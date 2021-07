Berikon Schweizer Campings statt Norwegischer Zirkus: Ihr Notfallplan wird unerwartet zum Langzeitprojekt Mara Zimmerli und Chris Pettersen aus Berikon sind normalerweise als Artistenduo in Skandinavien unterwegs. In diesem Jahr mussten sie ihre Pläne ändern und treten nun auf den verschiedenen Campingplätzen der Schweiz auf. Melanie Burgener 29.07.2021, 05.00 Uhr

Mit ihren LED-Comedynummern treten Mara Zimmerli und Chris Pettersen aus Berikon als Artistenduo auf Schweizer Campingplätzen auf. zvg

Jeden Morgen im gleichen Bett aufwachen und dann an den immerselben Ort zur Arbeit fahren, das kommt für Mara Zimmerli und Chris Pettersen nicht in Frage. Während andere Menschen solche Routinen des Alltages schätzen, lebt dieses Paar aus Berikon für den Stress und das Chaos.

Als Artistenduo Mara&Chris reisen sie meist wochenlang mit Varietés und Zirkussen täglich von Ort zu Ort. Meist sind sie in Norwegen, der Heimat von Pettersen, unterwegs. Mara Zimmerli erzählt:

«Wir haben uns das so ausgesucht. Wir mögen die Challenge, ein so chaotisches Leben extrem gut zu organisieren.»

Denn das Auftreten im Zirkus, das sei ihr Lebenstraum. Bevor sie als Artistin lebte, arbeitete Mara Zimmerli im Sicherheitsbereich. «Ich hatte aber das Gefühl: Das kann es nicht gewesen sein.» Sie begann stattdessen beim Circus Monti in Wohlen als Werberin zu arbeiten. «Dort habe ich mich in einen Artisten verliebt und deshalb angefangen, selbst zu trainieren. Das ist nun acht Jahre her», sagt die 33-Jährige lächelnd. Noch heute sind Mara Zimmerli und der 35-jährige Christ Pettersen ein Paar – sowohl privat als auch in der Manege.

Vor acht Jahren hat sich Mara Zimmerli in den Artisten Chris Pettersen verliebt. Heute präsentiert sie selbst ihre Künste in der Luft. Zvg

Schweizer Campings statt norwegischer Zirkus

Wäre alles nach Plan verlaufen, dann wäre das Duo auch in diesen Tagen irgendwo im Norden unterwegs und würde seine Künste in den Manegen präsentieren. Stattdessen ziehen die beiden seit einigen Wochen nun durch die Schweiz von Campingplatz zu Campingplatz.

«Wir wollten uns eigentlich wieder für sechs Wochen einem norwegischen Zirkus anschliessen», erklärt Zimmerli. Doch die Regierung hätte auch in Skandinavien die Coronaschutzmassnahmen laufend angepasst und der Zirkus seine Tournee immer wieder um einen Monat verschoben. «Anfang Juli haben wir gesagt: Jetzt können wir nicht mehr länger warten und müssen selbst etwas organisieren», so Zimmerli.

Nebst Comedy und Lichtershow gehört auch Seiltanz zum festen Programm des Duos Mara&Chris. Zvg

Innerhalb kürzester Zeit hat das Paar sämtliche Campingplätze in der Schweiz angeschrieben und ihre Nummern angeboten, ein Konzept auf die Beine gestellt und Plakate und Flyer drucken lassen. «Wir haben sehr viele Feedbacks von den Campings erhalten, die an unserem Angebot interessiert waren», erzählt die Artistin. «Also haben wir vier Tage lang von morgens bis abends trainiert und dann losgelegt.»

Nun präsentieren sie in der ganzen Schweiz auf 15 Campingplätzen – auf vielen davon treten sie zweimal auf –Luftakrobatik und Seiltanz, Comedy-LED-Nummern und Kunststücke mit Pfeil und Bogen. Und das alles unter dem Motto Superhelden.

In einem Trailer präsentieren Mara Zimmerli und Chris Pettersen, welche Künste sie in ihren Shows vorführen. zvg

Begeistertes Publikum unterstützt das Duo mit Hutgeld

Dass sie eine gute Show abliefern würden, dessen seien sie sich bereits bewusst gewesen. «Wenn aber etwas so rüberkommt, wie man sich das vorgestellt hat, ist das trotzdem sehr schön», erzählt Zimmerli stolz. «Unsere Message ist, dass in jedem von uns ein Superheld steckt. Wenn uns Zuschauer nach der Vorstellung erzählen, dass sie jetzt motiviert sind und dass wir das Highlight ihrer Ferien waren, ist das Ziel erreicht», erzählt Zimmerli begeistert. Und diese Begeisterung des Publikums zeige sich auch an den Einnahmen durch die Kollekte. Sie sagt:

«Das Schöne am Hutgeld ist, dass jeder so viel gibt, wie er kann. Bei uns ist das erstaunlich schön. Ich glaube die Schweizer verstehen, dass man das unterstützen muss.»

Auch Comedy ist in den Programmen von Mara&Chris enthalten. Zvg

Auch die Besitzerinnen und Besitzer der Campingplätze seien begeistert und hätten Zimmerli und Petersen bereits angefragt, ob diese nicht im nächsten Jahr wiederkommen wollen. «Als wir das Ganze angerissen haben, dachten wir nicht langfristig. Aber jetzt können wir uns das gut vorstellen», sagt Zimmerli.

Mara&Chris sind noch bis Ende August auf Schweizer Campingplätzen unterwegs. Den genauen Tourenplan sowie weitere Infos zu ihren Shows unter www.marazimmerli.ch/campingshow/