Die kleine Ava braucht dringend einen Platz in der Kinder-Reha.

Besenbüren Nach Stammzellentherapie bräuchte die kleine Ava einen Reha-Platz – bekommen kann sie ihn aber nicht Bis Rebekka Loosli mit ihrer Tochter Ava nach Thailand reisen konnte, brauchte die Familie Nerven. In Asien unterzog sich die Dreijährige einer Stammzellentherapie, die ihre schwere Behinderung lindern soll. Zurück in der Schweiz macht sie zwar täglich Fortschritte, doch einen dringend benötigten Reha-Platz erhält sie nicht. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 06.05.2022, 05.00 Uhr

Rebekka Loosli und Martin Zweifel mit ihren Zwillingsmädchen Ava (links) und Lia im Garten in Besenbüren. Melanie Burgener

«Seit wir zurück sind, haben wir unsere Reise nach Thailand noch keinen einzigen Tag bereut», sagt Rebekka Loosli. Die vergangenen Wochen waren streng für sie und ihre Familie, doch der Aufwand hat sich gelohnt. Die Mutter freut sich: «Ava macht seit der Stammzellentherapie in Bangkok täglich Fortschritte.»

Was Loosli damit meint, beweisen die dreijährige Ava und ihre Zwillingsschwester Lia im Garten hinter dem alten Bauernhaus in Besenbüren. Die beiden Mädchen liegen lachend im Gras. Vater Martin Zweifel sagt lächelnd: «Ich habe das Gefühl, dass Ava jetzt mehr sich selbst sein kann. Das merkt man ihrem Wesen an, sie ist zufriedener als vorher.»

Ava (oben) geniesst das schöne Wetter mit ihrer Zwillingsschwester Lia. Melanie Burgener

Alleine spielen kann Ava aber nicht, und wird es auch nie können. Sie ist schwer behindert. Sie wurde 2018 mit einer zystischen Periventrikulären Leukomalazie geboren. Die weisse Substanz in ihren Gehirnhälften ist beschädigt, sie kann die Bewegungen ihrer Muskeln nicht steuern und hat eine starke Sehschwäche.

In der Schweiz gibt es keine zugelassene Therapieform, die helfen könnte – in Thailand dagegen wird eine Stammzellentherapie angeboten. Dank Spenden von Privatpersonen und von der Sendung «Happy Day» des Schweizer Fernsehens haben es Rebekka Loosli und Ava Anfang des Jahres nach Thailand in die Klinik geschafft. Und dies trotz Coronapandemie.

1,6 Millionen Stammzellen, aber keinen Platz in der Kinder-Reha

Zurück in der Schweiz wäre die Therapie eigentlich noch lange nicht beendet. Ein Therapieplatz in der Kinder-Rehaklinik in Affoltern am Albis war der Familie vor der Reise zugesagt worden. «Ava hat in Thailand 1,6 Millionen Stammzellen initiiert bekommen – entweder ins Rückenmark oder intravenös», erklärt Loosli.

So selbstständig wie ihre Zwillingsschwester Lia (links) wird Ava nie leben können. Doch das hält die beiden Mädchen nicht vom gemeinsamen Spielen im Garten ab. Melanie Burgener

Zusätzlich besuchte sie die Physiotherapie. Diese sei besonders in den ersten drei Monaten wichtig. Denn die Aufgaben der Stammzellen sei es, sich in neue Zellen zu differenzieren und beschädigte Gehirnzellen zu reparieren.

«Dafür bräuchte sie nun Therapien in der Kinder-Reha, damit die Zellen an den richtigen Ort wandern», erklärt die Mutter. Doch der versprochene Platz in Affoltern musste schon zweimal abgesagt werden. «Weil die Stammzellentherapie in der Schweiz nicht anerkannt ist, rutscht Ava auf der Warteliste immer weiter nach unten», sagt Loosli.

Ein kleines bisschen Selbstständigkeit für Ava

Ein neuer Termin wurde für August angesetzt. Für die Wirkung der Stammzellen ist das dann zu spät. Frustrierend ist diese Situation für Avas Eltern, weil sie sehen, welche Fortschritte ihre Tochter macht und wissen, dass sich diese mit der richtigen Behandlung noch verbessern würden. «Wir haben nicht erwartet, dass sie nach der Behandlung laufen kann. Ava wird immer schwerst behindert bleiben», sagt Rebekka Loosli.

Doch habe sich ihre Gestik verändert. «Wir können sie jetzt besser lesen. Sie kann ihre Hand heben, wenn sie ein positives Zeichen geben möchte. Mit ihrem Mund signalisiert sie, wenn sie Hunger hat», zählt Loosli auf. Für die Familie und für Ava selbst bedeuten diese kleinen Schritte enorm viel.

Im Januar noch war Essen für Ava eine Tortur. Heute kann sie dank der Stammzellentherapie ihrer Mutter Rebekka Loosli helfen, den Löffel zum Mund zu führen. Melanie Burgener

(7.1.2022)

«Genau das war unser Wunsch für Ava: Dass sie ein kleines bisschen selbstständiger leben kann», betont ihre Mutter. Beim letzten Besuch der AZ konnte Ava einen Löffel nicht sehen und auch nicht selbst halten. Rebekka Loosli sagt:

«Jetzt hilft sie mit, ihn bis zum Mund zu führen. Denn seit der Therapie kann sie beide Hände gleichzeitig bewegen.»

Auch aufrecht sitzen kann die Dreijährige mit etwas Hilfe. «Was wäre wohl alles möglich, wenn sie in die Reha könnte?», fragt sich Loosli.

Viele Hürden für Schweizer Eltern von behinderten Kindern

In der Schweiz gäbe es nur 47 Kinder-Reha-Plätze. «Die Wartezeit beträgt ein Jahr, für viele Kinder ist das wertvolle Lebenszeit, die verloren geht», verdeutlicht Loosli. Das sei nur eine von vielen Hürden, denen sich Eltern von behinderten Kinder stellen müssen. «Es gibt auch kaum Spielplätze, die behindertengerecht sind», nennt sie ein banaleres Beispiel. Mit ihrer Geschichte möchte die Familie Loosli-Zweifel anderen Eltern Mut machen. Sie sagt:

«Vielleicht gibt es eine Familie, die auch einen solch unkonventionellen Weg wagt, wie wir.»

In Thailand hätten sie viele Menschen getroffen, die ähnliches durchmachen.

Bereits mit zwei Jahren dachte die kleine Lia (links) für ihre behinderte Zwillingsschwester Ava mit und half Mutter Rebekka Loosli bei der Pflege, so gut sie konnte. Britta Gut

(18.9.2020)

«Ava hat jetzt einen neuen Freund. Den 22-jährige Robin aus Deutschland», erzählt Loosli. «Mit ihm habe ich viel gesprochen. Dank seiner Schilderungen konnte ich mich besser in Ava einfühlen. Sie kann mir ja nicht von ihren Beschwerden erzählen.»

Die Familie Loosli-Zweifel plant, die Stammzellentherapie zu wiederholen. Doch die würde erneut 40'000 Franken kosten. «Zuerst brauchen wir Geld, um unser Haus behindertengerechter umzubauen», sagt Loosli. Ava, da sind sich ihre Eltern sicher, wird weiter kämpfen. Denn:

«Zum Glück hat sie einen so sturen Kopf wie ihre Zwillingsschwester Lia.»

Regelmässige Updates über Ava und die Möglichkeit für die Familie zu spenden, gibt es unter: www.fürava.ch

