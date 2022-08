Besenbüren Strassenprojekt steht auf der Kippe: Das wären die Konsequenzen des Referendums Die Dorf- und die Zentralstrasse in Besenbüren müssen saniert und neue Leitungen verlegt werden. Gegen den Kredit von 1,95 Mio. Franken kam kürzlich ein Referendum zustande. Gemeindeammann Mario Räber erklärt, welche Chance das Dorf damit verpassen würde, wenn die Sanierung an der Urne verworfen würde. Melanie Burgener 30.08.2022, 05.00 Uhr

Unter der Dorfstrasse in Besenbüren sind die Wasserleitungen über 100 Jahre alt. Sie müssen dringend saniert werden. Marc Ribolla

Noch befindet sich die Grossüberbauung Obstgarten, die im Besenbürer Hinterdorf entstehen soll, im Baubewilligungsverfahren. Wie lange dieser Prozess noch dauert, ist nicht klar. Fest steht aber: «Wenn die Bewilligung erteilt ist, muss es schnell gehen», betont Gemeindeammann Mario Räber.

Damit die Bauarbeiten an der Zentral- und Dorfstrasse überhaupt starten können und die zukünftigen Bewohnenden mit Strom versorgt sind, braucht es neue unterirdische Leitungen. Die Gemeinde ist deshalb dazu verpflichtet, in diesem Teil des Dorfes eine Trafostation zu bauen und damit die Erschliessung dieses Wohngebietes sicherzustellen, wie Räber erklärt.

Weil man dafür die Strasse aufreissen muss, möchte der Gemeinderat Synergien nutzen. Konkret soll die geplante Stromversorgung so erweitert werden, dass auch umliegende Häuser daran angeschlossen werden können und nicht mehr von jener Station im entfernteren Dorfteil abhängig sind. Auch Ab- und Sauberwasserleitungen sollen erneuert werden.

Mario Räber, Gemeindeammann von Besenbüren, hofft, dass der Kredit von 1,95 Mio. Franken für die Sanierung von der Bevölkerung angenommen wird. Melanie Burgener

Doch obwohl die Bevölkerung dem Kredit von rund 1,95 Mio. Franken für das Projekt an der Gmeind im Mai zugestimmt hat, steht dessen Umsetzung nun auf der Kippe. Grund dafür ist ein Referendum, das mit 99 gültigen Unterschriften erfolgreich zustande gekommen ist.

Absicht hinter dem Referendum können sie nur vermuten

Die Abstimmung über den Kredit für die erste Etappe der Sanierung Dorfstrasse – drei weitere werden zu einem späteren Zeitpunkt an der Gemeindeversammlung diskutiert – kommt nun am 25. September an die Urne. Im Hinblick darauf ist es dem Gemeinderat ein Anliegen, die Bevölkerung über die Ausgangslage dieses Projektes zu informieren. Dies geschieht in den kommenden Tagen mittels an alle Haushalte verteiltem Abstimmungsbüchlein.

Was im Büchlein fehlt, sind die Argumente des Referendumskomitees. Bis zum Eingabeschluss habe jene Person, die das Referendum ergriffen habe, keine Abstimmungsempfehlung bei der Gemeinde eingereicht. «Was genau die Absicht der Person ist, können wir deshalb nur vermuten», sagt Mario Räber.

«Wir gehen davon aus, dass angestrebt wird, dass der Gemeinderat gleichzeitig die Strasse auf fünf Meter verbreitern und ein Trottoir erstellen soll. So wie jene Person das bereits an der Gemeindeversammlung beantragte», sagt er. Eine neue Strassenraumgestaltung ist auch im Sinne des Gemeinderats. «Jedoch ist das ein Teil der Bau- und Nutzungsordnung, die wir aktuell überarbeiten und die sich momentan zur Überprüfung beim Kanton in Aarau befindet», ergänzt Räber.

Breitere Strassen sind vorgesehen – aber als separates Projekt

Geplant ist, dass die Strassen im Gebiet Hinterdorf an Stellen, an denen das dafür notwendige Land bereits der Gemeinde gehört, verbreitert werden. «Zudem soll es Tempo-30-Zonen geben, ausser natürlich auf der Kantonsstrasse», so Räber. Auch ein trottoirähnlicher Bereich für Zufussgehende sei vorgesehen.

Die Zentralstrasse muss aufgerissen werden. Hier sollen die Stromkabel für die neue Überbauung Obstgarten verlegt werden. Nathalie Wolgensinger

«Es war aber immer vorgesehen, dass das separat zur Sanierung umgesetzt wird. Das haben wir auch so kommuniziert», betont Räber. Mit der Sanierung und den neuen Leitungen zu warten, bis der Kanton sein Okay gebe und man über diese Gestaltung im Rahmen der BNO diskutieren könne, sei unsinnig. «Das wird frühstens im nächsten Sommer so weit sein.» Wenn die Baubewilligung für den Obstgarten erteilt ist, müssen die Stromkabel verlegt und die Strasse wieder verschlossen werden.

Gemeinderat vermutet Zusammenhang mit der neuen Initiative

Das habe zur Folge, dass man für die über 100 Jahre alten Wasserleitungen und den Ausbau der Abwasser- und Sauberwasserleitungen einen neuen Kredit beantragen und dann die Strasse erneut aufreissen müsse. «Es würde zum zweiten Mal eine Baustelle geben und das ganze Projekt im Endeffekt wesentlich teurer machen. Die Stromversorgung kann man zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ausbauen», erklärt Räber.

Problematisch sei eine Verzögerung bei den Arbeiten an den Leitungen auch, weil bei starken Regenfällen das Wasser an der Kreuzung Zentralstrasse/Dorfstrasse aufgrund der alten Leitungen in die Häuser gedrückt werde.

Weiter vermuten Räber und seine Ratskollegen, dass das Referendum mit dem Initiativbegehren (siehe Infobox) zusammenhänge. Ob sie mit ihren Vermutungen zu den Hintergründen richtig liegen, bleibt ungewiss. Der Initiant des Referendums war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Initiative ist erfolgreich zustande gekommen Die Gemeinde Besenbüren teilte in der Ausgabe vom 21. Juli des «Amtlichen Anzeigers» mit, dass ein Initiativbegehren auf der Kanzlei eingereicht worden ist. Dieses lautet: «Verpflichtungskredit für Schulweg-Sicherheit erhöhen durch genügend breite Strassen mit Trottoir und Sichtzonen.» 95 von den insgesamt 96 eingereichten Unterschriften waren gültig – 92 hätte es gebraucht (20% der Stimmberechtigten). Somit seien die formellen Voraussetzungen erfüllt. «Das Initiativbegehren ist in formeller und materieller Hinsicht zustande gekommen», teilte die Gemeinde mit. Laut Gemeindegesetz muss das Initiativbegehren von der Gemeindeversammlung behandelt werden. «Der Gemeinderat wird nach der Sommerpause prüfen, wie das Begehren in eine nächste Gemeindeversammlung als Traktandum eingebracht werden kann», schrieb die Kanzlei Besenbüren im «Amtlichen Anzeiger».