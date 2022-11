Berikon will in Infrastruktur und Planung investieren

Berikon Die Gemeinde Berikon will drei Millionen Franken in die Infrastruktur und Planung investieren Die Beriker Traktandenliste vom 17. November ist reich befrachtet. Nebst Investitionen in die Infrastruktur der Schule und der Gemeinde will der Gemeinderat auch in Sachen Bahnhof-Arealentwicklung einen Schritt weitergehen. Melanie Burgener 05.11.2022, 05.00 Uhr

An der Beriker Gemeindeversammlung wird über acht Kredite abgestimmt. Unter anderem steht das ICT-Konzept der Kreisschule Mutschellen auf der Traktandenliste. Marc Ribolla

(19.5.2022)

Die Gemeinde auf dem Mutschellen hat Investitionsbedarf. Nebst Investitionen in die IT der Schule muss die Strassenbeleuchtung teilweise erneuert werden. Erneuerungsbedarf besteht auch bei den Wasserzähler der Beriker Haushalte, sie sollen ausgewechselt und digital aufgerüstet werden.

Dazu braucht die Gemeinde Geld, viel Geld. Die Beriker Stimmberechtigten werden an der kommenden Wintergmeind am 17. November darüber befinden. Von den insgesamt zwölf Traktanden auf der Liste sind deren sieben Verpflichtungskredite und einer ein Planungskredit. Gemeinsam belaufen sie sich auf eine Summe von rund drei Millionen Franken.

Dass so viele Projekte auf einmal anstehe, sei kein Zufall, sagt Gemeindeammann Stefan Bossard. «Es ist eine Häufung verschiedener Geschäfte, die nun anfallen. Viele davon sind aber bereits in der Finanz- und der Budgetplanung enthalten», erklärt er.

Auf die Frage, ob eines dieser zwölf Traktanden während der Versammlung für Diskussionen sorgen könnte, antwortet Bossard lachend:

«Ich hoffe, dass es bei allen Fragen und Diskussionen gibt. Deshalb gehen wir damit ja vor die Gmeind.»

Mehr Platz für Velos und ein neues IT-Konzept

Besonders die Beriker Schulen weisen Investitionsbedarf auf. So sollen die 20 Unterrichtsräume in allen Primarschulhäusern mit digitalen Wandtafeln ausgestattet werden. «Im Schulhaus Tilia haben sich diese in den letzten drei Jahren bewährt», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft. Deshalb sollen nun auch die restlichen Schulzimmer für 230'000 Franken nachgerüstet werden.

Zudem ist mit dem Wechsel von fünf auf sechs Jahre Primarschule die Schüleranzahl und damit der Bedarf an zusätzlichen Fahrrad- und Kickboardabstellplätzen gestiegen. Diese sollen nun für 170'000 Franken vergrössert werden und künftig 160 Fahrrad- und 68 Kickboardplätze bieten.

Die dritte Investition betrifft die Kreisschule Mutschellen (KSM) und wird demnach von den Gemeinden Oberwil-Lieli, Rudolfstetten-Friedlisberg und Widen mitfinanziert. Geplant ist, dass ein neues ICT-Konzept, also eine aktuelle IT-Infrastruktur, umgesetzt wird. Diese soll auf kantonalen Vorgaben und Empfehlungen basieren. Dazu schreibt die Gemeinde:

«Die KSM hat aktuell eine veraltete IT-Infrastruktur. So sind Laptops im Einsatz, welche bis zu zehnjährig sind. Diese sind im Unterhalt sehr aufwendig.»

Deshalb habe der KSM-Vorstand ein nachhaltiges ICT-Konzept erarbeiten lassen, das aufzeigt, wo man Zusammenarbeiten kann. Gemeindeammann Bossard erzählt: «Wir wollen beispielsweise erreichen, dass alle Schulen mit dem gleichen Betriebssystem arbeiten. Dann können Kinder ihre Tablets von der Primarschule bis zur Oberstufe verwenden.» Vom dazu benötigten Kredit von 710’000 Franken beträgt der Anteil Berikons 212’645 Franken.

Städtebauliche Entwicklung des Bahnhofareals geplant

Ein grösserer Brocken ist die Finanzierung der digitalen Wasserzähler. Für ihren Ersatz wird an der Gmeind einen Verpflichtungskredit von einer Million Franken beantragt.

2025 läuft die Planungszone für das Bahnhofareal in Berikon aus. Bis dahin soll definiert werden, wie sich dieser Knotenpunkt städtebaulich entwickeln soll. zvg (24.8.2021)

«Aktuell ersetzen wir unsere Stromzähler durch Fernableser. Das wollen wir nun auch bei den Wasserzähler umsetzen», sagt Bossard. So könne man dieselbe Infrastruktur nutzen. «Es sind aktuell viele Wasserzähler defekt und müssen sowieso erneuert werden», präzisiert er. Tausche man diese einzeln aus und stellt zu einem späteren Zeitpunkt auf das intelligentere Messsystem um, würden für die Gemeinde zusätzliche Kosten entstehen.

Ebenfalls auf der Traktandenliste steht der Planungskredit für die Arealentwicklung des Bahnhofgebietes. «Das Bahnhofgebiet weist erhebliche Nutzungs- und Gestaltungsdefizite auf. Darüber hinaus bestehen im Bahnhofbereich aktuell Interessen für neue Bebauungen», schreibt der Gemeinderat in seiner Botschaft.

Im Jahr 2020 hat der Gemeinderat über das Bahnhofsgebiet eine Planungszone verfügt. Diese läuft im Juni 2025 aus. Bis dann will der Gemeinderat unter anderem städtebauliche Ziele für die Entwicklung des Gebietes definieren und eine planungsrechtliche Grundlage für private und öffentliche Grundeigentümerschaffen. Für diese Planung beantragt der Gemeinderat nun 350'000 Franken.