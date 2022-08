Beriker Kulturweg verrät an 29 Stationen viel Spannendes

Berikon Häuser, Brunnen oder Kreuze – neuer Kulturweg verrät an 29 Stationen via QR-Code viel Spannendes Der Kulturverein Berikon hat verschiedene Objekte im Dorf zu einem Kulturweg zusammengefasst. An den einzelnen Standorten gibt es kleine Infotafel. Am Samstag wird der Kulturweg eröffnet. Marc Ribolla 18.08.2022, 05.00 Uhr

Die Initianten der Gruppe Dorfkultur beim Beriker Dorfbrunnen, der auch Teil des Kulturweges ist: Albin Koller, Leen Keesmaat und Max Welti (von links), es fehlt Nick Wettstein. Marc Ribolla

«Der innere Zirkel im Dorf dürfte sicher zwischen 4 und 5 Kilometer lang sein, rechnet man auch den Weg zum Friedlisberg-Kreuz und wieder zurück ein, sind es sicher 10 Kilometer», schätzt Max Welti. Er spricht von der Gesamtlänge des neuen Beriker Kulturwegs, den er zusammen mit Leen Keesmaat, Albin Koller und Nick Wettstein ins Leben ruft.

Das Quartett bildet die Gruppe Dorfkultur des Kulturvereins Berikon. In den vergangenen Monaten haben sie sich intensiv um den Aufbau des Kulturwegs gekümmert. Nächsten Samstag, 20. August, wird die neue Attraktion des Dorfes mit einem Anlass ab 14 Uhr beim Bürgisserhus eingeweiht.

Die Infotafel am Bürgisserhus. Marc Ribolla

An insgesamt 29 Standorten in Berikon werden ältere Häuser, Kreuze, Brunnen und weitere Objekte wie der Waldlehrpfad oder das Jagdmuseum beschrieben. Die Idee dazu sei schon länger vorhanden gewesen, verrät Keesmaat. «Viele Leute wissen gar nicht, wenn sie durchs Dorf laufen, welche Geschichte sich hinter den Häusern oder Wegkreuzen versteckt», sagt er. Dazu zählen beispielsweise das Brechbühl-Haus oder das Kellerheiris-Haus, beide an der Oberdorfstrasse.

Artikel aus den «Chleeblätter» dienten als Basis

Auf den Tafeln vor Ort gibt es jeweils eine kurze Beschreibung des Objektes, sowie einen QR-Code. Wer ihn scannt, landet auf der Website des Kulturvereins und erhält direkt vertiefte Informationen oder Fotos zum besagten Objekt.

Als Basis für die Texte zu den Häusern und Kreuzen dienten Artikel dazu in den Beriker «Chleeblätter» von 2012 und 2016. «Als Ergänzung hatten wir weitere Unterlagen von der kantonalen Denkmalpflege zur Verfügung. Oder wir sprachen mit Bewohnenden der Häuser oder Zeitzeugen, die uns etwas Geschichtliches darüber erzählen konnten», sagt Welti.

Die 29 Standorte des Beriker Kulturwegs. rib

Der grössere geschichtliche Kontext zu vermitteln, ist ebenfalls eines der Ziele des neuen Kulturweges. Koller meint dazu: «Das, was wir hier im Dorf haben, wollen wir den Leuten wieder bewusst werden lassen.» Das Engagement des Kulturvereins werde laut Koller im Dorf geschätzt. An die Entstehungskosten des Kulturwegs von mehreren tausend Franken haben deshalb auch die Beriker Ortsbürger einen finanziellen Beitrag gesponsert.

Das Caspar-Groth-Haus an der Bahnhofstrasse 82 ist ebenfalls Teil des Kulturwegs. Marc Ribolla

Grundeigentümer waren sehr verständnisvoll

Die Infotafeln sind an den Objekten selber wie Dorfbrunnen oder den Kreuzen, aber auch an der Hausfassade, Gartenzäunen oder Pfählen im Garten angebracht. Weil es sich teilweise um Privathäuser handelt, brauchte die Gruppe Dorfkultur das Einverständnis der Besitzerinnen und Besitzer. «Wir haben dies mit allen besprochen und stiessen praktisch überall auf grosses Verständnis, was nicht selbstverständlich ist», erklärt Welti.

Die Initianten: Albin Koller, Max Welti und Leen Keesmaat freuen sich auf die Eröffnung. Marc Ribolla

Einen vorgegebenen Rundgang gibt es beim Kulturweg übrigens nicht. Die Reihenfolge der Nummerierung richtet sich nach der Art des Objekts. Die Gruppe Dorfkultur kann sich auch vorstellen, in Zukunft bei Bedarf weitere Standorte zu integrieren oder bei genügend Interesse auch Anlässe wie eine jährliche Führung anzubieten.