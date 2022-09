Bettwil: Pferdefest auf dem Lindenberg feiert Jubiläum

Bettwil Pferdefest auf dem Lindenberg feiert sein Jubiläum – neu mit einem Ponytrail Der Reitverein Lindenberg organisiert seit 10 Jahren auf dem Erushof in Bettwil ein grosses Happening. Am Samstag, 24. September findet die Veranstaltung mit 200 Pferden wieder statt. 23.09.2022, 16.29 Uhr

Das Pferdefest zieht seit zehn Jahren regelmässig viele Besuchende aus der ganzen Schweiz ins Freiamt nach Bettwil. zvg

Vor 10 Jahren ging der Reitverein Lindenberg neue Wege. Die traditionelle Springkonkurrenz in Bettwil konnte nicht mehr durchgeführt werden. Die Sportreiterei hat sich sehr verändert. Die Wettkämpfe finden auf Sandplätzen statt und Springkonkurrenzen auf unebenen Grünplätzen waren passé. Also mussten neue Ideen her.