden erleben einen richtigen Bevölkerungsboom Die Bevölkerung in den Bezirken Bremgarten und Muri ist auch 2020 überdurchschnittlich gewachsen. Unterschiede gibt es aber sowohl in den Bezirken als auch in den einzelnen Gemeinden. Pascal Bruhin 19.02.2021, 05.00 Uhr

Kurt Sax, Vizegemeindeammann von Büttikon, vor der Überbauung Bärholz, die 2020 bezogen werden konnte. Pascal Bruhin

1610 Bewohner mehr zählt das Freiamt per Ende 2020. Das zeigen die Zahlen der Einwohnerkontrollen der Gemeinden, die der «Aargauer Zeitung» vorliegen. Waren per Ende 2019 noch 115'225 Menschen in den Bezirken Bremgarten und Muri wohnhaft, stieg diese Zahl per Ende letzten Jahres auf 116'835. Das Bevölkerungswachstum betrug damit rund 1,4 Prozent.

Unterschiede beim Wachstum gibt es allerdings in den beiden Bezirken. Während die Bevölkerung Bremgartens um 1110 Personen (+1,42 Prozent) wuchs, verzeichnete der Bezirk Muri mit dem Zuwachs um 500 Personen ein Bevölkerungswachstum von 1,35 Prozent.

Freiamt wuchs in beiden Bezirken deutlich stärker als der Kanton Aargau

Damit wuchs das Freiamt jedoch in beiden Bezirken stärker als andere Regionen des Kantons. So wuchs etwa die Aargauer Bevölkerung im ersten Halbjahr 2020 um 0,53 Prozent (die Zahlen für das gesamte Jahr publiziert Statistik Aargau erst Ende März).

Einen regelrechten Bevölkerungsboom verzeichneten zwei kleine Gemeinden am Lindenberg. Bettwil im Bezirk Muri wuchs 2020 um rund 6,1 Prozent auf neu 663 Einwohner, Büttikon (Bezirk Bremgarten) gar um 8,1 Prozent.

Visualisierung der Überbauung Husacher in Büttikon.

Kurt Sax, Vizegemeindeammann von Büttikon, freut sich natürlich über die vielen Neuzuzüger, der Landwirt blickt aber auch mit etwas Wehmut zurück: «Als ich 1997 in den Gemeinderat gewählt wurde, zählte Büttikon gerade einmal 650 Einwohner, jetzt sind es über 1000.» Er erzählt weiter:

«Da, wo jetzt die Überbauung Bärholz steht, grasten bis vor Baubeginn noch meine Kühe.»

Gleich gegenüber dem Bärholz, das 2020 fertiggestellt wurde, steht die Überbauung Husacher mit 27 Eigentumswohnungen, erbaut 2018. Verantwortlich für das Wachstum der Gemeinde macht Sax die schöne Lage mitten im Naherholungsgebiet bei gleichzeitiger Nähe zu Wohlen, die sehr gut funktionierende Schule, das rege Vereinsleben und nicht zuletzt der attraktive Steuerfuss, der seit seinem Amtsantritt von 112 auf 96 Prozent sank.

«Jetzt ist aber erst einmal genug mit Wachstum», meint Sax. Da das Bärholz die letzte grosse Baulandreserve der Gemeinde war, wird Büttikon vorläufig nur noch im Inneren sanft weiter wachsen.

Abtwil hat im Bezirk Muri die meisten Einwohner eingebüsst

Zwar nahm auch in der Mehrheit der Freiämter Gemeinden die Wohnbevölkerung zu, doch es gibt Ausnahmen. Das kleine Dörfchen Abtwil im Oberfreiamt etwa kämpft mit einem Bevölkerungsschwund. Von 966 Bewohnern per Ende 2019 waren Ende letzten Jahres noch 954 in der Gemeinde wohnhaft.

Priska Bernet, stellvertretende Gemeindeschreiberin und Leiterin der Einwohnerkontrolle Abtwils, sagt sogar:

«Vor einigen Jahren waren wir schon einmal bei fast 1000 Einwohnern.»

Seither habe die Bevölkerungszahl von Abtwil jedoch stetig abgenommen. Das Problem sieht sie vor allem im Wegzug der jüngeren Abtwiler, da in der Gemeinde, die von Einfamilienhäusern geprägt ist, in den letzten Jahren kaum neuer Wohnraum entstanden ist. Dies soll sich aber ändern.

Im Bau steht derzeit die Überbauung Lindenhof, wo 59 neue Wohnungen entstehen. Bezugstermin ist 2022. Auch im Dorfzentrum wird derzeit ein leerstehendes, mehrparteiiges Wohnhaus renoviert. Bernet geht davon aus, dass sich damit die Bevölkerung zumindest wieder stabilisiert. Zusätzlich will die Gemeinde mit einer besseren Verkehrsanbindung sowie einem Entwicklungskonzept, das auch wieder einen Dorfladen vorsieht, die Attraktivität der Gemeinde steigern.

Tägerig macht natürliche Schwankungen und Erbfolgeregelungen verantwortlich

Rolf Meier ist seit über 35 Jahren Gemeindeschreiber von Tägerig.

Ähnlich sieht es in Tägerig aus, das im Bezirk Bremgarten 2020 prozentual am meisten Bewohner eingebüsst hat. Gemeindeschreiber Rolf Meier relativiert: «Wir haben das analysiert. Es ist etwa das zweite Jahr, dass wir einen leichten Rückgang verzeichnen.» Im Leerwohnungsstand gäbe es dagegen keine Schwankungen. Es seien vor allem Einfamilienhäuser von Verstorbenen, die jetzt an eine Erbengemeinschaft gingen und dadurch noch leer stehen. Aber auch in Tägerig gäbe es derzeit mehrere Bauprojekte, insbesondere den Umbau von Ein- in Mehrfamilienhäuser, wodurch Meier erwartet, dass spätestens 2022 die Bevölkerung wieder wächst.

Die drei Zentrumsgemeinden konnten zulegen, doch eine schwimmt obenaus

Mit seiner Altstadt und dem Reussufer hat Bremgarten seinen Bewohnern einiges zu bieten. Michael Briner

Zulegen hingegen konnten dagegen die drei Zentrumsgemeinden Bremgarten, Muri und Wohlen. Wobei das Reussstädtchen mit einem Zuwachs von 2,6 Prozent das grösste Bevölkerungswachstum der drei verzeichnete. Nebst der schönen Wohnlage, der Altstadt und dem Reussufer schreibt Stadtschreiber Beat Neuenschwander der relativ geringen Finanzbelastung den Zuwachs zu. Er sagt aber:

«Auch wir hatten in den letzten Jahren eine rege Bautätigkeit. Mehrere grosse Überbauungen konnten 2020 bezogen werden.»

Obwohl die Bevölkerung im Januar 2021 wieder um sechs Personen abnahm, sieht Neuenschwander die Tendenz sicher steigend: «Als regionaler Entwicklungsschwerpunkt sollen und wollen wir weiter wachsen.»