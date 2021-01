Berikon Mädchen auf Fussgängerstreifen angefahren – Auto fuhr weiter Gestern Nachmittag stiess ein Auto auf einem Fussgängerstreifen mit einem Mädchen zusammen. Die 12-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Autofahrerin fuhr nach kurzem Halt weiter und wird nun gesucht. 28.01.2021, 10.47 Uhr

Die Kantonspolizei Aargau sucht eine Autolenkerin, die in Berikon ein Mädchen auf dem Fussgängerstreifen anfuhr. (Symbolbild) Keystone

(phh) Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 14.20 Uhr auf der Bahnhofstrasse in Berikon. Das 12-jährige Mädchen betrat den Fussgängerstreifen auf Höhe des Gemeindehauses, um dort die Strasse zu überqueren. In diesem Augenblick nahte vom Zentrum her ein Auto, das direkt vor dem Kind vorbeifuhr. Dabei kam es zu einer Streifkollision. Das Mädchen fiel rückwärts zu Boden.