Tele M1

Berikon Kühe dürfen ab 22 Uhr nicht mehr bimmeln: Der «Rostige Paragraph» geht in den Aargau Landwirt Walter Brechbühl aus Berikon hat den «Rostigen Paragraphen» entgegengenommen. Doch eigentlich ist Brechbühl gar nicht der Preisträger – sondern ein Anwohner: Gemeinsam mit anderen Nachbarn hatte sich dieser gegen die Kuhglocken von Brechbühls Kühen gewehrt. 30.08.2022, 22.35 Uhr

Seit 2007 verleiht die IG Freiheit jedes Jahr den «Rostigen Paragraphen» für das «dümmste, unnötigste Gesetz». Dieses Jahr wird dieser berüchtigte Preis in den Aargau verliehen. Das haben User in einer Online-Abstimmung entschieden.

Bauer Walter Brechbühl hat am Montagabend den «Rostigen Paragraphen» in Berikon entgegengenommen – stellvertretend für seinen Widersacher, der nicht an der Preisverleihung erscheinen wollte. Der Nachbar hatte sich mit anderen Anwohnern über den «Kuhglocken-Lärm» von Brechbühls Kühen zur Wehr gesetzt – und dabei eine Sperrstunde ab 22 Uhr für den Glockenklang erreicht.

In seinem Haus, das direkt an der Kuhweide liegt, hatte der Nachbar damals erklärt, sei es nicht möglich, in der Nacht durchzuschlafen. In den Ferien habe er sogar «von daheim fliehen müssen, um Ruhe zu haben».

Die IG Freiheit schreibt dazu: «Aufgrund verärgerter Anwohner muss nun Walter Brechbühl seinen Kühen künftig ab 22 Uhr die Glocken ausziehen. Die Nachtruhe, so ein Entscheid des zuständigen kantonalen Departements, gelte auch für Kuhglocken.» (argoviatoday.ch)