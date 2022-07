Besenbüren Güllefässer voll Wasser für den Ernstfall: So bereitet sich das Höllefäscht auf die Waldbrandgefahr vor Zum 25. Mal findet am Freitag und Sonntag vor dem 1. August in Besenbüren das Höllefäscht statt. Auch zu ihrem Geburtstag erwarten die Veranstaltenden zwischen 3500 und 4000 Besuchende. Damit das Fest nicht wegen einer Zigarette im Grossbrand endet, mussten verschiedene Vorkehrungen getroffen werden. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 29.07.2022, 17.01 Uhr

Viele Vereine und Freiwillige haben beim Aufbau des diesjährigen 25. Höllefäschts mitgeholfen. zvg

Ein Zigarettenstummel, mehr braucht es momentan nicht, um eine ganze Waldfläche in Brand zu setzen. Zwar sorgten vereinzelte Regengüsse in der vergangenen Woche für nasse Gärten. Doch für den Waldboden reichten auch diese wenigen Millimeter an Niederschlag nicht, um die anhaltende Trockenheit zu beenden.

Nebst einem Verbot für Raketen und 1.-August-Feuer sprach der Kanton Aargau deshalb vor einigen Tagen auch eines gegen das Wegwerfen von brennender Raucherware aus. Doch wie lässt sich das kontrollieren – beispielsweise an einer der grössten Waldpartys der Schweiz?

Mit dieser Frage musste sich in diesem Jahr das Organisationskomitee des Höllefäschts in Besenbüren auseinandersetzen. Zum 25. Mal stellen die Turnvereine und die Schützen heuer ihr Fest auf die Beine. Am Freitag und Sonntag vor dem 1. August werden im Besenbürer Wald pro Abend zwischen 3500 und 4000 Gäste feiern. «Natürlich macht uns die Waldbrandgefahr in diesem Jahr Sorgen», sagt OK-Präsident Kevin Frank. «Wir haben verschiedene Vorkehrungen getroffen, die wir in anderen Jahren nicht brauchten.»

Den Gästen deshalb das Rauchen zu verbieten, gehöre jedoch nicht zu den Massnahmen, so Frank. «Etwas zu verbieten, was man nicht durchsetzen kann, macht keinen Sinn. Und zu glauben, dass ein Rauchverbot eingehalten werden würde, wäre eine Illusion», sagt er. Selbstverständlich sei jedoch, dass die brennende Dekoration in diesem Jahr nicht aufgestellt wird.

Statt brennender Fässer gibt es eine Diashow

«Normalerweise stellen wir brennende Feuerfässer auf – in diesem Jahr natürlich nicht. Dafür haben wir bereits Feuerwehrschläuche verlegt», erklärt Kevin Frank und ergänzt: «Zudem werden fünf Feuerwehrleute ihre Ausrüstung vor Ort haben und die Dorffeuerwehr ist in Alarmbereitschaft.» Auch einzelne Traktoren mit angehängten Güllenfässern voller Wasser stehen bereit, sollte der Ernstfall eintreffen.

Neben den Vorkehrungen für den Ernstfall Waldbrand haben die Veranstaltenden viel Zeit in die Aufmachung des Festes im Wald investiert. zvg

Es sei nicht das erste Mal, dass man bei der Planung daran denken müsse. «Vor etwa fünf bis sieben Jahren hatten wir eine ähnliche Situation.» Doch trotz der zusätzlichen Vorkehrungen laufen die Vorbereitungen gut. «Wir hatten einen ambitionierten Aufbauplan, aber jetzt befinden wir uns im Schlussspurt», sagt Frank am Freitagnachmittag, ein paar Stunden, bevor die ersten Gäste eintreffen.

Heuer hätten sie vor allem bei der Aufmachung mehr Zeit investiert als in den Jahren zuvor. «Ja, da haben wir Gas gegeben. Und zum Jubiläum haben wir einen Beamer installiert, mit dem wir Fotos von den Höllenfäschtern der vergangenen 25 Jahre zeigen», erzählt der OK-Präsident.

Er rechne mit 3500 bis 4000 Besuchenden pro Abend. «Wir haben eine Obergrenze von 3500. Doch wenn Einzelne das Gelände wieder verlassen, können wir neue Gäste reinlassen.» Damit, dass ihr Waldfäscht – so hiess der Anlass bei seiner Gründung 1995 – einmal solche Dimensionen annehmen würde, hätte der Turnverein Besenbüren wohl nicht gerechnet.

80 Prozent der Besenbürer Dorfbevölkerung ist Teil des Festes

Zu Beginn nahmen rund 400 Leute am Fest bei der Waldhütte teil. «Unterdessen ist das Höllefäscht zum Kultanlass der Umgebung geworden», sagt Frank. Ein solch grosses Fest sei aber auch immer eine Belastung für ein Dorf.

«Doch in Besenbüren sind etwa 80 Prozent der Dorfbevölkerung auf irgendeine Weise in die Organisation des Festes involviert. Deshalb haben wir auch immer einen grossen Rückhalt», sagt er dankbar.

Rund 80 Prozent der Dorfbevölkerung ist in die Durchführung des Höllefäschts involviert. zvg

Geändert habe sich in all den Jahren nur eines nicht: «Wir haben noch nie Eintritt verlangt. Und das werden wir auch nie. Wir sind der Überzeugung, dass die Leute das Geld sowieso ausgeben, anstatt für Tickets, einfach für Getränke», sagt Kevin Frank bestimmt. «Zudem sind wir bekannt dafür, dass wir faire Preise haben. Ich glaube, das ist mit ein Grund, weshalb so viele Menschen ans Höllefäscht kommen.»

