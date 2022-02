Gemeinde Bettwill braucht eine neue 5G-Antenne der Swisscom.

Bettwil 5G-Antenne soll zum Friedhof – «Egal wo der Mast stehen wird, er stört» Bettwil braucht eine neue Mobilfunkantenne. Über das aktuell aufliegende Baugesuch informierten der Gemeinderat und die Verantwortlichen der Swisscom in einer Infoveranstaltung. Melanie Burgener 26.02.2022, 05.00 Uhr

Aktuell liegt auf der Gemeinde Bettwil ein Baugesuch für eine neue Mobilfunkantenne auf. Sie soll auf dem Parkplatz des Friedhofes zu stehen kommen. Andrea Weibel (10.11.2021)

Bettwil steht im Wettkampf gegen die Zeit. Verliert die höchstgelegene Gemeinde des Aargaus das Rennen, hört man in umliegenden Dörfern möglicherweise nur noch selten etwas von deren Bewohnerinnen und Bewohnern. Auch ihre Kommunikation untereinander oder das Arbeiten im Homeoffice könnte ihnen dann Probleme bereiten.

Denn damit die Gemeinde weiterhin mit gutem Empfang für ihre technischen Geräte versorgt werden kann, braucht es eine neue Mobilfunkantenne – und das so bald wie möglich. Der alte bestehende Masten, der sich auf einem Privatgrundstück an der Schongauerstrasse 9 befindet, muss wegen einer geplanten Überbauung abgebaut werden. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass das bis Ende dieses oder spätestens im kommenden Jahr passieren wird.

Hat der Gemeinderat bis dahin nicht einen geeigneten Standort gefunden und eine Bewilligung für den Bau der neuen Antenne erteilt, wird der Empfang knapp, es gibt ein Funkloch. Ein Standort ist nun nach jahrelanger Suche zwar gefunden, das Baugesuch liegt seit dem 18. Februar auf.

Doch sind einige Dorfbewohnende mit dem Bauplan nicht zufrieden – vor allem mit der Platzierung beim Friedhof. Ihre Bedenken und Alternativen brachten sie am Donnerstagabend während einer Infoveranstaltung der Gemeinde zum Ausdruck.

Obwohl das Volk fürs Pumpwerk stimmte: Die Antenne kommt zum Friedhof

Vor rund einem Jahr hat der Gemeinderat zusammen mit der Swisscom verschiedenste Antennenstandorte in der Gemeinde untersucht. Nach Ausschluss unterschiedlicher Kriterien sind die beiden Plätze Friedhof und Pumpwerk sowie das Schulhaus übrig geblieben. «Wir waren uns einig, dass wir bei dieser Entscheidung auch die Bevölkerung miteinbeziehen möchten», erklärt der zuständige Gemeinderat Peter Brütsch am Infoabend.

Zu diesem Zweck hat die Gemeinde die Bevölkerung in einem Fragebogen um ihre Meinung gebeten. 38 von den rund 680 Einwohnerinnen und Einwohnern Bettwils haben an der Umfrage teilgenommen. Doch obwohl darin die Mehrheit der Teilnehmenden für den Pumpwerk-Standort stimmte, kann die neue Antenne, die für den Mobilfunkstandard 5G ausgerichtet werden soll, nicht dort gebaut werden.

Der zuständige Gemeindeammann Peter Brütsch informierte die Anwesenden zur geplanten Mobilfunkantenne. Melanie Burgener

«Nachträgliche Untersuchungen haben ergeben, dass sich das Pumpwerk in einer Grundwasserschutzzone und ausserdem noch ausserhalb der Bauzone befindet», erklärte Brütsch. So steht im Gesuch nun der Standort Parkplatz Friedhof geschrieben. Diese Änderung wurde im Saal kritisiert. Eine 25 Meter hohe Antenne an einem solchen Ort der Ruhe zu installieren, sei pietätlos.

Der Platz werde zudem künftig vielleicht für zusätzliche Parkplätze oder eine Aufbahrungshalle benötigt. Weiter wurde auf Bettwil als Naherholungsgebiet verwiesen – beim Friedhof führen unter anderem zwei beliebte Wanderwege durch –, eine Antenne würde das Bild der Landschaft zerstören.

Das Publikum kritisiert das Vorgehen des Gemeinderates

Aber nicht nur der Standort, sondern auch das Vorgehen des Gemeinderates wurde kritisiert. «Wieso hat man den Pumpwerk-Standort nicht untersucht, bevor man der Bevölkerung diesen zur Auswahl gegeben hat?», fragte einer der Anwesenden.

Man habe zuerst an eine Spezialbewilligung gedacht, die den Bau einer solchen Antenne ermöglichen würde, sagte Brütsch. Swisscom-Projektleiter Gianmarco Flury erklärte weiter: «Wir wissen aber bereits jetzt, dass wir diese nicht erhalten würden. Denn dafür müssten wir zum Beispiel mit dem Masten Anlagen versorgen, die sich ebenfalls ausserhalb der Bauzone befinden.»

Für diesen Standort ein detailliertes Gesuch einzureichen, obwohl man aus Erfahrung wisse, dass man die Bewilligung nicht erhalte, mache keinen Sinn. Flury ergänzt: «Wenn wir das gemacht hätten und der Plan scheitert, ist die alte Antenne bereits weg und in Bettwil gibt es ein Funkloch.»

Wieso man die Antenne nicht aufs Schützenhaus baue, lautete ein weiteres Votum aus dem Publikum. «Auch das liegt ausserhalb der Bauzone», wiederholte Flury. Und was ist mit der Militäranlage? «Das Gelände der Armee ist in Bettwil zu hoch gelegen, um das Dorf im Tal optimal mit Funkstrahlen zu versorgen», so der Projektleiter.

Gemeinderat Peter Brütsch, die Projektverantwortlichen der Swisscom Susanne Buntefuss und Gianmarco Flury, Philipp Huber vom kantonalen Departement Bau Verkehr und Umwelt und Gemeindeschreiber Dieter Studer (von links) beantworteten die Fragen der Bettwiler Bevölkerung. Melanie Burgener

Die Bewohnerinnen und Bewohner in der Mehrzweckhalle fühlten sich aussenvorgelassen. Bei der Befragung seien zu wenige Standortalternativen vorgeschlagen worden. Es gäbe nebst der Schule auch noch andere Orte, zum Beispiel der «Chäsiplatz» oder das Dach des Feuerwehrlokals.

Diese Bettwiler wollen den Mobilfunkmasten im Dorf

Im Vergleich zu Diskussionen in anderen Gemeinden über 5G-Antennen war es wohl überraschend, dass viele Anwesende in Bettwil für Standorte im Dorf und nicht ausserhalb direkter Sichtweite plädierten. «Wenn die Strahlen ja nicht gefährlich sind, wieso baut man den Masten dann nicht in die Dorfmitte? Dann hätte man ja auch den besten Empfang hier», wurde beispielsweise gefragt.

«Das stimmt, und man müsste auch die Antenne nicht 25 Meter hoch bauen. Jedoch stört der Mast trotzdem in den Augen vieler Leute das Dorfbild, so machen wir meist einen Kompromiss und montieren ihn etwas ausserhalb», begründete Susanne Buntefuss, Swisscom-Expertin für Mobilfunk und Umwelt.

Hinzu komme, dass nicht jedes Dach dafür gemacht ist, eine solche Installation zu tragen. So fällt beispielsweise auch das Haus des Gemeindeammanns Peter Keusch auf dem Königsberg weg, das dieser dafür zur Verfügung gestellt hätte.

Peter Brütsch beendete den Anlass mit den Worten: «Egal wo der Mast stehen wird, ob im oder ausserhalb des Dorfes, er stört. Eine solche Antenne ist einfach nicht schön.» Damit schien das Publikum nicht ganz zufrieden zu sein, Einzelne blieben im Anschluss vor dem Schulhaus stehen und tauschten sich angeregt aus. Ob sich jemand von ihnen gegen das Vorhaben wehrt, wird sich am 21. März zeigen. Bis dahin läuft die Einsprachefrist des Baugesuchs.