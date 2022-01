Ava Loosli aus Besenbüren muss für Therapie nach Thailand reisen

Besenbüren Weil sie die Therapie dringend braucht: Deshalb kann die kranke Ava (3) trotz Stolpersteinen bald nach Thailand reisen Ava Loosli müsste für ihre spezielle Stammzellentherapie dringend nach Thailand. Die Behandlung könnte der Dreijährigen in ihrer unheilbaren Krankheit Linderung verschaffen. Coronamassnahmen und weitere Hindernisse haben den Termin aber über ein Jahr lang hinausgezögert. Doch nun nimmt die Familie neuen Anlauf. Melanie Burgener Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Rebekka Loosli und ihre Tochter Ava fliegen bald nach Thailand. Eine spezielle Stammzellentherapie soll der Dreijährigen helfen und die Beschwerden ihrer Krankheit lindern. Melanie Burgener

Es ist kurz nach 11 Uhr, im alten Bauernhaus in Besenbüren sitzt Rebekka Loosli mit ihrer Tochter Ava in der Küche beim Mittagessen. Das dreijährige Mädchen strahlt, als ihre Mutter ihr auf einem Löffel püriertes Gemüse hinhält. «Vor allem die Crème fraîche dazu liebt sie, und sie darf auch so viel davon haben, wie sie möchte», sagt Loosli und taucht den Löffel erneut in den kleinen Suppenteller.

Avas Eltern sind um jeden Bissen froh, den ihre Tochter isst. Pro Mahlzeit darf sie nur etwa 30 Minuten lang essen. «Danach wird es für sie zu anstrengend und sie beginnt, mehr Kalorien zu verbrennen, als sie gerade zu sich nimmt», erzählt Loosli.

Denn die kleine Ava kann den Löffel, der auf sie zukommt, nicht sehen und ihn auch nicht selbst zum Mund führen. «Bereits die Koordination ihrer Zunge fordert höchste Konzentration von ihr. Wenn dann auch noch ihr Bein verrutscht oder etwas anderes sie stört, geht gar nichts mehr.»

Damit Ava gut für ihre Stammzellentherapie in Thailand vorbereitet ist, ist es wichtig, dass die Dreijährige regelmässig und gesund isst. Mutter Rebekka Loosli hilft ihr dabei. Melanie Burgener

Aktuell ist es wichtiger denn je, dass Ava sich gesund und vor allem zucker- und weizenfrei ernährt. Auf ihrem Speiseplan steht in diesen Tagen deshalb viel Gemüse. Damit bereiten Rebekka Loosli und Martin Zweifel ihre Tochter auf die spezielle Stammzellentherapie vor. Nach über einem Jahr Planung steht die Behandlung in Bangkok, Thailand, nun endlich bevor.

Weitere Stolpersteine auf dem Weg zur Linderung

Seit ihrer Geburt lebt Ava mit der Diagnose zystische periventrikuläre Leukomalazie, also mit beschädigter weisser Substanz in beiden Gehirnhälften. Dazu kommen eine spastische Zerebralparese, durch die Ava die Bewegungen ihrer Muskeln nicht steuern kann, sowie eine starke Sehschwäche.

Beim letzten Besuch der AZ im September 2020 sammelten ihre Eltern Geld für eine spezielle Therapie in Thailand, deren Prognosen Avas Eltern noch immer Halt geben. Denn, dass Ava nie allein leben kann, ist ihnen zwar bewusst. Doch könnte die Behandlung in Asien ihr eine Chance auf eine Linderung ihrer Beschwerden und ein Leben mit einem Stück mehr Selbstständigkeit ermöglichen.

Beim letzten Besuch der AZ bei der Familie sammelten Rebekka Loosli und Martin Zweifel Spenden für die Therapie in Thailand. Auch wenn ihre Tochter Ava (links) nie so selbstständig leben können wird wie ihre Zwillingsschwester Lia, könnte die Behandlung ihre Beschwerden lindern. Britta Gut (18.09.2020)

Innert zehn Tagen haben sich damals Spenderinnen und Spender gefunden, die der Familie das Geld dafür zur Verfügung stellten. Denn die 33’600 US-Dollar, die diese Therapie kostet – Flug und Zusatzkosten nicht eingerechnet –, konnte sich diese nicht leisten. Doch, obwohl die Kosten für die Therapie mit der Spendenaktion gedeckt wären, konnten Ava und ihre Familie die Reise bis heute nicht antreten.

Die stetig wechselnden Coronaeinschränkungen erschwerten den Plan. «Zusätzlich änderte Thailand auch das Gesetz. Sie importieren keine Organe mehr aus China. Das betrifft auch die Stammzellen, die Ava bekommen hätte», erzählt Loosli. Unterdessen habe die Klinik aber ein eigenes Labor erstellt und die Familie nimmt nun einen neuen Anlauf. Doch auch für ihre Reise, die aktuell Ende Januar starten soll, gab es Komplikationen, die Nerven und Budget der Familie belasten.

«Happy Day»-Geschenk droht zu verfallen

Geplant war, dass Ava und ihre Mutter direkt von Zürich nach Bangkok fliegen. Damit sie diese lange Reise nicht allein durchstehen müssen, hat die SRF-Sendung «Happy Day» im Oktober 2020 unter anderem Flugtickets organisiert, damit Vater Martin Zweifel zwei Wochen später mit Avas Zwillingsschwester Lia und den Geschwistern Emma und Jonny nachkommen kann. Für Mutter und Tochter gab es sogar Plätze in der Businessclass, damit ihre Reise so angenehm wie möglich wird. Denn die kleine Ava kann nicht selbstständig sitzen und auch nur in Bauchlage schlafen.

Ein Happy Day für Rebekka und ihre Familie – der SRF-Beitrag vom Oktober 2020:

Doch die Freude über dieses Geschenk ist unterdessen etwas verfolgen. Denn wie die Familie kürzlich erfahren hat, könnten diese Tickets nun verfallen. Die Billete gelten für den direkten Flug von Zürich nach Bangkok, dem Standort der Klinik, in der Ava ihre Therapie erhalten soll. Doch nach den aktuellen Massnahmen müssten Mutter und Tochter vor Ort sieben Tage in Quarantäne.

Weil eine so lange Zeit in einem Hotelzimmer in ihrem Zustand eine riesige Tortur für Ava wäre, müssen die beiden nun zuerst nach Phuket fliegen, wo für Gäste freiere Vorschriften gelten. «Dort können wir uns mit negativen PCR-Tests und unter Coronamassnahmen frei ausserhalb des Hotels bewegen. Nach fünf Tagen und einem dritten negativen Test dürfen wir nach Bangkok in die Klinik reisen.»

Ein letzter Funke Hoffnung bleibt bestehen

Da die Swiss International Airlines nicht direkt nach Phuket fliegt, können die geschenkten Tickets für diese Umbuchung aber nicht eingesetzt werden – auch nicht mit der Schwestergesellschaft Edelweiss, die die Destination Phuket anfliegen würde. «Wir haben neue Tickets für mich und Ava kaufen müssen», sagt Loosli. Sie fliegen nun in der Economy-Klasse und ohne ihre Familie.

Denn weitere Tickets hätten sie sich zu den Kosten der PCR-Tests und der zusätzlichen Woche in Quarantäne nicht leisten können. «Dazu kommt das Risiko, dass jemand von unserer Familie krank wird und Ava die Therapie deshalb nicht antreten kann. Auch die Vorfreude auf die geplanten Ferien sind bereits verflogen», begründet die vierfache Mutter diesen Entscheid.

Aufgrund der aktuellen Coronasituation und weil die geschenkten «Happy Day»-Flugtickets möglicherweise verfallen, müssen Mutter Rebekaa Loosli und ihre Tochter Ava die Reise nach Thailand allein antreten. Melanie Burgener

Einen kleinen Funken Hoffnung, dass die Familie ihren lange ersehnten Urlaub in einem Land, dessen Klima auch der kleinen Ava besonders guttun würde, nachholen kann, gibt es trotzdem. Denn eine Anfrage der AZ bei der «Happy Day»-Redaktion, ob man der Familie Loosli-Zweifel nicht noch einmal helfen könnte, hat ergeben, dass sich diese bereits darum bemüht. «Die Verantwortlichen seitens SRF stehen mit der Familie und der Swiss bereits seit einiger Zeit in Kontakt und versuchen, die bestmögliche Lösung zu finden», erklärt SRF-Mediensprecherin Eva Wismer.

Sie ergänzt: «Auch der Swiss ist es ein grosses Anliegen, dass die Familie stattdessen einen Gutschein für zukünftige Flüge erhält, die sie dann beispielsweise für eine wohlverdiente Auszeit einsetzen können.» Ferien sind nicht das, was die Familie im Moment am dringendsten braucht. Rebekka Loosli und Ava werden es aber auch allein nach Thailand zur Therapie schaffen.

Die Familie lässt den Kopf nicht hängen. Mutter Rebekka Loosli weiss es dennoch zu schätzen: «Es ist sehr schön zu wissen, dass wir, sobald die Therapie und die anschliessende Reha durchgestanden sind, als ganze Familie einen langen Urlaub machen können und die Flüge dafür bereits bezahlt sind», sagt sie.

