Berikon Unbekannter fasst 72-Jährige an die Brüste und zerrt sie ins Gebüsch - Frau wehrt sich erfolgreich Ein Unbekannter hat in Berikon versucht, eine 72-jährige Frau sexuell zu nötigen. Das Opfer wehrte sich so heftig, dass der Mann von ihr abliess. Die Polizei sucht Zeugen. 16.09.2021, 16.26 Uhr

Zum Vorfall kam es am Donnerstagmorgen um zirka 7.15 Uhr in Berikon. Die 72-Jährige passierte die Velounterstände beim Bezirksschulhaus, wo sie von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Als sie anhielt, trat der Mann unvermittelt von hinten an sie heran und fasste an ihre Brüste, schreibt die Aargauer Kantonspolizei in einer Mitteilung. Der Täter zerrte die Frau im Anschluss ins Gebüsch und versuchte, ihr die Hosen auszuziehen, worauf sich das Opfer mit Stossen und lautem Schreien wehrte. Schliesslich liess er von ihr ab und haute ab.