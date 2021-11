Berikon: Erneuter sexueller Übergriff – gleicher Täter?

Berikon Neuerlicher sexueller Übergriff bei der Kreisschule – 14-Jährige zeigt unbekannten Täter an In Berikon ist es zu einem erneuten sexuellen Übergriff gekommen. Die betroffene Schülerin hat den Täter angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. 14.11.2021, 11.37 Uhr

Mitte September ist ein Fall bekannt geworden, bei dem ein unbekannter Täter einer 72-jährigen Frau an die Brüste gefasst hatte. Diese hatte sich derart heftig gewehrt, dass der Mann von ihr abliess und flüchtete. Nun meldet die Polizei einen neuen Vorfall in Widen, bei dem mutmasslich der gleiche Täter involviert war. Zum neuerlichen Vorfall sei es am Sonntag, 7. November 2021, etwa um 21 Uhr gekommen – in der Nähe der Kreisschule. Diesmal war eine 14-jährige Schülerin betroffen, welche mit ihrem Hund neben der Bahnhofstrasse am Spazieren war.