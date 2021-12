Die Spar-Filiale am Mutschellen schliesst per Ende Jahr

Berikon/Rudolfstetten Spar-Filiale schliesst per Ende Jahr – Zukunft des Standorts am Mutschellen ist ungewiss In wenigen Tagen endet die Ära des Detailhändlers Spar auf dem Mutschellen. Die Filiale in Berikon schliesst per 31. Dezember. Auf dem Areal entsteht – wie bereits bekannt – eine neue Überbauung. Marc Ribolla 23.12.2021, 05.00 Uhr

Die eingeschossige Spar-Filiale Berikon, die auf Rudolfstetter Gebiet liegt. Die Bauprofile sind bereits ausgesteckt. Marc Ribolla

Die Kundinnen und Kunden der Spar-Filiale auf dem Mutschellen, beinahe direkt neben der grossen Kreuzung in Berikon, müssen sich in Kürze einen neuen Einkaufsort suchen. Denn die Tage des Ladens des Detailhändlers mit Sitz in St.Gallen sind gezählt. Auf Anfrage der AZ teilt die Spar-Medienstelle mit: «Der letzte Verkaufstag ist am 31. Dezember, der Abverkauf ist bereits im Gange.»